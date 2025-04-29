https://crimea.ria.ru/20250429/nastoyaschiy-muzhchina-i-zaschitnik-kerch-prostilas-s-geroem-svo-1146088522.html

Настоящий мужчина и защитник: Керчь простилась с героем СВО

Настоящий мужчина и защитник: Керчь простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Настоящий мужчина и защитник: Керчь простилась с героем СВО

Жители Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Асаном Менлимурзаева, который погиб в Запорожской области при выполнении боевой задачи. Об этом... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T19:37

2025-04-29T19:37

2025-04-29T19:37

керчь

олег каторгин

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CИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Жители Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Асаном Менлимурзаева, который погиб в Запорожской области при выполнении боевой задачи. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Асану Алимовичу было сорок лет. Родился он в Узбекистане, где жил до четырехлетнего возраста. В 1991 году вместе с семьей переехал в Крым, в Приозерное Ленинского района. После школы уехал работать строителем в Волгоград.Когда началась спецоперация, подписал контракт с Минобороны и отправился за "ленту". Погиб, выполняя боевое задачи в Запорожской области.

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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