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Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров перенесены
Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров перенесены - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров перенесены
Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T11:28
2025-04-23T11:28
2025-04-23T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.Предполагалось, что в среду в Лондоне состоится встреча представителей Великобритании, США, Франции, Германии и Украины по вопросам урегулирования конфликта. По данным СМИ, теперь встречу министров заменит совещание представителей более низкого ранга.Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.Как заявил официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс, в Лондоне интересы Вашингтона будет представлять спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог, а ранее заявленные Рубио и Уиткофф участия в переговорах не примут. Их отказ, по оценке Financial Times, серьезно снизил политическую значимость мероприятия, которое в Европе воспринималось как важный дипломатический шаг на пути к переговорам по Украине.The Washington Post сообщает, что на переговорах США планировали предложить европейским союзникам и Киеву признание Крыма частью России в обмен на предоставление Украине международных гарантий безопасности. При этом, как утверждает издание, украинская сторона сочла данное предложение финальным предупреждением перед возможным выходом США из мирного процесса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в ЛондонеГлавы МИД Германии и Франции отложили визит в ЛондонПлан США по Украине - что предложат Москве и Киеву
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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переговоры, лондон, политика, украина, сша, россия, великобритания, новости
Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров перенесены
Переговоры по Украине в Лондоне заменит диалог представителей низшего ранга - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.
Предполагалось, что в среду в Лондоне состоится встреча представителей Великобритании, США, Франции, Германии и Украины по вопросам урегулирования конфликта. По данным СМИ, теперь встречу министров заменит совещание представителей более низкого ранга.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон
после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.
Как заявил официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс, в Лондоне интересы Вашингтона будет представлять спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог, а ранее заявленные Рубио и Уиткофф участия в переговорах не примут. Их отказ, по оценке Financial Times, серьезно снизил политическую значимость мероприятия, которое в Европе воспринималось как важный дипломатический шаг на пути к переговорам по Украине.
The Washington Post сообщает, что на переговорах США планировали предложить европейским союзникам и Киеву признание Крыма частью России в обмен на предоставление Украине международных гарантий безопасности. При этом, как утверждает издание, украинская сторона сочла данное предложение финальным предупреждением перед возможным выходом США из мирного процесса.
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