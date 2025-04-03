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Европа может пересмотреть санкции против России из-за пошлин США – мнение

Европа может пересмотреть санкции против России из-за пошлин США – мнение - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Европа может пересмотреть санкции против России из-за пошлин США – мнение

Экономика Западной Европы может не выдержать новой импортной политики США. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым выразил кандидат экономических наук Михаил... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T19:45

2025-04-03T19:45

2025-04-03T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Экономика Западной Европы может не выдержать новой импортной политики США. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым выразил кандидат экономических наук Михаил Беляев.Эти пошлины в первую очередь ощутят на себе европейские создатели бытовой техники, в том числе и производители смартфонов.Он добавил, что в России 145 миллионов человек. Это очень крупный рынок при росте заработной платы и повышении покупательной способности. У европейских производителей до введения санкций было хорошо налажено производство и продажа бытовой техники в России.Таким образом, добавил он, американская промышленность моментально отреагирует на заполнение рынка собственной продукцией. А тем, кто раньше продавал товары в США придется искать новые рынки сбыта.И отметил, что Европа достаточно развита. У них все есть и расти им некуда. И развиваться они могут только за счет внешнего мира.Однако президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюз должен быть готов к жесткому ответу Соединенным Штатам на новые торговые пошлины. Париж хочет удостовериться, что ответ ЕС на американские пошлины будет включать все инструменты блока для защиты его интересов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Торговая война: зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФВ торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины СШАЛавров прокомментировал заявления Трампа о пошлинах для БРИКС

https://crimea.ria.ru/20250403/makron-prizyvaet-priostanovit-investitsii-v-ssha-posle-vvedeniya-poshlin-1145424380.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, европейский союз (ес), экономика, европа, сша, дональд трамп, михаил беляев, в мире, мнения