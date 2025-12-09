https://crimea.ria.ru/20251209/v-krymu-distantsionnye-moshenniki-razzhilis-na-9-mln-rubley-za-nedelyu-1151509058.html

В Крыму дистанционные мошенники разжились на 9 млн рублей за неделю

Крымчане отдали мошенникам свыше девяти миллионов рублей за неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 09.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Крымчане отдали мошенникам свыше девяти миллионов рублей за неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону."В период с 1 по 7 декабря в Крыму 40 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 9 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По данным ведомства, крымчан обманывают с помощью звонков. За неделю семь человек пострадали от аферистов, работающих по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Также злоумышленники звонят от имени банковских сотрудников и просят переводить деньги, "спасая" их от подозрительной активности на счетах.Кроме того, мошенники действуют через сайты, соцсети и мессенджеры, предлагают "заработать на бирже криптовалют". А также вынуждают устанавливать сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки, уточнили в ведомстве."Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции", - советуют в МВД.Ранее в Сочи водитель такси спас сбережения пенсионерки, которая по указанию телефонных мошенников спрятала деньги в старую подушку для передачи в соседний регион. А в Крыму в начале декабря задержали парочку курьеров, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам, злоумышленники выманили у жителей региона свыше 2,5 миллионов рублей. Также в Краснодаре полиция задержала 21-летнюю девушку, которая против собственной воли стала курьером мошенников и забрала у студента отцовский сейф с 30 тысячами долларов и драгоценностями. А севастопольские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего студента, его подозревают в пособничестве телефонным мошенникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенниковВ Крыму повысить финансовую грамотность населения помогут студентыВ Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублей

