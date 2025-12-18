Рейтинг@Mail.ru
В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны
В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны
В Керчи водолазы-пиротехники МЧС России обезвредили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в республиканском главке ведомства. РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. В Керчи водолазы-пиротехники МЧС России обезвредили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в республиканском главке ведомства.Отмечается, что к операции по обезвреживанию взрывоопасного предмета привлекались восемь специалистов и два автомобиля. Спасатели напомнили, что при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасны, следует быстро и осторожно отдалиться от находки на безопасное расстояние, предупредить о ней окружающих и немедленно сообщить в полицию.
Новости
В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны

В Керчи водолазы-пиротехники МЧС обезвредили мину времен Великой Отечественной войны

19:15 18.12.2025
 
© МЧС РоссииОбезврежен взрывоопасный предмет   
Обезврежен взрывоопасный предмет   
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. В Керчи водолазы-пиротехники МЧС России обезвредили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в республиканском главке ведомства.
"Пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС России в городском округе Керчь был уничтожен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны – минометная мина", – сказано в сообщении.
Отмечается, что к операции по обезвреживанию взрывоопасного предмета привлекались восемь специалистов и два автомобиля. Спасатели напомнили, что при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасны, следует быстро и осторожно отдалиться от находки на безопасное расстояние, предупредить о ней окружающих и немедленно сообщить в полицию.
