В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
В Красноперекопском районе Крыма на стройплощадке обнаружили снаряды времен войны
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма во время строительных работ обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Их обезвредили на спецполигоне. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
Отмечается, что предметы обнаружили жители села Ищунь во время строительных работ. На место выехали пиротехники специализированного отряда МЧС.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
"Ими были обнаружены идентифицированы артиллерийский снаряд и ручная граната времен Великой Отечественной войны. Они были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех правил безопасности", – сказано в сообщении.
Всего к пиротехническим работам было привлечено шесть человек и две единицы техники.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
Ранее сообщалось, что в Крыму обнаружили и обезвредили пять взрывоопасных предметов, среди которых была авиабомба и несколько артиллерийских снарядов.
Читайте также на РИА Новости Крым: