Как крымчане проведут майские праздники – опрос
Крымчане рассказали о планах на майские праздники
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Стартовала первая короткая рабочая неделя в связи с празднованием Праздника весны и труда. Крымчане будут отдыхать с 1 по 4 мая включительно, а 30 апреля станет сокращенным рабочим днем.
Многие уже начинают планировать свой отдых на эти дни. Как ранее рассказала председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, большинство жителей полуострова предпочитают в майские выходные выезжать на природу. Причем отправляются в путешествие семьями или дружескими компаниями на несколько дней.
Так ли это? О планах крымчан на майские узнавал корреспондент РИА Новости Крым. Подробнее – в нашем видео.
Многие уже начинают планировать свой отдых на эти дни. Как ранее рассказала председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, большинство жителей полуострова предпочитают в майские выходные выезжать на природу. Причем отправляются в путешествие семьями или дружескими компаниями на несколько дней.
Так ли это? О планах крымчан на майские узнавал корреспондент РИА Новости Крым. Подробнее – в нашем видео.
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