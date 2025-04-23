https://crimea.ria.ru/20250423/v-krymu-novorozhdennym-otkryvayut-snils-po-uproschennoy-forme-1145869960.html

В Крыму новорожденным открывают СНИЛС по упрощенной форме

В Крыму новорожденным открывают СНИЛС по упрощенной форме - РИА Новости Крым, 23.04.2025

В Крыму новорожденным открывают СНИЛС по упрощенной форме

С начала года в Крыму 3925 новорожденных получили СНИЛС по упрощенной программе, то есть без родительского заявления. Об этом сообщили в пресс-службе отделения... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T07:14

2025-04-23T07:14

2025-04-23T07:14

отделение социального фонда россии по республике крым

крым

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снилс

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мфц крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму 3925 новорожденных получили СНИЛС по упрощенной программе, то есть без родительского заявления. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Республике Крым.Проактивное уведомление содержит страховой номер, а также основную информацию о ребенке, дату и место рождения. Уведомление можно использовать в электронном виде или распечатать.Детям СНИЛС нужен для получения полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), прикрепления к поликлинике, а также при оформлении в детский сад. Взрослым лицевой счет требуется для трудоустройства и формирования пенсии. Кроме того, этот документ необходим для оформления соцвыплат.Ранее в Севастополе запустили новый проект "Социальная няня", направленный на поддержку молодых родителей.С15 апреля 2020 года сертификаты на материнский каптал в Крыму оформляются автоматически в электронном виде. Размер выплаты на первого ребенка после февральской индексации составляет 690 266, 95 руб. Доплата за рождение второго увеличена до 221 895, 14 руб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам рассказали, как получить высокотехнологичную помощь по ОМСЧто и когда изменится в защите персональных данных в РоссииВ Крыму повышенные социальные пенсии получат почти 44 тысячи человек

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отделение социального фонда россии по республике крым, крым, общество, снилс, электронные документы, дети, новости крыма, госуслуги, мфц, мфц крыма, загс