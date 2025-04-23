Рейтинг@Mail.ru
В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250423/v-krymu-osvaivayut-novye-metody-lecheniya--sosudistykh-patologiy--1145879520.html
В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий
В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий - РИА Новости Крым, 23.04.2025
В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий
В Крыму проводят уникальный мастер-класс по сосудистой хирургии. Об этом рассказал заведующий отделением хирургии Симферопольской клинической больницы Александр РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T10:56
2025-04-23T10:56
крым
новости крыма
медицина
хирургия
симферополь
видео
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145881143_0:700:1153:1349_1920x0_80_0_0_ea2eff1ef307ee8e64a7cb163cafe2a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму проводят уникальный мастер-класс по сосудистой хирургии. Об этом рассказал заведующий отделением хирургии Симферопольской клинической больницы Александр Цатурян.Он добавил, что в операциях участвуют как врачи симферопольской клиники, так и работники университетских кафедр, а также студенты мединститута КФУ имени Вернадского, ординаторы."Наши ученики тоже находятся и смотрят в операционной. Участвуют в операциях, ассистируют", – уточнил завотделением хирургии.Врач подчеркнул, что это редкие и серьезные операции. Для участников мастер-класса, молодых хирургов – это уникальный опыт. Поделиться опытом в Крым приехали специалисты из Луганской Народной Республики.Он добавил, что благодаря современным методам операций пациентов выписывают из стационара уже через три-четыре дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоитМедпомощь под огнем: врачи Херсонщины продолжают работать у линии фронтаМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145881143_0:592:1153:1457_1920x0_80_0_0_fcaf04bcaa6cf3f05f05cab345495866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, медицина, хирургия, симферополь, видео, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий

В Крыму врачи осваивают новые методы сосудистой хирургии

10:56 23.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСердечно-сосудистая хирургия
Сердечно-сосудистая хирургия - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму проводят уникальный мастер-класс по сосудистой хирургии. Об этом рассказал заведующий отделением хирургии Симферопольской клинической больницы Александр Цатурян.
"Мы собираемся прооперировать около 15 человек с тяжелой сосудистой патологией. Это пациенты, нуждающиеся в профилактике ишемического инсульта, в профилактике гангренозных изменений нижних конечностей и ампутации. Достаточно тяжелые и серьезные пациенты, которые нуждаются в помощи", – рассказал Цатурян.
Он добавил, что в операциях участвуют как врачи симферопольской клиники, так и работники университетских кафедр, а также студенты мединститута КФУ имени Вернадского, ординаторы.
"Наши ученики тоже находятся и смотрят в операционной. Участвуют в операциях, ассистируют", – уточнил завотделением хирургии.
Врач подчеркнул, что это редкие и серьезные операции. Для участников мастер-класса, молодых хирургов – это уникальный опыт. Поделиться опытом в Крым приехали специалисты из Луганской Народной Республики.

"Сонная артерия – это изюминка сосудистой хирургии. Если сделать неловкую погрешность – у пациента возникает ишемический инсульт. Но профилактика ишемического инсульта очень важна в России", – рассказал заведующий отделением сосудистой травмы Луганской республиканской клинической больницы Александр Лящук.

Он добавил, что благодаря современным методам операций пациентов выписывают из стационара уже через три-четыре дня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
Медпомощь под огнем: врачи Херсонщины продолжают работать у линии фронта
Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона
 
КрымНовости КрымаМедицинаХирургияСимферопольВидеоЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров
12:23Российские военные освободили еще один населенный пункт на юге Донбасса
12:14В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии
12:00Крымчане могут поучаствовать в "Бессмертном полке России" онлайн
11:43Убийцу Игоря Талькова приговорили к 13 годам
11:35Мужчина сорвался со скалы и погиб в Большом каньоне Крыма
11:28Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров перенесены
11:07Взрывы в Ленинском районе Крыма – оперштаб назвал причину
10:56В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий
10:34В Симферополе открыли памятную доску морпеху Евгению Прохоренкову
10:26Из России выслали молдавского агента разведки
10:17Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в Лондоне
09:52В Севастополе 16-летний подросток попал под колеса иномарки
09:16Главы МИД Германии и Франции отложили визит в Лондон
08:55В Симферополе 26 апреля временно перекроют улицу Павленко
08:34Передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением - Швыдкой
08:18Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет
07:51Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России
07:28В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий
07:1911 беспилотников атаковали Крым и еще 6 регионов России
Лента новостейМолния