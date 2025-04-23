В Крыму новорожденным открывают СНИЛС по упрощенной форме
В Крыму почти 4 тысячи новорожденных получили СНИЛС по упрощенной форме
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму 3925 новорожденных получили СНИЛС по упрощенной программе, то есть без родительского заявления. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Республике Крым.
"СНИЛС в проактивном порядке получили 3925 детей, родившихся с начала года на полуострове. Лицевые счета новорожденных открывают на основании сведений, поступивших из ЗАГСа, и направляют в личный кабинет мамы на портале госуслуг", – сообщили в ведомстве.
Проактивное уведомление содержит страховой номер, а также основную информацию о ребенке, дату и место рождения. Уведомление можно использовать в электронном виде или распечатать.
Детям СНИЛС нужен для получения полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), прикрепления к поликлинике, а также при оформлении в детский сад. Взрослым лицевой счет требуется для трудоустройства и формирования пенсии. Кроме того, этот документ необходим для оформления соцвыплат.
"Если ребенок был усыновлен или подтвержденная учетная запись на портале госуслуг у родителей отсутствует, для получения СНИЛС можно обратиться в ближайшую клиентскую службу Отделения СФР по Республике Крым или в МФЦ. С собой нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. СНИЛС предоставляется в день обращения", - уточнили в пресс-службе.
Ранее в Севастополе запустили новый проект "Социальная няня", направленный на поддержку молодых родителей.
С15 апреля 2020 года сертификаты на материнский каптал в Крыму оформляются автоматически в электронном виде. Размер выплаты на первого ребенка после февральской индексации составляет 690 266, 95 руб. Доплата за рождение второго увеличена до 221 895, 14 руб.
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