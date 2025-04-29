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Военный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальше - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Военный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальше
Военный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальше - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Военный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальше
Освобождение Курской области от боевиков ВСУ имеет международное значение, поскольку в ходе него прошел проверку военный союз двух ядерных держав – Российской... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T19:53
2025-04-29T19:37
радио "спутник в крыму"
россия
кндр (северная корея)
курская область
вооруженные силы россии
мнения
леонид ивлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Освобождение Курской области от боевиков ВСУ имеет международное значение, поскольку в ходе него прошел проверку военный союз двух ядерных держав – Российской Федерации и Корейской народно-демократической республики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Ивлев подчеркнул, что военный союз между Россией и Корейской народно-демократической республикой основан на договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был заключен "в соответствии со всеми нормами международного права"."И в соответствии со статьей 4 этого договора, опираясь опять-таки на нормы международного права, войска Северной Кореи принимали участие как союзники, как партнеры в освобождении территорий Курской области", – отметил он.При этом обе страны – ядерные державы, что превращает операцию в Курской области в крупное событие мирового масштаба, считает Ивлев.Именно поэтому от Запада, и в том числе от США, реакция на произошедшее не заставила себя ждать, добавил парламентарий.Однако значимость как совместных действий РФ и КНДР в Курской области, так и военного сотрудничества стран в целом очень четко иллюстрируют "заявления лиц самого высокого ранга об участии корейских военнослужащих в операции", и в них однозначное отношение ко всему этому Москвы, считает Ивлев.Что же касается реакции со стороны европейских союзников Киева, то она уже опередила события и, даже если последует, не станет ответом, сказал эксперт."Они уже неоднократно заявляли на встречах министров, что готовы направить контингенты. Ракеты Storm Shadow готовят и обслуживают британские инструкторы в ВСУ, ракеты Scalp – французские, а танки Leopard – немецкие. Представители стран НАТО в качестве и инструкторов, и консультантов и непосредственно наемников давным-давно участвуют в боях против российской армии. Это уже не секрет", – заключил Ивлев.26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских боевиков.В числе особо отличившихся в боях он назвал несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ, а также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными.Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что освобождение Курского приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.При этом президент подчеркнул, что Россия отдает должное "героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную".28 апреля в Кремле заявили, что Россия может оказать военную помощь КНДР при необходимости.Напомним, 9 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. 11 ноября КНДР ратифицировала документ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве Севастопольцы-участники КТО в Курской области получат соцгарантии В МИД сравнили Курскую операцию с переломной победой в 1943 году
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кндр (северная корея)
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россия, кндр (северная корея), курская область, вооруженные силы россии, мнения, леонид ивлев
Военный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальше

Освобождение Курской области бойцами РФ и КНДР стало событием мирового масштаба – мнение

19:53 29.04.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Освобождение Курской области от боевиков ВСУ имеет международное значение, поскольку в ходе него прошел проверку военный союз двух ядерных держав – Российской Федерации и Корейской народно-демократической республики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ивлев подчеркнул, что военный союз между Россией и Корейской народно-демократической республикой основан на договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был заключен "в соответствии со всеми нормами международного права".
"И в соответствии со статьей 4 этого договора, опираясь опять-таки на нормы международного права, войска Северной Кореи принимали участие как союзники, как партнеры в освобождении территорий Курской области", – отметил он.
При этом обе страны – ядерные державы, что превращает операцию в Курской области в крупное событие мирового масштаба, считает Ивлев.
"И в операции по освобождению Курской области проверку прошел военный союз Российской Федерации и Корейской народно-демократической республики", – подчеркнул он.
Именно поэтому от Запада, и в том числе от США, реакция на произошедшее не заставила себя ждать, добавил парламентарий.
Однако значимость как совместных действий РФ и КНДР в Курской области, так и военного сотрудничества стран в целом очень четко иллюстрируют "заявления лиц самого высокого ранга об участии корейских военнослужащих в операции", и в них однозначное отношение ко всему этому Москвы, считает Ивлев.
"Уже прозвучали оценки с берегов Потомака о том, что Вашингтон рекомендует приостановить сотрудничество России и Северной Кореи. Но Россия верна своим договорным обязательствам и будет действовать в соответствии с договором, который имеет международное значение. Он очень важный", – прокомментировал Ивлев.
Что же касается реакции со стороны европейских союзников Киева, то она уже опередила события и, даже если последует, не станет ответом, сказал эксперт.
"Они уже неоднократно заявляли на встречах министров, что готовы направить контингенты. Ракеты Storm Shadow готовят и обслуживают британские инструкторы в ВСУ, ракеты Scalp – французские, а танки Leopard – немецкие. Представители стран НАТО в качестве и инструкторов, и консультантов и непосредственно наемников давным-давно участвуют в боях против российской армии. Это уже не секрет", – заключил Ивлев.
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26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских боевиков.
В числе особо отличившихся в боях он назвал несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ, а также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными.
Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что освобождение Курского приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.
При этом президент подчеркнул, что Россия отдает должное "героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную".
28 апреля в Кремле заявили, что Россия может оказать военную помощь КНДР при необходимости.
Напомним, 9 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. 11 ноября КНДР ратифицировала документ.
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