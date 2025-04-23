Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Германии и Франции отложили визит в Лондон - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250423/glavy-mid-germanii-i-frantsii-otlozhili-vizit-v-london-1145879178.html
Главы МИД Германии и Франции отложили визит в Лондон
Главы МИД Германии и Франции отложили визит в Лондон - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Главы МИД Германии и Франции отложили визит в Лондон
Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили поездку в Лондон для переговоров по Украине, причиной стала отмена визита госсекретаря США Марко Рубио и... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T09:16
2025-04-23T09:17
политика
внешняя политика
лондон
украина
германия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122166135_0:17:3213:1824_1920x0_80_0_0_07475bf1604d6e7115bb83cc147c3875.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили поездку в Лондон для переговоров по Украине, причиной стала отмена визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Штатов Стива Уиткоффа. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает РИА Новости.Отмечается, что запланированы переговоры между высокопоставленными чиновниками Британии, США, Франции, Германии и Украины. Кроме того, по информации издания, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет в Лондоне двустороннюю встречу с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми.Госдеп ранее подтвердил поездку спецпосланника Келлога в Лондон для переговоров по Украине, при этом сообщалось, что Рубио не будет участвовать в переговорах. Washington Post писала, что на встречу в Лондон не поедет и Уиткофф. Вместе с тем спецпосланник США планирует визит в Россию на этой неделе.Вашингтон в течение трех лет поставлял деньги и оружие Киеву, но теперь настало время сместить фокус внимания на другие вопросы, выразил ранее мнение госсекретарь США Марко Рубио. Трамп, в свою очередь, заявил, что его страна может прекратить военную помощь Украине.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это не решить военным путем: в Госдепе сделали заявление по УкраинеЕвропа побежит вдогонку: в Киеве забили тревогу из-за планов США по КрымуВ Москве снова ждут Уиткоффа
лондон
украина
германия
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122166135_482:0:3213:2048_1920x0_80_0_0_71fb2b9fab3bfb5ffb5e14f1eafa1a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, внешняя политика, лондон, украина, германия, франция
Главы МИД Германии и Франции отложили визит в Лондон

Главы МИД Германии и Франции отложили поездку в Лондон вслед за Рубио - СМИ

09:16 23.04.2025 (обновлено: 09:17 23.04.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили поездку в Лондон для переговоров по Украине, причиной стала отмена визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Штатов Стива Уиткоффа. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает РИА Новости.
"Париж и Берлин, по-видимому, также приостановили планы по поездкам своих министров", - говорится в материале.
Отмечается, что запланированы переговоры между высокопоставленными чиновниками Британии, США, Франции, Германии и Украины. Кроме того, по информации издания, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет в Лондоне двустороннюю встречу с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми.
Госдеп ранее подтвердил поездку спецпосланника Келлога в Лондон для переговоров по Украине, при этом сообщалось, что Рубио не будет участвовать в переговорах. Washington Post писала, что на встречу в Лондон не поедет и Уиткофф. Вместе с тем спецпосланник США планирует визит в Россию на этой неделе.
Вашингтон в течение трех лет поставлял деньги и оружие Киеву, но теперь настало время сместить фокус внимания на другие вопросы, выразил ранее мнение госсекретарь США Марко Рубио. Трамп, в свою очередь, заявил, что его страна может прекратить военную помощь Украине.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Это не решить военным путем: в Госдепе сделали заявление по Украине
Европа побежит вдогонку: в Киеве забили тревогу из-за планов США по Крыму
В Москве снова ждут Уиткоффа
 
ПолитикаВнешняя политикаЛондонУкраинаГерманияФранция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16Главы МИД Германии и Франции отложили визит в Лондон
08:55В Симферополе 26 апреля временно перекроют улицу Павленко
08:34Передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением - Швыдкой
08:18Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет
07:51Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России
07:28В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий
07:1911 беспилотников атаковали Крым и еще 6 регионов России
07:14В Крыму новорожденным открывают СНИЛС по упрощенной форме
06:53На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом году
06:24План США по Украине - что предложат Москве и Киеву
06:07Спад строительства жилья Крыму не грозит – эксперт объяснил причину
00:01Где в Крыму в среду пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 23 апреля
22:57Взрыв в Киржаче и смерть Церетели – главное за день
22:39В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и сроки
22:18"Крым эксклюзивный": что ждет рынок многоквартирного жилья
22:01Как крымчане будут отдыхать на майские праздники – инфографика
21:47Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией
21:36Тема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признании
21:14Прогноз погоды в Крыму Первомай и День Победы
Лента новостейМолния