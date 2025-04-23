https://crimea.ria.ru/20250423/glavy-mid-germanii-i-frantsii-otlozhili-vizit-v-london-1145879178.html

Главы МИД Германии и Франции отложили визит в Лондон

Главы МИД Германии и Франции отложили визит в Лондон - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Главы МИД Германии и Франции отложили визит в Лондон

Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили поездку в Лондон для переговоров по Украине, причиной стала отмена визита госсекретаря США Марко Рубио и... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T09:16

2025-04-23T09:16

2025-04-23T09:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили поездку в Лондон для переговоров по Украине, причиной стала отмена визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Штатов Стива Уиткоффа. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает РИА Новости.Отмечается, что запланированы переговоры между высокопоставленными чиновниками Британии, США, Франции, Германии и Украины. Кроме того, по информации издания, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет в Лондоне двустороннюю встречу с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми.Госдеп ранее подтвердил поездку спецпосланника Келлога в Лондон для переговоров по Украине, при этом сообщалось, что Рубио не будет участвовать в переговорах. Washington Post писала, что на встречу в Лондон не поедет и Уиткофф. Вместе с тем спецпосланник США планирует визит в Россию на этой неделе.Вашингтон в течение трех лет поставлял деньги и оружие Киеву, но теперь настало время сместить фокус внимания на другие вопросы, выразил ранее мнение госсекретарь США Марко Рубио. Трамп, в свою очередь, заявил, что его страна может прекратить военную помощь Украине.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это не решить военным путем: в Госдепе сделали заявление по УкраинеЕвропа побежит вдогонку: в Киеве забили тревогу из-за планов США по КрымуВ Москве снова ждут Уиткоффа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, внешняя политика, лондон, украина, германия, франция