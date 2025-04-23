https://crimea.ria.ru/20250423/peregovory-po-ukraine-v-londone-na-urovne-ministrov-pereneseny-1145881766.html

Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров перенесены

Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров перенесены - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров перенесены

Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T11:28

2025-04-23T11:28

2025-04-23T11:28

переговоры

лондон

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.Предполагалось, что в среду в Лондоне состоится встреча представителей Великобритании, США, Франции, Германии и Украины по вопросам урегулирования конфликта. По данным СМИ, теперь встречу министров заменит совещание представителей более низкого ранга.Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.Как заявил официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс, в Лондоне интересы Вашингтона будет представлять спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог, а ранее заявленные Рубио и Уиткофф участия в переговорах не примут. Их отказ, по оценке Financial Times, серьезно снизил политическую значимость мероприятия, которое в Европе воспринималось как важный дипломатический шаг на пути к переговорам по Украине.The Washington Post сообщает, что на переговорах США планировали предложить европейским союзникам и Киеву признание Крыма частью России в обмен на предоставление Украине международных гарантий безопасности. При этом, как утверждает издание, украинская сторона сочла данное предложение финальным предупреждением перед возможным выходом США из мирного процесса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в ЛондонеГлавы МИД Германии и Франции отложили визит в ЛондонПлан США по Украине - что предложат Москве и Киеву

лондон

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, лондон, политика, украина, сша, россия, великобритания, новости