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Как крымчане проведут майские праздники – опрос - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Как крымчане проведут майские праздники – опрос
Как крымчане проведут майские праздники – опрос - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Как крымчане проведут майские праздники – опрос
Стартовала первая короткая рабочая неделя в связи с празднованием Праздника весны и труда. Крымчане будут отдыхать с 1 по 4 мая включительно, а 30 апреля станет РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T21:05
2025-04-29T21:05
опрос
майские праздники
праздники и памятные даты
общество
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Стартовала первая короткая рабочая неделя в связи с празднованием Праздника весны и труда. Крымчане будут отдыхать с 1 по 4 мая включительно, а 30 апреля станет сокращенным рабочим днем.Многие уже начинают планировать свой отдых на эти дни. Как ранее рассказала председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, большинство жителей полуострова предпочитают в майские выходные выезжать на природу. Причем отправляются в путешествие семьями или дружескими компаниями на несколько дней.Так ли это? О планах крымчан на майские узнавал корреспондент РИА Новости Крым. Подробнее – в нашем видео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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опрос, майские праздники, праздники и памятные даты, общество, видео, видео
Как крымчане проведут майские праздники – опрос

Крымчане рассказали о планах на майские праздники

21:05 29.04.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Стартовала первая короткая рабочая неделя в связи с празднованием Праздника весны и труда. Крымчане будут отдыхать с 1 по 4 мая включительно, а 30 апреля станет сокращенным рабочим днем.

Многие уже начинают планировать свой отдых на эти дни. Как ранее рассказала председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, большинство жителей полуострова предпочитают в майские выходные выезжать на природу. Причем отправляются в путешествие семьями или дружескими компаниями на несколько дней.

Так ли это? О планах крымчан на майские узнавал корреспондент РИА Новости Крым. Подробнее – в нашем видео.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ОпросМайские праздникиПраздники и памятные датыОбществоВидео
 
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