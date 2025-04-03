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Трамп не ввел пошлины на товары из России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Трамп не ввел пошлины на товары из России и Белоруссии
Трамп не ввел пошлины на товары из России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Трамп не ввел пошлины на товары из России и Белоруссии
США объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T06:54
2025-04-03T07:49
сша
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экономика
в мире
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дональд трамп
торговля
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. США объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран.Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии."Это зеркальные пошлины. Если у них есть пошлины против нас, то мы вводим пошлины против них", - сказал президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.По его мнению, такие меры станут "декларацией экономической независимости" США и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.С 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт из других стран, включая Украину. По данным Белого дома, товары, представляющие критическую важность для производства и нацбезопасности, под рестрикции не попадут.В феврале Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики (25%) и Китая (10%).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – экспертКакие страны "прижмут к ногтю" американские пошлиныТрамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Мексики и Китая
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сша, пошлина, экономика, в мире, импорт, дональд трамп, торговля, новости
Трамп не ввел пошлины на товары из России и Белоруссии

США не ввели пошлины на товары из России и Белоруссии

06:54 03.04.2025 (обновлено: 07:49 03.04.2025)
 
© РИА Новости . Владимир АстапковичФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. США объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран.

Как пишет РИА Новости, вводятся пошлины на товары из Евросоюза в размере 20%, Китая — 34% (для Тайваня — 32%), ЮАР — 30%, Индии — 26%, Южной Кореи — 25%, Японии — 24%, Вьетнама 46%, Таиланда - 36%, Швейцарии - 31%, Казахстана - 27%.

Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.
"Это зеркальные пошлины. Если у них есть пошлины против нас, то мы вводим пошлины против них", - сказал президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.
По его мнению, такие меры станут "декларацией экономической независимости" США и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
С 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт из других стран, включая Украину.
По данным Белого дома, товары, представляющие критическую важность для производства и нацбезопасности, под рестрикции не попадут.
В феврале Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики (25%) и Китая (10%).
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