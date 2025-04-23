https://crimea.ria.ru/20250423/krymchane-mogut-pouchastvovat-v-bessmertnom-polke-rossii-onlayn-1145882384.html

Крымчане могут поучаствовать в "Бессмертном полке России" онлайн

Крымчане могут поучаствовать в "Бессмертном полке России" онлайн - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Крымчане могут поучаствовать в "Бессмертном полке России" онлайн

Жители полуострова могут присоединиться к Всероссийской акции "Бессмертный полк России" онлайн. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале правительства Крыма. РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T12:00

2025-04-23T12:00

2025-04-23T12:00

крым

новости крыма

бессмертный полк

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0c/1119676073_0:33:3077:1764_1920x0_80_0_0_56fe4a4a314a4fa68f2d989547e093f8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Жители полуострова могут присоединиться к Всероссийской акции "Бессмертный полк России" онлайн. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале правительства Крыма.Для участия необходимо разместить фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла или любом другом герое, сражавшемся за Родину.Заявки на участие принимаются до 6 мая. Загрузить фото и информацию о Победителях можно на официальном сайте акции, а также через мини-приложения в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".Онлайн-шествие состоится 9 мая в 12:00 на официальной платформе акции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 маяКак спасали шедевры. История сохранения музейных коллекций в годы ВОВВ Крыму привели в порядок 72 памятника Великой Отечественной войны

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, бессмертный полк, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, праздники и памятные даты