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Торговая война: зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФ - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Торговая война: зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФ
Торговая война: зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФ - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Торговая война: зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФ
Действия США по введению новых торговых пошлин для ряда стран направлены на сокращение огромного американского внешнего долга, при этом тот факт, что это не... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T12:26
2025-04-03T12:26
эксклюзивы риа новости крым
сша
пошлина
экономика
в мире
европейский союз (ес)
россия
мнения
игорь диденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Действия США по введению новых торговых пошлин для ряда стран направлены на сокращение огромного американского внешнего долга, при этом тот факт, что это не коснулось России, может быть позитивным политическим сигналом. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член Международного союза экономистов Игорь Диденко.США ранее объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. В частности, пошлины вводятся на товары из Евросоюза в размере 20%, Китая — 34% (для Тайваня — 32%), ЮАР — 30%, Индии — 26%, Южной Кореи — 25%, Японии — 24%. Кроме того, с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт из других стран, включая Украину. При этом введение пошлин на товары не коснулось России и Белоруссии.По его мнению, этот шаг однозначно является существенным ударом по глобализации и приведет к фрагментации мировой экономики. При этом, в текущей ситуации введение пошлин в наибольшей степени ударит по экономике стран Евросоюза, полагает эксперт."Мы увидим это уже в ближайшее время. Экономику ЕС ждет рецессия. Но посмотрим. На самом деле пошлины можно как ввести, так и отменить. Рынок до конца не понимает серьезность намерений Трампа. В частности, мировые рынки до вчерашнего вечера не считали его заявления по пошлинам серьезными. Однако оказалось, что правительство США настроено серьезно, по крайней мере пока", - говорит экономист.Комментируя тему России и Белоруссии, в отношении которых пошлины не введены, эксперт напоминает о большом количестве действующих санкций и не значительном объеме торговли с США. В этой ситуации никакие пошлины просто не имеют смысла, подчеркивает он и напоминает, что именно такое официальное объяснение привели и в Вашингтоне.Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом против ЕС, вгонит экономику Европы в затяжную рецессию, а для немецких автогигантов станет смертельным ударом, заявлял ранее политолог-американист Малек Дудаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины СШАЛавров прокомментировал заявления Трампа о пошлинах для БРИКСПереговоры России и США в Вашингтоне проходят 2 и 3 апреля
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сша, пошлина, экономика, в мире, европейский союз (ес), россия, мнения, игорь диденко
Торговая война: зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФ

Вводом пошлин Трамп хочет сократить внешний долг и дает политический сигнал - мнение

12:26 03.04.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп слушает в зале Рузвельта в Белом доме во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
Президент Дональд Трамп слушает в зале Рузвельта в Белом доме во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Действия США по введению новых торговых пошлин для ряда стран направлены на сокращение огромного американского внешнего долга, при этом тот факт, что это не коснулось России, может быть позитивным политическим сигналом. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член Международного союза экономистов Игорь Диденко.
США ранее объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. В частности, пошлины вводятся на товары из Евросоюза в размере 20%, Китая — 34% (для Тайваня — 32%), ЮАР — 30%, Индии — 26%, Южной Кореи — 25%, Японии — 24%. Кроме того, с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт из других стран, включая Украину. При этом введение пошлин на товары не коснулось России и Белоруссии.

"У США гигантский бюджетный дефицит, гигантский внешний долг, и все действия, которые сейчас предпринимает американское правительство, направлены именно на сокращение этого внешнего долга – это одно из предвыборных обещаний Трампа, и он сейчас всячески пытается его выполнить", - говорит Диденко.

По его мнению, этот шаг однозначно является существенным ударом по глобализации и приведет к фрагментации мировой экономики. При этом, в текущей ситуации введение пошлин в наибольшей степени ударит по экономике стран Евросоюза, полагает эксперт.
"Мы увидим это уже в ближайшее время. Экономику ЕС ждет рецессия. Но посмотрим. На самом деле пошлины можно как ввести, так и отменить. Рынок до конца не понимает серьезность намерений Трампа. В частности, мировые рынки до вчерашнего вечера не считали его заявления по пошлинам серьезными. Однако оказалось, что правительство США настроено серьезно, по крайней мере пока", - говорит экономист.
Комментируя тему России и Белоруссии, в отношении которых пошлины не введены, эксперт напоминает о большом количестве действующих санкций и не значительном объеме торговли с США. В этой ситуации никакие пошлины просто не имеют смысла, подчеркивает он и напоминает, что именно такое официальное объяснение привели и в Вашингтоне.
"Но на самом деле это вполне можно расценивать еще и как позитивный, либо, как минимум, как нейтральный сигнал. И рынки это именно так и оценивают. Плюс по рынкам сейчас есть данные о том, что в российскую экономику заходят западные деньги. Их даже называют "ковбойскими" деньгами, то есть высокорисковыми. Но для нашей экономики это хороший сигнал", - убежден эксперт.
Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом против ЕС, вгонит экономику Европы в затяжную рецессию, а для немецких автогигантов станет смертельным ударом, заявлял ранее политолог-американист Малек Дудаков.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСШАПошлинаЭкономикаВ миреЕвропейский Союз (ЕС)РоссияМненияИгорь Диденко
 
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