https://crimea.ria.ru/20250423/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-na-yuge-donbassa-1145899319.html

Российские военные освободили еще один населенный пункт на юге Донбасса

Российские военные освободили еще один населенный пункт на юге Донбасса - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Российские военные освободили еще один населенный пункт на юге Донбасса

Вооруженные силы России взяли под контроль еще однин населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T12:23

2025-04-23T12:23

2025-04-23T12:26

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще однин населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно о переходе под контроль Вооруженных сил РФ Сухой Балки в ДНР.Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях в ходе специальной военной операции.В субботу в Донбассе бойцы "Южной" освободили Шевченко в ДНР, а группировка "Север" – Олешню в Курской области.В пятницу враг был выбит из Валентиновки в ДНР. На прошлой неделе Вооруженные силы России освободили также Преображенку в Донецкой Народной Республике, а бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

марьинка (город в днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новости сво, новые регионы россии, марьинка (город в днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу