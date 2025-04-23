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Крымчане могут поучаствовать в "Бессмертном полке России" онлайн - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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Крымчане могут поучаствовать в "Бессмертном полке России" онлайн
Крымчане могут поучаствовать в "Бессмертном полке России" онлайн - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Крымчане могут поучаствовать в "Бессмертном полке России" онлайн
Жители полуострова могут присоединиться к Всероссийской акции "Бессмертный полк России" онлайн. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале правительства Крыма. РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T12:00
2025-04-23T12:00
крым
новости крыма
бессмертный полк
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Жители полуострова могут присоединиться к Всероссийской акции "Бессмертный полк России" онлайн. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале правительства Крыма.Для участия необходимо разместить фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла или любом другом герое, сражавшемся за Родину.Заявки на участие принимаются до 6 мая. Загрузить фото и информацию о Победителях можно на официальном сайте акции, а также через мини-приложения в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".Онлайн-шествие состоится 9 мая в 12:00 на официальной платформе акции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 маяКак спасали шедевры. История сохранения музейных коллекций в годы ВОВВ Крыму привели в порядок 72 памятника Великой Отечественной войны
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, бессмертный полк, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, праздники и памятные даты
Крымчане могут поучаствовать в "Бессмертном полке России" онлайн

Крымчане могут поучаствовать в "Бессмертном полке России" онлайн

12:00 23.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в городах России
Акция Бессмертный полк в городах России - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Жители полуострова могут присоединиться к Всероссийской акции "Бессмертный полк России" онлайн. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале правительства Крыма.
Для участия необходимо разместить фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла или любом другом герое, сражавшемся за Родину.
"Впервые в этом году у участников появилась возможность отреставрировать и колоризировать фотографию ветерана, а также поделиться информацией о нем в социальных сетях", – говорится в публикации.
Заявки на участие принимаются до 6 мая. Загрузить фото и информацию о Победителях можно на официальном сайте акции, а также через мини-приложения в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Онлайн-шествие состоится 9 мая в 12:00 на официальной платформе акции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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