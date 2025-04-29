https://crimea.ria.ru/20250429/kak-krymchane-provedut-mayskie-prazdniki--opros-1146075372.html

Как крымчане проведут майские праздники – опрос

Как крымчане проведут майские праздники – опрос - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Как крымчане проведут майские праздники – опрос

Стартовала первая короткая рабочая неделя в связи с празднованием Праздника весны и труда. Крымчане будут отдыхать с 1 по 4 мая включительно, а 30 апреля станет РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T21:05

2025-04-29T21:05

2025-04-29T21:05

опрос

майские праздники

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Стартовала первая короткая рабочая неделя в связи с празднованием Праздника весны и труда. Крымчане будут отдыхать с 1 по 4 мая включительно, а 30 апреля станет сокращенным рабочим днем.Многие уже начинают планировать свой отдых на эти дни. Как ранее рассказала председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, большинство жителей полуострова предпочитают в майские выходные выезжать на природу. Причем отправляются в путешествие семьями или дружескими компаниями на несколько дней.Так ли это? О планах крымчан на майские узнавал корреспондент РИА Новости Крым. Подробнее – в нашем видео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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