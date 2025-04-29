https://crimea.ria.ru/20250429/predlozhenie-putina-o-peremirii--nachalo-pryamykh-peregovorov-s-kievom-1146087139.html

Предложение Путина о перемирии – начало прямых переговоров с Киевом

Предложение Путина о перемирии – начало прямых переговоров с Киевом - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Предложение Путина о перемирии – начало прямых переговоров с Киевом

Предложение президента России Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы – это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T19:06

2025-04-29T19:06

2025-04-29T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Предложение президента России Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы – это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС.Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева про перемирие, подчеркнул Лавров, комментируя предложения главы киевского режима Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии.И отметил, что Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия на Украине, способности киевского режима проводить провокации хорошо известны."Способности украинского режима организовывать провокации хорошо известны. Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано. Мы не видим возможностей честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия", – сказал Лавров.Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сергей лавров, брикс, россия, владимир путин (политик), политика, украина