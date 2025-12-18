https://crimea.ria.ru/20251218/gromkie-zvuki-v-sevastopole---vlasti-obyasnili-prichinu-1151796780.html
Громкие звуки в Севастополе - власти объяснили причину
2025-12-18T17:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые могут слышать жители и гости города в четверг вечером, связаны с тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Крым и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
