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Из России выслали молдавского агента разведки - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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Из России выслали молдавского агента разведки
Из России выслали молдавского агента разведки - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Из России выслали молдавского агента разведки
Россия выслала агента молдавской разведки Дмитрия Руснака, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Россия выслала агента молдавской разведки Дмитрия Руснака, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, Руснак, ранее служивший в Службе информации и безопасности Республики Молдова, прибыл в Россию в 2024 году. Его заданием, помимо сбора данных о планах российского руководства в отношении Молдавии, была добыча информации об участниках внешнеполитической деятельности, представляющих российские силовые и государственные структуры.В результате опроса с полиграфом было установлено, что Руснак действительно прибыл в Россию с разведывательно-подрывными целями. Однако, как подчеркнули в ведомстве, он не успел нанести какого-либо реального ущерба нацбезопасности нашей страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Волгограда собирался захватить мэрию по заданию КиеваЖителя Крыма будут судить за госизменуЗадержанный в Крыму украинский агент дал показания о работе на СБУ
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россия, политика, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), молдавия, новости
Из России выслали молдавского агента разведки

Россия выслала агента молдавской разведки за попытку сбора секретной информации

10:26 23.04.2025 (обновлено: 11:00 23.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Россия выслала агента молдавской разведки Дмитрия Руснака, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, Руснак, ранее служивший в Службе информации и безопасности Республики Молдова, прибыл в Россию в 2024 году. Его заданием, помимо сбора данных о планах российского руководства в отношении Молдавии, была добыча информации об участниках внешнеполитической деятельности, представляющих российские силовые и государственные структуры.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) – гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака", – говорится в сообщении.
В результате опроса с полиграфом было установлено, что Руснак действительно прибыл в Россию с разведывательно-подрывными целями. Однако, как подчеркнули в ведомстве, он не успел нанести какого-либо реального ущерба нацбезопасности нашей страны.
"Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации, в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет", - добавили в ведомстве.
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