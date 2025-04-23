https://crimea.ria.ru/20250423/v-kirzhache-iz-za-vzryvov-boepripasov-ne-rabotayut-shkoly-i-ryad-predpriyatiy-1145877679.html
В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий
В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий - РИА Новости Крым, 23.04.2025
В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий
В Киржачском районе Владимирской области из-за продолжающейся детонации на складах боеприпасов не работают школы и перекрыта часть дорог. Об этом утром в среду... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T07:28
2025-04-23T07:28
2025-04-23T07:51
владимирская область
взрыв
александр авдеев
новости
происшествия
пожар
режим чс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Киржачском районе Владимирской области из-за продолжающейся детонации на складах боеприпасов не работают школы и перекрыта часть дорог. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Александр Авдеев.По итогам утреннего заседание оперштаба он рассказал, что детонация на складах постепенно завершается, но потребуется проведение обследований и оценка последствий происшествия. "Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают. Также сегодня не будет работать ряд предприятий. Просим сотрудников уточнять график у руководителей", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Он также уточнил, что зона ЧС будет ограничена пределами конкретных населенных пунктов, это решат позднее.В районе перекрыта часть дорог: Киржач – Дубки, от г. Киржач, ул. Добровольского до деревни Илейкино, от деревни Песьяне до Аленино.В пунктах временного размещения сейчас находятся 495 человек, в том числе 13 детей. В ПВР организовано питание. Трое из четырех пострадавших накануне мирных жителей госпитализированы, угрозы их жизни нет, добавил Авдеев.Также сообщалось, что в Киржачском районе будет работать волонтерский штаб для помощи жителям - сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации организован на базе районного Дома культуры, сообщила глава района Елена Карпова.Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Пострадали четверо мирных жителей. Введен режим чрезвычайной ситуации. Изначально проводилась эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный. Позже в МЧС РФ отметили, что эвакуация проходит из семи населенных пунктов. По данным Минобороны, в результате возгорания на территории воинской части началась детонация боеприпасов. Предварительная причина ЧП – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимирская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, взрыв, александр авдеев, новости, происшествия, пожар, режим чс
В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий
В Киржаче из-за детонации на складах боеприпасов не работают школы и перекрыта часть дорог
07:28 23.04.2025 (обновлено: 07:51 23.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Киржачском районе Владимирской области из-за продолжающейся детонации на складах боеприпасов не работают школы и перекрыта часть дорог. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
По итогам утреннего заседание оперштаба он рассказал, что детонация на складах постепенно завершается, но потребуется проведение обследований и оценка последствий происшествия.
"Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают. Также сегодня не будет работать ряд предприятий. Просим сотрудников уточнять график у руководителей", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что зона ЧС будет ограничена пределами конкретных населенных пунктов, это решат позднее.
В районе перекрыта часть дорог: Киржач – Дубки, от г. Киржач, ул. Добровольского до деревни Илейкино, от деревни Песьяне до Аленино.
В пунктах временного размещения сейчас находятся 495 человек, в том числе 13 детей. В ПВР организовано питание.
Трое из четырех пострадавших накануне мирных жителей госпитализированы, угрозы их жизни нет, добавил Авдеев.
Также сообщалось, что в Киржачском районе будет работать волонтерский штаб для помощи жителям - сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации организован на базе районного Дома культуры, сообщила глава района Елена Карпова.
Взрыв в Киржаче
прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Пострадали четверо мирных жителей.
Введен режим чрезвычайной ситуации
. Изначально проводилась эвакуация
жителей поселков Барсово и Мирный. Позже в МЧС РФ отметили, что эвакуация проходит из семи населенных пунктов
. По данным Минобороны, в результате возгорания на территории воинской части началась детонация боеприпасов
. Предварительная причина ЧП – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.