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Настоящий мужчина и защитник: Керчь простилась с героем СВО
Настоящий мужчина и защитник: Керчь простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Настоящий мужчина и защитник: Керчь простилась с героем СВО
Жители Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Асаном Менлимурзаева, который погиб в Запорожской области при выполнении боевой задачи. Об этом... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T19:37
2025-04-29T19:37
2025-04-29T19:37
керчь
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CИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Жители Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Асаном Менлимурзаева, который погиб в Запорожской области при выполнении боевой задачи. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Асану Алимовичу было сорок лет. Родился он в Узбекистане, где жил до четырехлетнего возраста. В 1991 году вместе с семьей переехал в Крым, в Приозерное Ленинского района. После школы уехал работать строителем в Волгоград.Когда началась спецоперация, подписал контракт с Минобороны и отправился за "ленту". Погиб, выполняя боевое задачи в Запорожской области.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керчь, олег каторгин, новости крыма, герои сво, новости сво, память, утраты
Настоящий мужчина и защитник: Керчь простилась с героем СВО
В Керчи простились с погибшим в зоне спецоперации Асаном Менлимурзаевым
CИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Жители Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Асаном Менлимурзаева, который погиб в Запорожской области при выполнении боевой задачи. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"В последний путь сегодня проводили Асана Алимовича Менлимурзаева, участника спецоперации, погибшего при исполнении воинского долга. Настоящий мужчина, защитник. Таким Асан навсегда останется в сердцах своих родных и близких", – написал Каторгин в своем Telegram-канале.
Асану Алимовичу было сорок лет. Родился он в Узбекистане, где жил до четырехлетнего возраста. В 1991 году вместе с семьей переехал в Крым, в Приозерное Ленинского района. После школы уехал работать строителем в Волгоград.
Когда началась спецоперация, подписал контракт с Минобороны и отправился за "ленту". Погиб, выполняя боевое задачи в Запорожской области.