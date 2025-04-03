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Традиции и новации: в "Артеке" педагоги из 13 регионов РФ делятся опытом - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Традиции и новации: в "Артеке" педагоги из 13 регионов РФ делятся опытом
Традиции и новации: в "Артеке" педагоги из 13 регионов РФ делятся опытом - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Традиции и новации: в "Артеке" педагоги из 13 регионов РФ делятся опытом
Более тысячи педагогов, методистов, психологов, детских тренеров собрались на Всероссийской педагогической научно-практической конференции "Философия "Артека" в РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T17:50
2025-04-03T17:50
мдц "артек"
образование в россии
валентина лаврик
минобраз крыма
минобразования рф
крым
новости крыма
константин федоренко
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АРТЕК, 3 апр - РИА Новости Крым. Более тысячи педагогов, методистов, психологов, детских тренеров собрались на Всероссийской педагогической научно-практической конференции "Философия "Артека" в действии" в международном детском лагере.15 субъектов России, в том числе и исторические регионы, принимают участие в этом грандиозном мероприятии, приуроченному к веку существования уникального детского лагеря – настоящей страны детства."К столетию "Артека" мы решили, что нам нужно пригласить большую педагогическую общественность Крыма. Более 200 сотрудников "Артека" презентуют свой педагогический опыт на секциях конференции, в мастер-классах. Завтра у нас будут мастер-классы, которые готовят и педагоги дополнительного образования, и учителя школ, команды детских лагерей. Они говорят о своих традициях, показывают свои практики воспитательной работы, которые приводят к результату", - рассказала корреспонденту РИА Новости Крым одна из идейных вдохновителей мероприятия, директор школы МДЦ "Артек" Наталья Царькова.По ее словам, именно здесь, в "Артеке", молодость и опыт работают в теснейшей связке и дают богатые воспитательные результаты.Именно поэтому своими практиками в первую очередь по воспитанию, передаче традиции, любви к родине, коллективизации подростка и прежде всего развития его личности делятся те, кто работает в Международном детском центре. Ведь вековой опыт нельзя списать со счетов - на протяжении многолетней истории детский центр выполнял как социальные функции, так и служил центром межкультурного сотрудничества страны.В свою очередь министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик выразила слова благодарности команде "Артека" за сотрудничество по программам ученического самоуправления, дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления, за подготовку управленческих команд."Артек" – это возрождение лучших традиций воспитания человека. Я побывала в "Артеке" впервые в конце 80-х. Я работала старшей пионервожатой в моей любимой школе №31 г. Симферополя, и мне посчастливилось привозить в "Артек" ребят на церемонию принятия в пионеры. До сих пор помню глаза детей, которые давали клятву пионера на площади Ленина. И это была мощная установка сотрудничества в коллективе, где каждый понимал, что у него есть не только права, но и четкие обязанности", - рассказала министр о своем артековском опыте.Организаторы мероприятия убеждены, что двухдневная конференция будет площадкой для открытого диалога профессионального сообщества и поспособствует реализации стратегических целей в обучении и воспитании не только подрастающих, но и будущих поколений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературыВ Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом годуУчебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мдц "артек", образование в россии, валентина лаврик, минобраз крыма, минобразования рф, крым, новости крыма, константин федоренко, видео, видео
Традиции и новации: в "Артеке" педагоги из 13 регионов РФ делятся опытом

Более 1000 учителей собрались в "Артеке" на всероссийскую педагогическую конференцию

17:50 03.04.2025
 
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АРТЕК, 3 апр - РИА Новости Крым. Более тысячи педагогов, методистов, психологов, детских тренеров собрались на Всероссийской педагогической научно-практической конференции "Философия "Артека" в действии" в международном детском лагере.
15 субъектов России, в том числе и исторические регионы, принимают участие в этом грандиозном мероприятии, приуроченному к веку существования уникального детского лагеря – настоящей страны детства.
"К столетию "Артека" мы решили, что нам нужно пригласить большую педагогическую общественность Крыма. Более 200 сотрудников "Артека" презентуют свой педагогический опыт на секциях конференции, в мастер-классах. Завтра у нас будут мастер-классы, которые готовят и педагоги дополнительного образования, и учителя школ, команды детских лагерей. Они говорят о своих традициях, показывают свои практики воспитательной работы, которые приводят к результату", - рассказала корреспонденту РИА Новости Крым одна из идейных вдохновителей мероприятия, директор школы МДЦ "Артек" Наталья Царькова.
По ее словам, именно здесь, в "Артеке", молодость и опыт работают в теснейшей связке и дают богатые воспитательные результаты.
"В нашей школе работает учитель, которому 75 лет, и учитель, которому 21 год. И когда они вместе проводят сетевые модули, эффект потрясающий. И это самый правильный путь – когда мы вместе", – убеждена Царькова.
Именно поэтому своими практиками в первую очередь по воспитанию, передаче традиции, любви к родине, коллективизации подростка и прежде всего развития его личности делятся те, кто работает в Международном детском центре. Ведь вековой опыт нельзя списать со счетов - на протяжении многолетней истории детский центр выполнял как социальные функции, так и служил центром межкультурного сотрудничества страны.

"Процесс развития "Артека" - путь от осмысления культурно-исторического единства к проектированию образовательного пространства будущего. Мы определили миссию "Артека" – это мотивация каждого ребенка России к развитию", – отметил директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.

В свою очередь министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик выразила слова благодарности команде "Артека" за сотрудничество по программам ученического самоуправления, дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления, за подготовку управленческих команд.
"Артек" – это возрождение лучших традиций воспитания человека. Я побывала в "Артеке" впервые в конце 80-х. Я работала старшей пионервожатой в моей любимой школе №31 г. Симферополя, и мне посчастливилось привозить в "Артек" ребят на церемонию принятия в пионеры. До сих пор помню глаза детей, которые давали клятву пионера на площади Ленина. И это была мощная установка сотрудничества в коллективе, где каждый понимал, что у него есть не только права, но и четкие обязанности", - рассказала министр о своем артековском опыте.
Организаторы мероприятия убеждены, что двухдневная конференция будет площадкой для открытого диалога профессионального сообщества и поспособствует реализации стратегических целей в обучении и воспитании не только подрастающих, но и будущих поколений.
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