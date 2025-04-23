Рейтинг@Mail.ru
В Крыму новорожденным открывают СНИЛС по упрощенной форме - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250423/v-krymu-novorozhdennym-otkryvayut-snils-po-uproschennoy-forme-1145869960.html
В Крыму новорожденным открывают СНИЛС по упрощенной форме
В Крыму новорожденным открывают СНИЛС по упрощенной форме - РИА Новости Крым, 23.04.2025
В Крыму новорожденным открывают СНИЛС по упрощенной форме
С начала года в Крыму 3925 новорожденных получили СНИЛС по упрощенной программе, то есть без родительского заявления. Об этом сообщили в пресс-службе отделения... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T07:14
2025-04-23T07:14
отделение социального фонда россии по республике крым
крым
общество
снилс
электронные документы
дети
новости крыма
госуслуги
мфц
мфц крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110807/25/1108072583_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_0160eed208ecac1b49c0a0505040b595.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму 3925 новорожденных получили СНИЛС по упрощенной программе, то есть без родительского заявления. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Республике Крым.Проактивное уведомление содержит страховой номер, а также основную информацию о ребенке, дату и место рождения. Уведомление можно использовать в электронном виде или распечатать.Детям СНИЛС нужен для получения полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), прикрепления к поликлинике, а также при оформлении в детский сад. Взрослым лицевой счет требуется для трудоустройства и формирования пенсии. Кроме того, этот документ необходим для оформления соцвыплат.Ранее в Севастополе запустили новый проект "Социальная няня", направленный на поддержку молодых родителей.С15 апреля 2020 года сертификаты на материнский каптал в Крыму оформляются автоматически в электронном виде. Размер выплаты на первого ребенка после февральской индексации составляет 690 266, 95 руб. Доплата за рождение второго увеличена до 221 895, 14 руб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам рассказали, как получить высокотехнологичную помощь по ОМСЧто и когда изменится в защите персональных данных в РоссииВ Крыму повышенные социальные пенсии получат почти 44 тысячи человек
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110807/25/1108072583_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_749657fc4a1c7e62b5ad4b61cb997eba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отделение социального фонда россии по республике крым, крым, общество, снилс, электронные документы, дети, новости крыма, госуслуги, мфц, мфц крыма, загс
В Крыму новорожденным открывают СНИЛС по упрощенной форме

В Крыму почти 4 тысячи новорожденных получили СНИЛС по упрощенной форме

07:14 23.04.2025
 
© РИА Новости . РИА НовостиСНИЛС. Архивное фото
СНИЛС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму 3925 новорожденных получили СНИЛС по упрощенной программе, то есть без родительского заявления. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Республике Крым.
"СНИЛС в проактивном порядке получили 3925 детей, родившихся с начала года на полуострове. Лицевые счета новорожденных открывают на основании сведений, поступивших из ЗАГСа, и направляют в личный кабинет мамы на портале госуслуг", – сообщили в ведомстве.
Проактивное уведомление содержит страховой номер, а также основную информацию о ребенке, дату и место рождения. Уведомление можно использовать в электронном виде или распечатать.
Детям СНИЛС нужен для получения полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), прикрепления к поликлинике, а также при оформлении в детский сад. Взрослым лицевой счет требуется для трудоустройства и формирования пенсии. Кроме того, этот документ необходим для оформления соцвыплат.
"Если ребенок был усыновлен или подтвержденная учетная запись на портале госуслуг у родителей отсутствует, для получения СНИЛС можно обратиться в ближайшую клиентскую службу Отделения СФР по Республике Крым или в МФЦ. С собой нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. СНИЛС предоставляется в день обращения", - уточнили в пресс-службе.
Ранее в Севастополе запустили новый проект "Социальная няня", направленный на поддержку молодых родителей.
С15 апреля 2020 года сертификаты на материнский каптал в Крыму оформляются автоматически в электронном виде. Размер выплаты на первого ребенка после февральской индексации составляет 690 266, 95 руб. Доплата за рождение второго увеличена до 221 895, 14 руб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанам рассказали, как получить высокотехнологичную помощь по ОМС
Что и когда изменится в защите персональных данных в России
В Крыму повышенные социальные пенсии получат почти 44 тысячи человек
 
Отделение Социального фонда России по Республике КрымКрымОбществоСНИЛСЭлектронные документыдетиНовости КрымаГосуслугиМФЦМФЦ КрымаЗАГС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16Главы МИД Германии и Франции отложили визит в Лондон
08:55В Симферополе 26 апреля временно перекроют улицу Павленко
08:34Передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением - Швыдкой
08:18Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет
07:51Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России
07:28В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий
07:1911 беспилотников атаковали Крым и еще 6 регионов России
07:14В Крыму новорожденным открывают СНИЛС по упрощенной форме
06:53На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом году
06:24План США по Украине - что предложат Москве и Киеву
06:07Спад строительства жилья Крыму не грозит – эксперт объяснил причину
00:01Где в Крыму в среду пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 23 апреля
22:57Взрыв в Киржаче и смерть Церетели – главное за день
22:39В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и сроки
22:18"Крым эксклюзивный": что ждет рынок многоквартирного жилья
22:01Как крымчане будут отдыхать на майские праздники – инфографика
21:47Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией
21:36Тема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признании
21:14Прогноз погоды в Крыму Первомай и День Победы
Лента новостейМолния