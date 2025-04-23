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Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России
Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России
На фоне падения доллара рубль укрепляется, этот процесс не находится в прямой зависимости от американской валюты и потому продолжится. Максимальный показатель... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T07:51
2025-04-23T07:51
радио "спутник в крыму"
россия
экономика
рубль
курс рубля
золото
мнения
ольга виноградова
доллар
курс доллара
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. На фоне падения доллара рубль укрепляется, этот процесс не находится в прямой зависимости от американской валюты и потому продолжится. Максимальный показатель можно будет наблюдать к сентябрю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По ее словам, падение курса доллара в России ниже 81 рубля впервые с лета 2023 года напрямую "связано с резкими действиями, которые предпринимают сегодня правящие элиты Соединенных Штатов" в геополитическом масштабе.Поскольку доллар на сегодняшний момент – один из основополагающих факторов стоимости активов, недоверие инвесторов к нему вызывает кризисы не только в Америке, но и в европейской части, а падение американской валюты становится "диагнозом мировой экономики", добавила эксперт.В условиях большого количества потрясений происходит разбалансировка экономических параметров, отметила она. Однако все это положительно сказывается на экономике России, которая в условиях санкций перестроилась, и рубль растет, поскольку с внешними процессами напрямую не связан, подчеркнула эксперт."Мы все меньше зависим от тенденции мировой экономики. Зависим, но не настолько сильно. И плавный рост рубля идет уже достаточно длительное время. Это говорит о том, что экономика нашей страны находится в стабильном состоянии", – сказала Виноградова.Она отметила, что по данным Министерства экономического развития, рост рубля прогнозируется меньше, чем это было в прошлом году: 2,5 – 3%. Тем не менее это рост, и он продолжится в этом году, считает эксперт."Если мы будем говорить о прошлом, 2024-м, то оценки изменились, и максимальный рост был в сентябре. И, я думаю, что реальная картина в этом году тоже будет видна к сентябрю", – заметила Виноградова.По ее словам, все происходящее стало следствием "стараний" Запада добиться разрушения российской экономики, но наши недруги просчитались.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦБ назвал торговые войны новым рискомБанк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной валютыТрамп рискует проиграть тарифную войну Китаю и Европе – мнение
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россия, экономика, рубль, курс рубля, золото, мнения, ольга виноградова, доллар, курс доллара, санкции против россии
Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России

Рубль продолжит крепнуть вне прямой зависимости от доллара – эксперт

07:51 23.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. На фоне падения доллара рубль укрепляется, этот процесс не находится в прямой зависимости от американской валюты и потому продолжится. Максимальный показатель можно будет наблюдать к сентябрю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
По ее словам, падение курса доллара в России ниже 81 рубля впервые с лета 2023 года напрямую "связано с резкими действиями, которые предпринимают сегодня правящие элиты Соединенных Штатов" в геополитическом масштабе.
Поскольку доллар на сегодняшний момент – один из основополагающих факторов стоимости активов, недоверие инвесторов к нему вызывает кризисы не только в Америке, но и в европейской части, а падение американской валюты становится "диагнозом мировой экономики", добавила эксперт.
"Это ожидаемая реакция на резкие действия различных политических и экономических факторов. И здесь прямая связь с вопросом, почему растет цена золота. Именно потому, что падает доллар. На резкие колебания бизнес уходит в "спокойное" золото как надежный защитный актив, который невозможно нарисовать, намайнить, напечатать", – прокомментировала Виноградова.
В условиях большого количества потрясений происходит разбалансировка экономических параметров, отметила она. Однако все это положительно сказывается на экономике России, которая в условиях санкций перестроилась, и рубль растет, поскольку с внешними процессами напрямую не связан, подчеркнула эксперт.
"Мы все меньше зависим от тенденции мировой экономики. Зависим, но не настолько сильно. И плавный рост рубля идет уже достаточно длительное время. Это говорит о том, что экономика нашей страны находится в стабильном состоянии", – сказала Виноградова.
Она отметила, что по данным Министерства экономического развития, рост рубля прогнозируется меньше, чем это было в прошлом году: 2,5 – 3%. Тем не менее это рост, и он продолжится в этом году, считает эксперт.
"Если мы будем говорить о прошлом, 2024-м, то оценки изменились, и максимальный рост был в сентябре. И, я думаю, что реальная картина в этом году тоже будет видна к сентябрю", – заметила Виноградова.
По ее словам, все происходящее стало следствием "стараний" Запада добиться разрушения российской экономики, но наши недруги просчитались.

"Западные эксперты прогнозировали крах экономики, не понимая силы России, и переоценили риски. Наша экономика не просто устояла – она пошла в рост. И происходят сейчас очень важные факторы. Это импортозамещение, технологическое лидерство, рост развития, поддержка инноваций, инвестиционных параметров. Все это в целом дает нам очень положительный прогноз по росту экономики", – заключила Виноградова.

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