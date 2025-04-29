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Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего
Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего
В Севастополе задержали 18-летнего приезжего по подозрению в убийстве 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T18:52
2025-04-29T18:52
полиция севастополя
севастополь
новости севастополя
происшествия
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 18-летнего приезжего по подозрению в убийстве 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.ЧП произошло 29 апреля после полуночи вблизи остановки общественного транспорта возле ТЦ "Апельсин" в Гагаринском районе Севастополя.Между нетрезвым нападавшим и незнакомым ему 43-летним севастопольцем возник мелкий конфликт, который перерос в поножовщину.После содеянного злоумышленник покинул место происшествия. Его задержали. В ближайшее время собранные сотрудниками полиции материалы проверки будут переданы в следственный орган для принятия процессуального решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицейУбил незнакомца на рынке: в Ялте вынесли приговор иностранцуИзбил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина
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РИА Новости Крым
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96
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полиция севастополя, севастополь, новости севастополя, происшествия, убийство
Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего

В Севастополе задержали 18-летнего мужчину по подозрению в убийстве

18:52 29.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 18-летнего приезжего по подозрению в убийстве 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.
ЧП произошло 29 апреля после полуночи вблизи остановки общественного транспорта возле ТЦ "Апельсин" в Гагаринском районе Севастополя.
Между нетрезвым нападавшим и незнакомым ему 43-летним севастопольцем возник мелкий конфликт, который перерос в поножовщину.
"Подозреваемый нанес несколько ножевых ранений, которые привели к смертельному исходу. Пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи", – сказано в сообщении МВД.
После содеянного злоумышленник покинул место происшествия. Его задержали. В ближайшее время собранные сотрудниками полиции материалы проверки будут переданы в следственный орган для принятия процессуального решения.
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Полиция СевастополяСевастопольНовости СевастополяПроисшествияУбийство
 
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