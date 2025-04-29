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Предложение Путина о перемирии – начало прямых переговоров с Киевом - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Предложение Путина о перемирии – начало прямых переговоров с Киевом
Предложение Путина о перемирии – начало прямых переговоров с Киевом - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Предложение Путина о перемирии – начало прямых переговоров с Киевом
Предложение президента России Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы – это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T19:06
2025-04-29T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Предложение президента России Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы – это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС.Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева про перемирие, подчеркнул Лавров, комментируя предложения главы киевского режима Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии.И отметил, что Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия на Украине, способности киевского режима проводить провокации хорошо известны."Способности украинского режима организовывать провокации хорошо известны. Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано. Мы не видим возможностей честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия", – сказал Лавров.Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, сергей лавров, брикс, россия, владимир путин (политик), политика, украина
Предложение Путина о перемирии – начало прямых переговоров с Киевом

Лавров: предложение Путина о перемирии ко Дню Победы – начало прямых переговоров с Киевом

19:06 29.04.2025 (обновлено: 19:10 29.04.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Предложение президента России Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы – это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС.
"Наше предложение, которое президент Путин озвучил, – это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которого требует Украина – ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие", – сказал Лавров.
Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева про перемирие, подчеркнул Лавров, комментируя предложения главы киевского режима Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии.

"Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. Европейские радикалы науськивали киевский режим на продолжение такой линии", – напомнил министр.

И отметил, что Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия на Украине, способности киевского режима проводить провокации хорошо известны.
"Способности украинского режима организовывать провокации хорошо известны. Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано. Мы не видим возможностей честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия", – сказал Лавров.
Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.
"Лидеры Евросоюза и (глава евродипломатии) Кая Каллас, и прочие представители сейчас говорят, что Россия должна безоговорочно согласиться на прекращение огня только потому, что они терпят поражение на поле боя, и их планы по нанесению нам, Российской Федерации, стратегического поражения никогда не сбудутся. Это все уже прекрасно понимают", – подытожил Лавров.
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НовостиСергей ЛавровБРИКСРоссияВладимир Путин (политик)ПолитикаУкраина
 
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