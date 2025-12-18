Рейтинг@Mail.ru
Громкие звуки в Севастополе - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/gromkie-zvuki-v-sevastopole---vlasti-obyasnili-prichinu-1151796780.html
Громкие звуки в Севастополе - власти объяснили причину
Громкие звуки в Севастополе - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Громкие звуки в Севастополе - власти объяснили причину
Громкие звуки в Севастополе, которые могут слышать жители и гости города в четверг вечером, связаны с тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T17:30
2025-12-18T17:30
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
учения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149551602_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_bf685caccfc5c39b4e36de7495d6c7ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые могут слышать жители и гости города в четверг вечером, связаны с тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Крым и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149551602_0:0:1072:804_1920x0_80_0_0_b6a883d8ee7d74d1b219916d96aaaf14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
Громкие звуки в Севастополе - власти объяснили причину

В Севастополе громко - в разных районах города идут учения военных

17:30 18.12.2025
 
© Правительство СевастополяСевастополь. Города России
Севастополь. Города России
© Правительство Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые могут слышать жители и гости города в четверг вечером, связаны с тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 19:00 в районе Северного и Южного молов, Карантинной бухты, бухты Абрамова, мыса Херсонес и парка Победы флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", – предупредил глава региона.
В Крым и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:42Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси
18:34Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
18:23Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб
18:12В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
17:56"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - Лукашенко
17:50США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО
17:37Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
17:35ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов
17:30Громкие звуки в Севастополе - власти объяснили причину
17:23Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел
17:21В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. Луки
17:21В Крыму собрали свыше миллиона рублей в поддержку хосписа
17:15Раненная при атаке ВСУ на Севастополь 15-летняя девочка умерла в больнице
17:12ЕС недоволен оказанием помощи Киеву за счет бюджета союза - Туск
17:06Дед Мороз спустился с крыши – в Крыму спасатели необычно поздравили детей
16:44В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы
16:36Пиар-акция Зеленского в Купянске - реакция МИД России
16:12Четыре населенных пункта Крыма обесточены из-за аварии – подробности
16:03Первый семейный МФЦ открыли в Севастополе
15:55Улицу в центре Симферополя перекроют на день
Лента новостейМолния