https://crimea.ria.ru/20250429/nozhom-bez-prichiny--v-sevastopole-priezzhiy-ubil-prokhozhego-1146085013.html
Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего
Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего
В Севастополе задержали 18-летнего приезжего по подозрению в убийстве 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T18:52
2025-04-29T18:52
2025-04-29T18:52
полиция севастополя
севастополь
новости севастополя
происшествия
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 18-летнего приезжего по подозрению в убийстве 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.ЧП произошло 29 апреля после полуночи вблизи остановки общественного транспорта возле ТЦ "Апельсин" в Гагаринском районе Севастополя.Между нетрезвым нападавшим и незнакомым ему 43-летним севастопольцем возник мелкий конфликт, который перерос в поножовщину.После содеянного злоумышленник покинул место происшествия. Его задержали. В ближайшее время собранные сотрудниками полиции материалы проверки будут переданы в следственный орган для принятия процессуального решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицейУбил незнакомца на рынке: в Ялте вынесли приговор иностранцуИзбил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_69752bace9197851a236e94ecb446c18.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полиция севастополя, севастополь, новости севастополя, происшествия, убийство
Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего
В Севастополе задержали 18-летнего мужчину по подозрению в убийстве
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 18-летнего приезжего по подозрению в убийстве 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.
ЧП произошло 29 апреля после полуночи вблизи остановки общественного транспорта возле ТЦ "Апельсин" в Гагаринском районе Севастополя.
Между нетрезвым нападавшим и незнакомым ему 43-летним севастопольцем возник мелкий конфликт, который перерос в поножовщину.
"Подозреваемый нанес несколько ножевых ранений, которые привели к смертельному исходу. Пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи", – сказано в сообщении МВД.
После содеянного злоумышленник покинул место происшествия. Его задержали. В ближайшее время собранные сотрудниками полиции материалы проверки будут переданы в следственный орган для принятия процессуального решения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: