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Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в Лондоне

Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в Лондоне - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в Лондоне

Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, история пишется другими странами и в других столицах. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T10:17

2025-04-23T10:17

2025-04-23T10:17

константин косачев

совет федерации

политика

переговоры

великобритания

украина

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, история пишется другими странами и в других столицах. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя новости вокруг предстоящих в среду переговоров между высокопоставленными чиновниками Британии, США, Франции, Германии и Украины.По его словам, разногласия на Западе после включения в переговорный процесс европейцев обнажились с новой силой. "Условно линейку позиций можно выстроить в следующей последовательности: Украина - Великобритания - Германия - Франция - США - Россия. Первые четыре - в угаре реваншизма, абсолютно оторванного от реальности. Последние двое, при всех зазорах в подходах, настроены значительно более прагматично и реалистично", - написал Косачев в своем Telegram-канале. При этом, как стало известно, министры иностранных дел США, Франции и Германии в Лондон не приедут, консультации пройдут на уровне чиновников. Он также напомнил, что на этой неделе состоятся очередные российско-американские контакты в Москве. "В конечном итоге, как показывает опыт, только по результатам таких контактов и появляются настоящие новости", - подытожил политик.Как пишут американские СМИ, главы МИД Франции и Германии отложили поездку в Лондон для переговоров по Украине из-за отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Штатов Стива Уиткоффа. Вместе с тем спецпосланник США планирует визит в Россию на этой неделе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:План США по Украине - что предложат Москве и КиевуЗеленский заявил о готовности к любым переговорам с РоссиейТема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признании

великобритания

украина

россия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, совет федерации, политика, переговоры, великобритания, украина, россия, сша, новости