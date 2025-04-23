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11 беспилотников атаковали Крым и еще 6 регионов России
11 беспилотников атаковали Крым и еще 6 регионов России - РИА Новости Крым, 23.04.2025
11 беспилотников атаковали Крым и еще 6 регионов России
Прошедшей ночью ВСУ пытались ударить беспилотниками по территории России, в том числе – по Крыму. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ утром 23 апреля. РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T07:19
2025-04-23T07:19
2025-04-23T07:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Прошедшей ночью ВСУ пытались ударить беспилотниками по территории России, в том числе – по Крыму. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ утром 23 апреля."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.По одному БПЛА сбили над Крымом, Орловской, Калужской и Брянской областями. По два беспилотника уничтожили над Белгородской и Курской областями и три над Тульской областью, уточнили в оборонном ведомстве РФ.Накануне вечером российские силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку ВСУ атаковать Крым. Украинский дрон был сбит около 18.00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с РоссиейТема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признанииЭто не решить военным путем: в Госдепе сделали заявление по Украине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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11 беспилотников атаковали Крым и еще 6 регионов России
Над Крымом и еще шестью регионами России силы ПВО сбили 11 беспилотников
07:19 23.04.2025 (обновлено: 07:32 23.04.2025)