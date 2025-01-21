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Лавров прокомментировал заявления Трампа о пошлинах для БРИКС
Лавров прокомментировал заявления Трампа о пошлинах для БРИКС - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Лавров прокомментировал заявления Трампа о пошлинах для БРИКС
Интересы США на мировой арене не меняются от того, кто возглавляет Белый дом. Главное для них - всегда быть сильнее любого конкурента. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T14:30
2025-01-21T14:30
2025-01-21T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Интересы США на мировой арене не меняются от того, кто возглавляет Белый дом. Главное для них - всегда быть сильнее любого конкурента. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя слова президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из ряда соглашений. Вступивший в должность президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в 100%. Говоря о возможности контактов Москвы и Вашингтона, глава МИД напомнил, что президенты двух стран уже обозначили готовность к этому."Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, готов ли он к контактам, ответил положительно, а впоследствии и президент Трамп сказал, что он намерен в ближайшее время выйти на контакт с президентом Российской Федерации, так что ответ давно уже известен", - цитирует Лаврова РИА Новости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь ТрампаИнаугурация Трампа: реакция в мире на первые решения и заявленияПриостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа
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сергей лавров, дональд трамп, сша, россия, политика, новости, брикс
Лавров прокомментировал заявления Трампа о пошлинах для БРИКС
Лавров: интерес Вашингтона - всегда быть сильнее любого конкурента
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Интересы США на мировой арене не меняются от того, кто возглавляет Белый дом. Главное для них - всегда быть сильнее любого конкурента. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя слова президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из ряда соглашений.
"Это указатель того, какими методами президент Трамп и его администрация будут намерены продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене, - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. - Интерес Вашингтона на мировой арене не менялся от того, кто находится в Белом доме: демократы или республиканцы. Этот интерес заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента".
Говоря о возможности контактов Москвы и Вашингтона, глава МИД напомнил, что президенты двух стран уже обозначили готовность к этому.
"Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, готов ли он к контактам, ответил положительно, а впоследствии и президент Трамп сказал, что он намерен в ближайшее время выйти на контакт с президентом Российской Федерации, так что ответ давно уже известен", - цитирует Лаврова РИА Новости.
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