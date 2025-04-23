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Российские военные освободили еще один населенный пункт на юге Донбасса - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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Российские военные освободили еще один населенный пункт на юге Донбасса
Российские военные освободили еще один населенный пункт на юге Донбасса - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Российские военные освободили еще один населенный пункт на юге Донбасса
Вооруженные силы России взяли под контроль еще однин населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T12:23
2025-04-23T12:26
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
новости сво
новые регионы россии
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще однин населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно о переходе под контроль Вооруженных сил РФ Сухой Балки в ДНР.Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях в ходе специальной военной операции.В субботу в Донбассе бойцы "Южной" освободили Шевченко в ДНР, а группировка "Север" – Олешню в Курской области.В пятницу враг был выбит из Валентиновки в ДНР. На прошлой неделе Вооруженные силы России освободили также Преображенку в Донецкой Народной Республике, а бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
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донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новости сво, новые регионы россии, марьинка (город в днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные освободили еще один населенный пункт на юге Донбасса

Российские военные взяли под контроль на юге Донбасса еще один населенный пункт

12:23 23.04.2025 (обновлено: 12:26 23.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСнайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск "Север"
Снайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще однин населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Накануне стало известно о переходе под контроль Вооруженных сил РФ Сухой Балки в ДНР.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях в ходе специальной военной операции.
В субботу в Донбассе бойцы "Южной" освободили Шевченко в ДНР, а группировка "Север" – Олешню в Курской области.
В пятницу враг был выбит из Валентиновки в ДНР. На прошлой неделе Вооруженные силы России освободили также Преображенку в Донецкой Народной Республике, а бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР.
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