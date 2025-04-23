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Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет
Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет
Третий полностью отечественный самолет SJ-100 "Суперджет" начал летные испытания в Комсомольске-на-Амуре. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T08:18
2025-04-23T08:18
ростех
суперджет
авиастроение
импортозамещение
россия
новости
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Третий полностью отечественный самолет SJ-100 "Суперджет" начал летные испытания в Комсомольске-на-Амуре. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации Ростех.На лайнере заменили около 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент – двигатели.Кроме того, добавили в Ростехе, в рамках импортозамещения "Суперджет" оснастили отечественной авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другими."Сегодня совершила первый полет уже третья опытная машина. Подключение к летным испытаниям третьего борта позволит ускорить программу сертификации. Сейчас мы идем в рамках установленного графика", – сказал первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.Импортозамещенная версия "Суперджета" создается в предельно сжатые сроки. До конца текущего года планируется закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026 года начать поставки в авиакомпании, добавили в корпорации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебель 11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людяхНациональный суперкомпьютерный центр создадут В России
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РИА Новости Крым
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ростех, суперджет, авиастроение, импортозамещение, россия, новости, авиация
Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет

Очередной полностью импортозамещенный самолет "Суперджет" начал летные испытания

08:18 23.04.2025
 
© РостехИспытания самолета SJ-100 "Суперджет"
Испытания самолета SJ-100 Суперджет
© Ростех
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Третий полностью отечественный самолет SJ-100 "Суперджет" начал летные испытания в Комсомольске-на-Амуре. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации Ростех.
На лайнере заменили около 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент – двигатели.
"Самолет поднялся в небо на российских двигателях ПД-8. Они заменили франко-российские SaM146. Также самолет получил новый фюзеляж, в который внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание воздушного судна", – рассказали в корпорации.
Кроме того, добавили в Ростехе, в рамках импортозамещения "Суперджет" оснастили отечественной авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другими.
"Сегодня совершила первый полет уже третья опытная машина. Подключение к летным испытаниям третьего борта позволит ускорить программу сертификации. Сейчас мы идем в рамках установленного графика", – сказал первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.
Импортозамещенная версия "Суперджета" создается в предельно сжатые сроки. До конца текущего года планируется закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026 года начать поставки в авиакомпании, добавили в корпорации.
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РостехСуперджетАвиастроениеИмпортозамещениеРоссияНовостиАвиация
 
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