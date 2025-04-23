https://crimea.ria.ru/20250423/polnostyu-otechestvennyy-rossiyskiy-samolet-sj-100-sovershil-pervyy-polet-1145878499.html

Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет

Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет

Третий полностью отечественный самолет SJ-100 "Суперджет" начал летные испытания в Комсомольске-на-Амуре. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T08:18

2025-04-23T08:18

2025-04-23T08:18

ростех

суперджет

авиастроение

импортозамещение

россия

новости

авиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Третий полностью отечественный самолет SJ-100 "Суперджет" начал летные испытания в Комсомольске-на-Амуре. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации Ростех.На лайнере заменили около 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент – двигатели.Кроме того, добавили в Ростехе, в рамках импортозамещения "Суперджет" оснастили отечественной авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другими."Сегодня совершила первый полет уже третья опытная машина. Подключение к летным испытаниям третьего борта позволит ускорить программу сертификации. Сейчас мы идем в рамках установленного графика", – сказал первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.Импортозамещенная версия "Суперджета" создается в предельно сжатые сроки. До конца текущего года планируется закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026 года начать поставки в авиакомпании, добавили в корпорации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебель 11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людяхНациональный суперкомпьютерный центр создадут В России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, суперджет, авиастроение, импортозамещение, россия, новости, авиация