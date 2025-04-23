https://crimea.ria.ru/20250423/v-kirzhache-iz-za-vzryvov-boepripasov-ne-rabotayut-shkoly-i-ryad-predpriyatiy-1145877679.html

В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий

В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий - РИА Новости Крым, 23.04.2025

В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий

В Киржачском районе Владимирской области из-за продолжающейся детонации на складах боеприпасов не работают школы и перекрыта часть дорог. Об этом утром в среду... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T07:28

2025-04-23T07:28

2025-04-23T07:51

владимирская область

взрыв

александр авдеев

новости

происшествия

пожар

режим чс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Киржачском районе Владимирской области из-за продолжающейся детонации на складах боеприпасов не работают школы и перекрыта часть дорог. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Александр Авдеев.По итогам утреннего заседание оперштаба он рассказал, что детонация на складах постепенно завершается, но потребуется проведение обследований и оценка последствий происшествия. "Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают. Также сегодня не будет работать ряд предприятий. Просим сотрудников уточнять график у руководителей", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Он также уточнил, что зона ЧС будет ограничена пределами конкретных населенных пунктов, это решат позднее.В районе перекрыта часть дорог: Киржач – Дубки, от г. Киржач, ул. Добровольского до деревни Илейкино, от деревни Песьяне до Аленино.В пунктах временного размещения сейчас находятся 495 человек, в том числе 13 детей. В ПВР организовано питание. Трое из четырех пострадавших накануне мирных жителей госпитализированы, угрозы их жизни нет, добавил Авдеев.Также сообщалось, что в Киржачском районе будет работать волонтерский штаб для помощи жителям - сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации организован на базе районного Дома культуры, сообщила глава района Елена Карпова.Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Пострадали четверо мирных жителей. Введен режим чрезвычайной ситуации. Изначально проводилась эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный. Позже в МЧС РФ отметили, что эвакуация проходит из семи населенных пунктов. По данным Минобороны, в результате возгорания на территории воинской части началась детонация боеприпасов. Предварительная причина ЧП – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

владимирская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, взрыв, александр авдеев, новости, происшествия, пожар, режим чс