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Европа может пересмотреть санкции против России из-за пошлин США – мнение - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Европа может пересмотреть санкции против России из-за пошлин США – мнение
Европа может пересмотреть санкции против России из-за пошлин США – мнение - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Европа может пересмотреть санкции против России из-за пошлин США – мнение
Экономика Западной Европы может не выдержать новой импортной политики США. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым выразил кандидат экономических наук Михаил... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T19:45
2025-04-03T20:28
новости
европейский союз (ес)
экономика
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Экономика Западной Европы может не выдержать новой импортной политики США. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым выразил кандидат экономических наук Михаил Беляев.Эти пошлины в первую очередь ощутят на себе европейские создатели бытовой техники, в том числе и производители смартфонов.Он добавил, что в России 145 миллионов человек. Это очень крупный рынок при росте заработной платы и повышении покупательной способности. У европейских производителей до введения санкций было хорошо налажено производство и продажа бытовой техники в России.Таким образом, добавил он, американская промышленность моментально отреагирует на заполнение рынка собственной продукцией. А тем, кто раньше продавал товары в США придется искать новые рынки сбыта.И отметил, что Европа достаточно развита. У них все есть и расти им некуда. И развиваться они могут только за счет внешнего мира.Однако президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюз должен быть готов к жесткому ответу Соединенным Штатам на новые торговые пошлины. Париж хочет удостовериться, что ответ ЕС на американские пошлины будет включать все инструменты блока для защиты его интересов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Торговая война: зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФВ торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины СШАЛавров прокомментировал заявления Трампа о пошлинах для БРИКС
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новости, европейский союз (ес), экономика, европа, сша, дональд трамп, михаил беляев, в мире, мнения
Европа может пересмотреть санкции против России из-за пошлин США – мнение

Европа будет вынуждена пересмотреть санкции против РФ из-за американских пошлин – мнение

19:45 03.04.2025 (обновлено: 20:28 03.04.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Экономика Западной Европы может не выдержать новой импортной политики США. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым выразил кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Эти пошлины в первую очередь ощутят на себе европейские создатели бытовой техники, в том числе и производители смартфонов.
"Западным европейцам придется очень туго. С рынком Китая они конкурировать не смогут. Это же касается и Индии. А вот на наш рынок они могут обратить внимание. И, под этим давлением, Европе придется пересмотреть отношения к нашему рынку и санкционому режиму", – заявил эксперт.
Он добавил, что в России 145 миллионов человек. Это очень крупный рынок при росте заработной платы и повышении покупательной способности. У европейских производителей до введения санкций было хорошо налажено производство и продажа бытовой техники в России.
"В этой ситуации Дональда Трампа заботит только одно – государственный долг США. Президент делает все, чтобы от него избавится. Эти пошлины были введены, можно сказать, как стимулирующий фактор для американских производителей. Он (Трамп – ред.) ограждает свой рынок от конкурентов и прочего проникновения", – рассказал Беляев.
Таким образом, добавил он, американская промышленность моментально отреагирует на заполнение рынка собственной продукцией. А тем, кто раньше продавал товары в США придется искать новые рынки сбыта.
"Если посмотреть на экономическую карту мира, мы увидим, что рынок, в принципе, распределен. Окно возможностей для той же Западной Европы остается только в России", – уточнил эксперт.
И отметил, что Европа достаточно развита. У них все есть и расти им некуда. И развиваться они могут только за счет внешнего мира.
"В новых условиях Западной Европе придется прийти на поклон. Придется демонтировать санкции, извиниться. Иначе они не выживут", – подчеркнул Беляев.
Однако президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюз должен быть готов к жесткому ответу Соединенным Штатам на новые торговые пошлины. Париж хочет удостовериться, что ответ ЕС на американские пошлины будет включать все инструменты блока для защиты его интересов.
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