Крым демонстрирует опережающее развитие финансового рынка
Крым демонстрирует опережающее развитие финансового рынка - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Крым демонстрирует опережающее развитие финансового рынка
Крым продолжает демонстрировать наиболее высокие темпы развития финансового рынка среди российских регионов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T12:31
2025-12-08T12:31
2025-12-08T12:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Крым продолжает демонстрировать наиболее высокие темпы развития финансового рынка среди российских регионов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По его словам, динамика кредитования в республике значительно превышает общероссийские показатели."Темпы кредитования населения в текущем году, по сравнению с тем же периодом прошлого года, выросли на 28%. Ипотечное кредитование – на 31%", – сообщил он.Для сравнения, средний рост ипотечных кредитов по стране составил 4,5%, а кредитование населения увеличилось всего на 2,5%.Особенно быстро в Крыму развивается корпоративный сегмент.Он отметил, что обеспеченность Крыма инфраструктурой банковских услуг уже "равна или близка к среднероссийским показателям", а сам полуостров "очень хорошо и быстро развивается".Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Виктория Билан в свою очередь отметила, что региональный финансовый сектор развивается, но нуждается в большем участии федеральных институтов.Она заявила о необходимости расширения доступа крымских банков к льготным госпрограммам.Руководитель одного из финансовых учреждений Сергей Белецкий отметил, что Крым остается привлекательным для инвесторов благодаря уникальному географическому положению и устойчивому спросу на недвижимость."Относительно других регионов России цены на крымскую недвижимость не только не упали, а еще и выросли, спрос остался на прежнем уровне", – уточнил он.Однако развитие сдерживает логистика и высокая стоимость капитала. По словам эксперта, в Крыму инвесторам не хватает "дешевых денег".Кроме того, в рамках конференции крымские банки заявили о готовности внедрять цифровой рубль. Аксаков уточнил, что с 1 сентября следующего года все крупные торговые точки будут обязаны принимать цифровые платежи."С 1 сентября следующего года все торговые точки должны будут принимать платежи, если у них оборот больше 37 миллионов рублей", – отметил он.Билан отметила преимущества технологии для полуострова, ведь так можно будет проводить платежи оффлайн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство выполнило план по продаже госактивов более чем на 80%Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкойДоходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Крым продолжает демонстрировать наиболее высокие темпы развития финансового рынка среди российских регионов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, динамика кредитования в республике значительно превышает общероссийские показатели.
"Темпы кредитования населения в текущем году, по сравнению с тем же периодом прошлого года, выросли на 28%. Ипотечное кредитование – на 31%", – сообщил он.
Для сравнения, средний рост ипотечных кредитов по стране составил 4,5%, а кредитование населения увеличилось всего на 2,5%.
Особенно быстро в Крыму развивается корпоративный сегмент.
"Кредитование бизнеса за прошедшие 9 месяцев выросло на 30%, а в целом по России – на 9,5%. А кредитование малого и среднего бизнеса в Крыму вообще выросло в полтора раза, а в России – около нуля", – подчеркнул Аксаков.
Он отметил, что обеспеченность Крыма инфраструктурой банковских услуг уже "равна или близка к среднероссийским показателям", а сам полуостров "очень хорошо и быстро развивается".
Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Виктория Билан в свою очередь отметила, что региональный финансовый сектор развивается, но нуждается в большем участии федеральных институтов.
Она заявила о необходимости расширения доступа крымских банков к льготным госпрограммам.
"У банковского сектора все равно есть запрос на то, чтобы наши региональные банки участвовали больше в государственных программах, чтобы работали с бюджетными деньгами. И тут нам нужна помощь федерального центра", – сказала зампред комитета.
Руководитель одного из финансовых учреждений Сергей Белецкий отметил, что Крым остается привлекательным для инвесторов благодаря уникальному географическому положению и устойчивому спросу на недвижимость.
"Относительно других регионов России цены на крымскую недвижимость не только не упали, а еще и выросли, спрос остался на прежнем уровне", – уточнил он.
Однако развитие сдерживает логистика и высокая стоимость капитала. По словам эксперта, в Крыму инвесторам не хватает "дешевых денег".
Кроме того, в рамках конференции крымские банки заявили о готовности внедрять цифровой рубль. Аксаков уточнил, что с 1 сентября следующего года все крупные торговые точки будут обязаны принимать цифровые платежи.
"С 1 сентября следующего года все торговые точки должны будут принимать платежи, если у них оборот больше 37 миллионов рублей", – отметил он.
Билан отметила преимущества технологии для полуострова, ведь так можно будет проводить платежи оффлайн.
