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Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в Лондоне
Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в Лондоне - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в Лондоне
Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, история пишется другими странами и в других столицах. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T10:17
2025-04-23T10:17
2025-04-23T10:17
константин косачев
совет федерации
политика
переговоры
великобритания
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, история пишется другими странами и в других столицах. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя новости вокруг предстоящих в среду переговоров между высокопоставленными чиновниками Британии, США, Франции, Германии и Украины.По его словам, разногласия на Западе после включения в переговорный процесс европейцев обнажились с новой силой. "Условно линейку позиций можно выстроить в следующей последовательности: Украина - Великобритания - Германия - Франция - США - Россия. Первые четыре - в угаре реваншизма, абсолютно оторванного от реальности. Последние двое, при всех зазорах в подходах, настроены значительно более прагматично и реалистично", - написал Косачев в своем Telegram-канале. При этом, как стало известно, министры иностранных дел США, Франции и Германии в Лондон не приедут, консультации пройдут на уровне чиновников. Он также напомнил, что на этой неделе состоятся очередные российско-американские контакты в Москве. "В конечном итоге, как показывает опыт, только по результатам таких контактов и появляются настоящие новости", - подытожил политик.Как пишут американские СМИ, главы МИД Франции и Германии отложили поездку в Лондон для переговоров по Украине из-за отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Штатов Стива Уиткоффа. Вместе с тем спецпосланник США планирует визит в Россию на этой неделе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:План США по Украине - что предложат Москве и КиевуЗеленский заявил о готовности к любым переговорам с РоссиейТема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признании
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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константин косачев, совет федерации, политика, переговоры, великобритания, украина, россия, сша, новости
Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в Лондоне
Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине - Косачев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, история пишется другими странами и в других столицах. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя новости вокруг предстоящих в среду переговоров между высокопоставленными чиновниками Британии, США, Франции, Германии и Украины.
По его словам, разногласия на Западе после включения в переговорный процесс европейцев обнажились с новой силой.
"Условно линейку позиций можно выстроить в следующей последовательности: Украина - Великобритания - Германия - Франция - США - Россия. Первые четыре - в угаре реваншизма, абсолютно оторванного от реальности. Последние двое, при всех зазорах в подходах, настроены значительно более прагматично и реалистично", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
При этом, как стало известно, министры иностранных дел США, Франции и Германии в Лондон не приедут, консультации пройдут на уровне чиновников.
"Пар ушел в свисток. Не то место выбрали для сближения позиций. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Великобритания в целом, ни Франция, ни Германия. История пишется другими странами и в других столицах", - отметил Косачев.
Он также напомнил, что на этой неделе состоятся очередные российско-американские контакты в Москве.
"В конечном итоге, как показывает опыт, только по результатам таких контактов и появляются настоящие новости", - подытожил политик.
Как пишут
американские СМИ, главы МИД Франции и Германии отложили поездку в Лондон для переговоров по Украине из-за отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Штатов Стива Уиткоффа. Вместе с тем спецпосланник США планирует визит в Россию
на этой неделе.
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