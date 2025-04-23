https://crimea.ria.ru/20250423/v-krymu-osvaivayut-novye-metody-lecheniya--sosudistykh-patologiy--1145879520.html
В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий
В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий - РИА Новости Крым, 23.04.2025
В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий
В Крыму проводят уникальный мастер-класс по сосудистой хирургии. Об этом рассказал заведующий отделением хирургии Симферопольской клинической больницы Александр РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T10:56
2025-04-23T10:56
2025-04-23T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму проводят уникальный мастер-класс по сосудистой хирургии. Об этом рассказал заведующий отделением хирургии Симферопольской клинической больницы Александр Цатурян.Он добавил, что в операциях участвуют как врачи симферопольской клиники, так и работники университетских кафедр, а также студенты мединститута КФУ имени Вернадского, ординаторы."Наши ученики тоже находятся и смотрят в операционной. Участвуют в операциях, ассистируют", – уточнил завотделением хирургии.Врач подчеркнул, что это редкие и серьезные операции. Для участников мастер-класса, молодых хирургов – это уникальный опыт. Поделиться опытом в Крым приехали специалисты из Луганской Народной Республики.Он добавил, что благодаря современным методам операций пациентов выписывают из стационара уже через три-четыре дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоитМедпомощь под огнем: врачи Херсонщины продолжают работать у линии фронтаМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, медицина, хирургия, симферополь, видео, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий
В Крыму врачи осваивают новые методы сосудистой хирургии
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму проводят уникальный мастер-класс по сосудистой хирургии. Об этом рассказал заведующий отделением хирургии Симферопольской клинической больницы Александр Цатурян.
"Мы собираемся прооперировать около 15 человек с тяжелой сосудистой патологией. Это пациенты, нуждающиеся в профилактике ишемического инсульта, в профилактике гангренозных изменений нижних конечностей и ампутации. Достаточно тяжелые и серьезные пациенты, которые нуждаются в помощи", – рассказал Цатурян.
Он добавил, что в операциях участвуют как врачи симферопольской клиники, так и работники университетских кафедр, а также студенты мединститута КФУ имени Вернадского, ординаторы.
"Наши ученики тоже находятся и смотрят в операционной. Участвуют в операциях, ассистируют", – уточнил завотделением хирургии.
Врач подчеркнул, что это редкие и серьезные операции. Для участников мастер-класса, молодых хирургов – это уникальный опыт. Поделиться опытом в Крым приехали специалисты из Луганской Народной Республики.
"Сонная артерия – это изюминка сосудистой хирургии. Если сделать неловкую погрешность – у пациента возникает ишемический инсульт. Но профилактика ишемического инсульта очень важна в России", – рассказал заведующий отделением сосудистой травмы Луганской республиканской клинической больницы Александр Лящук.
Он добавил, что благодаря современным методам операций пациентов выписывают из стационара уже через три-четыре дня.
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