https://crimea.ria.ru/20250423/polnostyu-otechestvennyy-rossiyskiy-samolet-sj-100-sovershil-pervyy-polet-1145878499.html
Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет
Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет
Третий полностью отечественный самолет SJ-100 "Суперджет" начал летные испытания в Комсомольске-на-Амуре. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T08:18
2025-04-23T08:18
2025-04-23T08:18
ростех
суперджет
авиастроение
импортозамещение
россия
новости
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145878672_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_48a5f23de42bae8c6044e2ae70dbb5ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Третий полностью отечественный самолет SJ-100 "Суперджет" начал летные испытания в Комсомольске-на-Амуре. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации Ростех.На лайнере заменили около 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент – двигатели.Кроме того, добавили в Ростехе, в рамках импортозамещения "Суперджет" оснастили отечественной авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другими."Сегодня совершила первый полет уже третья опытная машина. Подключение к летным испытаниям третьего борта позволит ускорить программу сертификации. Сейчас мы идем в рамках установленного графика", – сказал первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.Импортозамещенная версия "Суперджета" создается в предельно сжатые сроки. До конца текущего года планируется закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026 года начать поставки в авиакомпании, добавили в корпорации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебель 11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людяхНациональный суперкомпьютерный центр создадут В России
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145878672_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_af46a0ca63271aaa106e9913deb26cfc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, суперджет, авиастроение, импортозамещение, россия, новости, авиация
Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет
Очередной полностью импортозамещенный самолет "Суперджет" начал летные испытания
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Третий полностью отечественный самолет SJ-100 "Суперджет" начал летные испытания в Комсомольске-на-Амуре. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации Ростех.
На лайнере заменили около 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент – двигатели.
"Самолет поднялся в небо на российских двигателях ПД-8. Они заменили франко-российские SaM146. Также самолет получил новый фюзеляж, в который внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание воздушного судна", – рассказали в корпорации.
Кроме того, добавили в Ростехе, в рамках импортозамещения "Суперджет" оснастили отечественной авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другими.
"Сегодня совершила первый полет уже третья опытная машина. Подключение к летным испытаниям третьего борта позволит ускорить программу сертификации. Сейчас мы идем в рамках установленного графика", – сказал первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.
Импортозамещенная версия "Суперджета" создается в предельно сжатые сроки. До конца текущего года планируется закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026 года начать поставки в авиакомпании, добавили в корпорации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: