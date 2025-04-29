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Украина будет разгромлена очень скоро – Трамп - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Украина будет разгромлена очень скоро – Трамп
Украина будет разгромлена очень скоро – Трамп - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Украина будет разгромлена очень скоро – Трамп
Украина очень скоро будет разгромлена, заявил президент США Дональд Трамп и отметил, что сам он пытается спасти эту нацию. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T19:16
2025-04-29T19:16
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Украина очень скоро будет разгромлена, заявил президент США Дональд Трамп и отметил, что сам он пытается спасти эту нацию.И подчеркнул, что Россия является мощной военной машиной. Трамп также заявил, что именно он во время своего первого президентского срока предоставил Украине переносные противотанковые комплексы Javelin, без которых Киев был бы захвачен, и война бы закончилась за один день.Отвечая на вопрос журналиста о том, возможна ли такая ситуация, что США дадут Украине еще большее количество вооружений, Трамп ответил: "Это необязательно должно быть оружие. Существует множество видов оружия. Это необязательно должно быть оружие с пулями. Это может быть санкционное оружие, оружие при помощи банковских операций. Это может быть множество других видов оружия".Американский лидер также допустил, что при определенных обстоятельствах может занять сторону Украины, но при этом в вопросе урегулирования конфликта призвал дождаться следующей недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Много шума, мало дел: чем запомнятся первые 100 дней ТрампаЗеленский готов отказаться от Крыма - ТрампРоссия одержала верх: в Британии дали совет Зеленскому по плану Трампа
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дональд трамп, новости, политика, в мире, россия, мнения, украина
Украина будет разгромлена очень скоро – Трамп

Трамп заявил об очень скором разгроме Украины

19:16 29.04.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаг Украины
Флаг Украины
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Украина очень скоро будет разгромлена, заявил президент США Дональд Трамп и отметил, что сам он пытается спасти эту нацию.

"Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Давайте посмотрим правде в глаза", – сказал Трамп в интервью журналу The Atlantic.

И подчеркнул, что Россия является мощной военной машиной. Трамп также заявил, что именно он во время своего первого президентского срока предоставил Украине переносные противотанковые комплексы Javelin, без которых Киев был бы захвачен, и война бы закончилась за один день.
Отвечая на вопрос журналиста о том, возможна ли такая ситуация, что США дадут Украине еще большее количество вооружений, Трамп ответил: "Это необязательно должно быть оружие. Существует множество видов оружия. Это необязательно должно быть оружие с пулями. Это может быть санкционное оружие, оружие при помощи банковских операций. Это может быть множество других видов оружия".
Американский лидер также допустил, что при определенных обстоятельствах может занять сторону Украины, но при этом в вопросе урегулирования конфликта призвал дождаться следующей недели.

"Посмотрим, что произойдет в течение следующей недели. Мы приступаем к завершающим штрихам… Я не хочу, чтобы меня обременяли этим (украинским конфликтом – ред.). Это ужасная война. Этого не должно было случиться", – добавил хозяин Овального кабинета.

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