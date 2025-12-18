Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на 20% вырос фонд оплаты труда
В Крыму на 20% вырос фонд оплаты труда
В Крыму на 20% вырос фонд оплаты труда - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Крыму на 20% вырос фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда в Крыму вырос на 20% за девять месяцев текущего года. Поступления по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 860 миллионов рублей... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T20:45
2025-12-18T20:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Фонд оплаты труда в Крыму вырос на 20% за девять месяцев текущего года. Поступления по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 860 миллионов рублей. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель республиканского Управления ФНС России Роман Наздрачев.По его словам, максимальный рост НДФЛ показали Судак, Алушта, Евпатория, Симферополь, Ялта, а также Симферопольский, Белогорский, Бахчисарайский, Черноморский, Кировский, Красноперекопский районы.И добавил, что в поддержку обеления доходов активно выступила прокуратура, муниципалитеты и местные органы власти. В каждом муниципалитете ежемесячно проходили заседания профильной межведомственной комиссии по легализации труда с участием представителей налоговых органов, прокуратуры и МВД.После проделанной работы порядка 1,5 тысяч организаций повысили заработную плату своим сотрудникам до 35 тысяч рублей, уточнил Наздрачев.Ранее сообщалось, что порядка 300 крымских компаний с начала 2025 года начали использовать Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН). Система предусматривает отмену 10 форм обязательной отчетности, включая налоговую и отчетность, предоставляемую в Социальный фонд России. При этом сохраняются пенсионные и социальные права в полном объеме, которые финансируются из федерального бюджета через единый Социальный фонд, путем распределения единой уплаченной суммы налога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самозанятые в России будут оформлять больничныеКрым демонстрирует опережающее развитие финансового рынкаСколько жители Крыма заплатят имущественных налогов
В Крыму на 20% вырос фонд оплаты труда

В Крыму поступления по НДФЛ и страховым взносам составили 860 млн рублей – УФНС

20:45 18.12.2025 (обновлено: 20:48 18.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Фонд оплаты труда в Крыму вырос на 20% за девять месяцев текущего года. Поступления по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 860 миллионов рублей. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель республиканского Управления ФНС России Роман Наздрачев.

"Благодаря совместным усилиям фонд оплаты труда за 9 месяцев вырос почти на 20%, дополнительные поступления по НДФЛ и страховым взносам на 1 декабря текущего года составили 860 млн рублей", – отметил он.

По его словам, максимальный рост НДФЛ показали Судак, Алушта, Евпатория, Симферополь, Ялта, а также Симферопольский, Белогорский, Бахчисарайский, Черноморский, Кировский, Красноперекопский районы.
"В поле зрения налоговых органов Крыма в этом году оказалось 1796 работодателей, попавших в категорию риска: выплачивающих зарплаты ниже МРОТ, либо размер которой не соответствует среднеотраслевым показателям, а также имеющих неоформленных работников либо "полставочников", –подчеркнул Роман Наздрачев.
И добавил, что в поддержку обеления доходов активно выступила прокуратура, муниципалитеты и местные органы власти. В каждом муниципалитете ежемесячно проходили заседания профильной межведомственной комиссии по легализации труда с участием представителей налоговых органов, прокуратуры и МВД.
После проделанной работы порядка 1,5 тысяч организаций повысили заработную плату своим сотрудникам до 35 тысяч рублей, уточнил Наздрачев.
Ранее сообщалось, что порядка 300 крымских компаний с начала 2025 года начали использовать Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН). Система предусматривает отмену 10 форм обязательной отчетности, включая налоговую и отчетность, предоставляемую в Социальный фонд России. При этом сохраняются пенсионные и социальные права в полном объеме, которые финансируются из федерального бюджета через единый Социальный фонд, путем распределения единой уплаченной суммы налога.
