https://crimea.ria.ru/20250423/v-krymu-osvaivayut-novye-metody-lecheniya--sosudistykh-patologiy--1145879520.html

В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий

В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий - РИА Новости Крым, 23.04.2025

В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий

В Крыму проводят уникальный мастер-класс по сосудистой хирургии. Об этом рассказал заведующий отделением хирургии Симферопольской клинической больницы Александр РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T10:56

2025-04-23T10:56

2025-04-23T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму проводят уникальный мастер-класс по сосудистой хирургии. Об этом рассказал заведующий отделением хирургии Симферопольской клинической больницы Александр Цатурян.Он добавил, что в операциях участвуют как врачи симферопольской клиники, так и работники университетских кафедр, а также студенты мединститута КФУ имени Вернадского, ординаторы."Наши ученики тоже находятся и смотрят в операционной. Участвуют в операциях, ассистируют", – уточнил завотделением хирургии.Врач подчеркнул, что это редкие и серьезные операции. Для участников мастер-класса, молодых хирургов – это уникальный опыт. Поделиться опытом в Крым приехали специалисты из Луганской Народной Республики.Он добавил, что благодаря современным методам операций пациентов выписывают из стационара уже через три-четыре дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоитМедпомощь под огнем: врачи Херсонщины продолжают работать у линии фронтаМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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