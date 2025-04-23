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Убийцу Игоря Талькова приговорили к 13 годам - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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Убийцу Игоря Талькова приговорили к 13 годам
Убийцу Игоря Талькова приговорили к 13 годам - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Убийцу Игоря Талькова приговорили к 13 годам
Бывшего концертного директора певца Игоря Талькова - Валерия Шляфмана - признали виновным в деле об убийстве артиста. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T11:43
2025-04-23T11:43
игорь тальков
убийство
валерий шляфман
россия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Бывшего концертного директора певца Игоря Талькова - Валерия Шляфмана - признали виновным в деле об убийстве артиста. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ."Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении В. Шляфмана. Он заочно признан судом виновным в совершении убийства и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом", – сказано в сообщении.Одним из доказательств по уголовному делу стала "гавайская рубашка" Шляфмана, в которую он был одет в момент совершения преступления, отметили в СК."Вещдок" изъяли в Москве у его сожительницы после того, как концертный директор покинул Россию. На правом рукаве рубашки эксперты обнаружили пороховые следы от выстрела и кровь Игоря Талькова.Следствием и судом установлено, что 6 октября 1991 года между концертным директором певца и представителем одного из артистов – Игорем Малаховым возник конфликт из-за очередности выступления артистов на концерте, который перерос в потасовку в коридоре.В начале 1992 года Валерий Шляфман тайно выехал на Украину, где получил заграничный паспорт и скрылся в Израиль, где находится до настоящего времени. Приговором суда Шляфману заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, добавили в Следкоме России.Ранее певица Наташа Королева была допрошена в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова. 10 октября концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве певца и покушении на убийство Игоря Малахова. Материалы исполненного поручения правоохранительными органами Израиля направили в Петроградский суд города Санкт-Петербурга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СКГимн с Тальковым-младшим и исторический квест – День народного единства в СимферополеСозидатель и творец: Россия скорбит об уходе Зураба Церетели
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игорь тальков, убийство, валерий шляфман, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, приговор
Убийцу Игоря Талькова приговорили к 13 годам

Обвиняемый в убийстве Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно приговорен к 13 годам - СК

11:43 23.04.2025
 
© РИА Новости . Н. Синицына / Перейти в фотобанкСоветский певец Игорь Тальков
Советский певец Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Н. Синицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Бывшего концертного директора певца Игоря Талькова - Валерия Шляфмана - признали виновным в деле об убийстве артиста. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении В. Шляфмана. Он заочно признан судом виновным в совершении убийства и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом", – сказано в сообщении.
Одним из доказательств по уголовному делу стала "гавайская рубашка" Шляфмана, в которую он был одет в момент совершения преступления, отметили в СК.
"Вещдок" изъяли в Москве у его сожительницы после того, как концертный директор покинул Россию. На правом рукаве рубашки эксперты обнаружили пороховые следы от выстрела и кровь Игоря Талькова.
Следствием и судом установлено, что 6 октября 1991 года между концертным директором певца и представителем одного из артистов – Игорем Малаховым возник конфликт из-за очередности выступления артистов на концерте, который перерос в потасовку в коридоре.
"Воспользовавшись тем, что Малахова избивали и удерживали трое человек, в том числе Игорь Тальков, Шляфман выхватил из рук Малахова револьвер, произвел выстрел, причинив Игорю Талькову смертельное ранение, от которого он скончался на месте", – уточнили в СК РФ.
В начале 1992 года Валерий Шляфман тайно выехал на Украину, где получил заграничный паспорт и скрылся в Израиль, где находится до настоящего времени. Приговором суда Шляфману заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, добавили в Следкоме России.
Ранее певица Наташа Королева была допрошена в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова. 10 октября концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве певца и покушении на убийство Игоря Малахова. Материалы исполненного поручения правоохранительными органами Израиля направили в Петроградский суд города Санкт-Петербурга.
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Игорь ТальковУбийствоВалерий ШляфманРоссияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиПриговор
 
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