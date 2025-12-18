https://crimea.ria.ru/20251218/v-kerchi-vodolazy-pirotekhniki-obezvredili-minu-vremen-voyny-1151799209.html
В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны
В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны
В Керчи водолазы-пиротехники МЧС России обезвредили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в республиканском главке ведомства. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T19:15
2025-12-18T19:15
2025-12-18T19:15
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
крым
новости крыма
происшествия
разминирование
новости
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151799067_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_36c2468cdf1db26f589bad12c0798960.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. В Керчи водолазы-пиротехники МЧС России обезвредили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в республиканском главке ведомства.Отмечается, что к операции по обезвреживанию взрывоопасного предмета привлекались восемь специалистов и два автомобиля. Спасатели напомнили, что при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасны, следует быстро и осторожно отдалиться от находки на безопасное расстояние, предупредить о ней окружающих и немедленно сообщить в полицию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове будет громко – саперы подорвут боеприпасы В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранат В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны
https://crimea.ria.ru/20190914/1117317296.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151799067_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_936efe4865a2173ed0483a8b372bafcc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, новости крыма, происшествия, разминирование, новости, гу мчс рф по республике крым
В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны
В Керчи водолазы-пиротехники МЧС обезвредили мину времен Великой Отечественной войны