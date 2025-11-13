Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
В Красноперекопском районе Крыма во время строительных работ обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Их... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T18:42
2025-11-13T18:42
крым
красноперекопский район
гу мчс рф по республике крым
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
новости крыма
боеприпасы
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150889464_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_008ef3195f62a70e53d8881c34994d90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма во время строительных работ обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Их обезвредили на спецполигоне. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Отмечается, что предметы обнаружили жители села Ищунь во время строительных работ. На место выехали пиротехники специализированного отряда МЧС.Всего к пиротехническим работам было привлечено шесть человек и две единицы техники.Ранее сообщалось, что в Крыму обнаружили и обезвредили пять взрывоопасных предметов, среди которых была авиабомба и несколько артиллерийских снарядов.
крым
красноперекопский район
В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату

В Красноперекопском районе Крыма на стройплощадке обнаружили снаряды времен войны

18:42 13.11.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма во время строительных работ обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Их обезвредили на спецполигоне. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
Отмечается, что предметы обнаружили жители села Ищунь во время строительных работ. На место выехали пиротехники специализированного отряда МЧС.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
"Ими были обнаружены идентифицированы артиллерийский снаряд и ручная граната времен Великой Отечественной войны. Они были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех правил безопасности", – сказано в сообщении.
Всего к пиротехническим работам было привлечено шесть человек и две единицы техники.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
Ранее сообщалось, что в Крыму обнаружили и обезвредили пять взрывоопасных предметов, среди которых была авиабомба и несколько артиллерийских снарядов.
