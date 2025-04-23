Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров перенесены - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250423/peregovory-po-ukraine-v-londone-na-urovne-ministrov-pereneseny-1145881766.html
Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров перенесены
Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров перенесены - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров перенесены
Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T11:28
2025-04-23T11:28
переговоры
лондон
политика
украина
сша
россия
великобритания
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1a/1119403207_0:199:3024:1900_1920x0_80_0_0_57ad766e7a11d305f6999b8cd1f79125.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.Предполагалось, что в среду в Лондоне состоится встреча представителей Великобритании, США, Франции, Германии и Украины по вопросам урегулирования конфликта. По данным СМИ, теперь встречу министров заменит совещание представителей более низкого ранга.Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.Как заявил официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс, в Лондоне интересы Вашингтона будет представлять спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог, а ранее заявленные Рубио и Уиткофф участия в переговорах не примут. Их отказ, по оценке Financial Times, серьезно снизил политическую значимость мероприятия, которое в Европе воспринималось как важный дипломатический шаг на пути к переговорам по Украине.The Washington Post сообщает, что на переговорах США планировали предложить европейским союзникам и Киеву признание Крыма частью России в обмен на предоставление Украине международных гарантий безопасности. При этом, как утверждает издание, украинская сторона сочла данное предложение финальным предупреждением перед возможным выходом США из мирного процесса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в ЛондонеГлавы МИД Германии и Франции отложили визит в ЛондонПлан США по Украине - что предложат Москве и Киеву
лондон
украина
сша
россия
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1a/1119403207_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c16a77907e995a9cb02f9e3d5a74e66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры, лондон, политика, украина, сша, россия, великобритания, новости
Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров перенесены

Переговоры по Украине в Лондоне заменит диалог представителей низшего ранга - СМИ

11:28 23.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.
Предполагалось, что в среду в Лондоне состоится встреча представителей Великобритании, США, Франции, Германии и Украины по вопросам урегулирования конфликта. По данным СМИ, теперь встречу министров заменит совещание представителей более низкого ранга.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.
Как заявил официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс, в Лондоне интересы Вашингтона будет представлять спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог, а ранее заявленные Рубио и Уиткофф участия в переговорах не примут. Их отказ, по оценке Financial Times, серьезно снизил политическую значимость мероприятия, которое в Европе воспринималось как важный дипломатический шаг на пути к переговорам по Украине.
The Washington Post сообщает, что на переговорах США планировали предложить европейским союзникам и Киеву признание Крыма частью России в обмен на предоставление Украине международных гарантий безопасности. При этом, как утверждает издание, украинская сторона сочла данное предложение финальным предупреждением перед возможным выходом США из мирного процесса.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в Лондоне
Главы МИД Германии и Франции отложили визит в Лондон
План США по Украине - что предложат Москве и Киеву
 
ПереговорыЛондонПолитикаУкраинаСШАРоссияВеликобританияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров
12:23Российские военные освободили еще один населенный пункт на юге Донбасса
12:14В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии
12:00Крымчане могут поучаствовать в "Бессмертном полке России" онлайн
11:43Убийцу Игоря Талькова приговорили к 13 годам
11:35Мужчина сорвался со скалы и погиб в Большом каньоне Крыма
11:28Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров перенесены
11:07Взрывы в Ленинском районе Крыма – оперштаб назвал причину
10:56В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий
10:34В Симферополе открыли памятную доску морпеху Евгению Прохоренкову
10:26Из России выслали молдавского агента разведки
10:17Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в Лондоне
09:52В Севастополе 16-летний подросток попал под колеса иномарки
09:16Главы МИД Германии и Франции отложили визит в Лондон
08:55В Симферополе 26 апреля временно перекроют улицу Павленко
08:34Передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением - Швыдкой
08:18Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полет
07:51Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России
07:28В Киржаче из-за взрывов боеприпасов не работают школы и ряд предприятий
07:1911 беспилотников атаковали Крым и еще 6 регионов России
Лента новостейМолния