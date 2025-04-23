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Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России

Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России

На фоне падения доллара рубль укрепляется, этот процесс не находится в прямой зависимости от американской валюты и потому продолжится. Максимальный показатель... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T07:51

2025-04-23T07:51

2025-04-23T07:51

радио "спутник в крыму"

россия

экономика

рубль

курс рубля

золото

мнения

ольга виноградова

доллар

курс доллара

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. На фоне падения доллара рубль укрепляется, этот процесс не находится в прямой зависимости от американской валюты и потому продолжится. Максимальный показатель можно будет наблюдать к сентябрю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По ее словам, падение курса доллара в России ниже 81 рубля впервые с лета 2023 года напрямую "связано с резкими действиями, которые предпринимают сегодня правящие элиты Соединенных Штатов" в геополитическом масштабе.Поскольку доллар на сегодняшний момент – один из основополагающих факторов стоимости активов, недоверие инвесторов к нему вызывает кризисы не только в Америке, но и в европейской части, а падение американской валюты становится "диагнозом мировой экономики", добавила эксперт.В условиях большого количества потрясений происходит разбалансировка экономических параметров, отметила она. Однако все это положительно сказывается на экономике России, которая в условиях санкций перестроилась, и рубль растет, поскольку с внешними процессами напрямую не связан, подчеркнула эксперт."Мы все меньше зависим от тенденции мировой экономики. Зависим, но не настолько сильно. И плавный рост рубля идет уже достаточно длительное время. Это говорит о том, что экономика нашей страны находится в стабильном состоянии", – сказала Виноградова.Она отметила, что по данным Министерства экономического развития, рост рубля прогнозируется меньше, чем это было в прошлом году: 2,5 – 3%. Тем не менее это рост, и он продолжится в этом году, считает эксперт."Если мы будем говорить о прошлом, 2024-м, то оценки изменились, и максимальный рост был в сентябре. И, я думаю, что реальная картина в этом году тоже будет видна к сентябрю", – заметила Виноградова.По ее словам, все происходящее стало следствием "стараний" Запада добиться разрушения российской экономики, но наши недруги просчитались.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦБ назвал торговые войны новым рискомБанк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной валютыТрамп рискует проиграть тарифную войну Китаю и Европе – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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