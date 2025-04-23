https://crimea.ria.ru/20250423/ubiytsu-igorya-talkova-prigovorili-k-13-godam-1145882552.html

Убийцу Игоря Талькова приговорили к 13 годам

Убийцу Игоря Талькова приговорили к 13 годам - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Убийцу Игоря Талькова приговорили к 13 годам

Бывшего концертного директора певца Игоря Талькова - Валерия Шляфмана - признали виновным в деле об убийстве артиста. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T11:43

2025-04-23T11:43

2025-04-23T11:43

игорь тальков

убийство

валерий шляфман

россия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Бывшего концертного директора певца Игоря Талькова - Валерия Шляфмана - признали виновным в деле об убийстве артиста. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ."Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении В. Шляфмана. Он заочно признан судом виновным в совершении убийства и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом", – сказано в сообщении.Одним из доказательств по уголовному делу стала "гавайская рубашка" Шляфмана, в которую он был одет в момент совершения преступления, отметили в СК."Вещдок" изъяли в Москве у его сожительницы после того, как концертный директор покинул Россию. На правом рукаве рубашки эксперты обнаружили пороховые следы от выстрела и кровь Игоря Талькова.Следствием и судом установлено, что 6 октября 1991 года между концертным директором певца и представителем одного из артистов – Игорем Малаховым возник конфликт из-за очередности выступления артистов на концерте, который перерос в потасовку в коридоре.В начале 1992 года Валерий Шляфман тайно выехал на Украину, где получил заграничный паспорт и скрылся в Израиль, где находится до настоящего времени. Приговором суда Шляфману заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, добавили в Следкоме России.Ранее певица Наташа Королева была допрошена в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова. 10 октября концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве певца и покушении на убийство Игоря Малахова. Материалы исполненного поручения правоохранительными органами Израиля направили в Петроградский суд города Санкт-Петербурга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СКГимн с Тальковым-младшим и исторический квест – День народного единства в СимферополеСозидатель и творец: Россия скорбит об уходе Зураба Церетели

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игорь тальков, убийство, валерий шляфман, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, приговор