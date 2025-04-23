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В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий
В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий - РИА Новости Крым, 23.04.2025
В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий
В Киржачском районе Владимирской области из-за продолжающейся детонации на складах боеприпасов не работают школы и перекрыта часть дорог. Об этом утром в среду... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T07:28
2025-04-23T07:51
владимирская область
взрыв
александр авдеев
новости
происшествия
пожар
режим чс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Киржачском районе Владимирской области из-за продолжающейся детонации на складах боеприпасов не работают школы и перекрыта часть дорог. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Александр Авдеев.По итогам утреннего заседание оперштаба он рассказал, что детонация на складах постепенно завершается, но потребуется проведение обследований и оценка последствий происшествия. "Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают. Также сегодня не будет работать ряд предприятий. Просим сотрудников уточнять график у руководителей", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Он также уточнил, что зона ЧС будет ограничена пределами конкретных населенных пунктов, это решат позднее.В районе перекрыта часть дорог: Киржач – Дубки, от г. Киржач, ул. Добровольского до деревни Илейкино, от деревни Песьяне до Аленино.В пунктах временного размещения сейчас находятся 495 человек, в том числе 13 детей. В ПВР организовано питание. Трое из четырех пострадавших накануне мирных жителей госпитализированы, угрозы их жизни нет, добавил Авдеев.Также сообщалось, что в Киржачском районе будет работать волонтерский штаб для помощи жителям - сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации организован на базе районного Дома культуры, сообщила глава района Елена Карпова.Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Пострадали четверо мирных жителей. Введен режим чрезвычайной ситуации. Изначально проводилась эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный. Позже в МЧС РФ отметили, что эвакуация проходит из семи населенных пунктов. По данным Минобороны, в результате возгорания на территории воинской части началась детонация боеприпасов. Предварительная причина ЧП – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимирская область, взрыв, александр авдеев, новости, происшествия, пожар, режим чс
В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий

В Киржаче из-за детонации на складах боеприпасов не работают школы и перекрыта часть дорог

07:28 23.04.2025 (обновлено: 07:51 23.04.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Киржачском районе Владимирской области из-за продолжающейся детонации на складах боеприпасов не работают школы и перекрыта часть дорог. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
По итогам утреннего заседание оперштаба он рассказал, что детонация на складах постепенно завершается, но потребуется проведение обследований и оценка последствий происшествия.
"Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают. Также сегодня не будет работать ряд предприятий. Просим сотрудников уточнять график у руководителей", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что зона ЧС будет ограничена пределами конкретных населенных пунктов, это решат позднее.
В районе перекрыта часть дорог: Киржач – Дубки, от г. Киржач, ул. Добровольского до деревни Илейкино, от деревни Песьяне до Аленино.
В пунктах временного размещения сейчас находятся 495 человек, в том числе 13 детей. В ПВР организовано питание.
Трое из четырех пострадавших накануне мирных жителей госпитализированы, угрозы их жизни нет, добавил Авдеев.
Также сообщалось, что в Киржачском районе будет работать волонтерский штаб для помощи жителям - сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации организован на базе районного Дома культуры, сообщила глава района Елена Карпова.
Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Пострадали четверо мирных жителей. Введен режим чрезвычайной ситуации. Изначально проводилась эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный. Позже в МЧС РФ отметили, что эвакуация проходит из семи населенных пунктов. По данным Минобороны, в результате возгорания на территории воинской части началась детонация боеприпасов. Предварительная причина ЧП – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
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Владимирская областьВзрывАлександр АвдеевНовостиПроисшествияПожарРежим ЧС
 
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