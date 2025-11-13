https://crimea.ria.ru/20251113/v-krymu-na-stroyke-obnaruzhili-artilleriyskiy-snaryad-i-ruchnuyu-granatu-1150889874.html

В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату

В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату - РИА Новости Крым, 13.11.2025

В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату

В Красноперекопском районе Крыма во время строительных работ обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Их... РИА Новости Крым, 13.11.2025

2025-11-13T18:42

2025-11-13T18:42

2025-11-13T18:42

крым

красноперекопский район

гу мчс рф по республике крым

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

новости крыма

боеприпасы

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150889464_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_008ef3195f62a70e53d8881c34994d90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма во время строительных работ обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Их обезвредили на спецполигоне. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Отмечается, что предметы обнаружили жители села Ищунь во время строительных работ. На место выехали пиротехники специализированного отряда МЧС.Всего к пиротехническим работам было привлечено шесть человек и две единицы техники.Ранее сообщалось, что в Крыму обнаружили и обезвредили пять взрывоопасных предметов, среди которых была авиабомба и несколько артиллерийских снарядов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеНа востоке Крыма будет громко – отработают саперы и военные

крым

красноперекопский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, красноперекопский район, гу мчс рф по республике крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма, боеприпасы, безопасность республики крым и севастополя