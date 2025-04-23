https://crimea.ria.ru/20250423/iz-rossii-vyslali-moldavskogo-agenta-razvedki--1145880632.html

Из России выслали молдавского агента разведки

Из России выслали молдавского агента разведки - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Из России выслали молдавского агента разведки

Россия выслала агента молдавской разведки Дмитрия Руснака, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T10:26

2025-04-23T10:26

2025-04-23T11:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Россия выслала агента молдавской разведки Дмитрия Руснака, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, Руснак, ранее служивший в Службе информации и безопасности Республики Молдова, прибыл в Россию в 2024 году. Его заданием, помимо сбора данных о планах российского руководства в отношении Молдавии, была добыча информации об участниках внешнеполитической деятельности, представляющих российские силовые и государственные структуры.В результате опроса с полиграфом было установлено, что Руснак действительно прибыл в Россию с разведывательно-подрывными целями. Однако, как подчеркнули в ведомстве, он не успел нанести какого-либо реального ущерба нацбезопасности нашей страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Волгограда собирался захватить мэрию по заданию КиеваЖителя Крыма будут судить за госизменуЗадержанный в Крыму украинский агент дал показания о работе на СБУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, политика, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), молдавия, новости