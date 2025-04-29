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Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего

Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего

В Севастополе задержали 18-летнего приезжего по подозрению в убийстве 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T18:52

2025-04-29T18:52

2025-04-29T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 18-летнего приезжего по подозрению в убийстве 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.ЧП произошло 29 апреля после полуночи вблизи остановки общественного транспорта возле ТЦ "Апельсин" в Гагаринском районе Севастополя.Между нетрезвым нападавшим и незнакомым ему 43-летним севастопольцем возник мелкий конфликт, который перерос в поножовщину.После содеянного злоумышленник покинул место происшествия. Его задержали. В ближайшее время собранные сотрудниками полиции материалы проверки будут переданы в следственный орган для принятия процессуального решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицейУбил незнакомца на рынке: в Ялте вынесли приговор иностранцуИзбил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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