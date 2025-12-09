Рейтинг@Mail.ru
Названо главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251209/nazvano-glavnoe-dostizhenie-v-zdravookhranenii-kryma-v-2025-godu-1151532800.html
Названо главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году
Названо главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Названо главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году
2025-й год стал завершающим в работе по совершенствованию здравоохранения в сельской местности Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T21:13
2025-12-09T21:13
радио "спутник в крыму"
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
медицина
общество
анна рубель
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/08/1125754603_0:15:967:559_1920x0_80_0_0_c6c3e280d9f3ca80930de6c8318fa281.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. 2025-й год стал завершающим в работе по совершенствованию здравоохранения в сельской местности Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель.Новая медицина в селахПо ее словам, успехи системы здравоохранения Крыма в 2025 году можно сравнить с достижениями в сфере образования в республике в 2024-м.Сегодня в сельской местности Крыма заменены на новые или отремонтированы практически все ФАПы и лаборатории, отметила она."И только за 2025 год мы завершили 70 объектов рамках национального проекта. Поэтому можно сказать, что этот год стал завершающей точкой по улучшению именно сельского здравоохранения, что, на мой взгляд, значительно повысило его доступность – она практически шаговая", – уточнила Рубель.Следующим этапом работы станет модернизация поликлиник и стационаров, добавила она.Как оснащаются больницыРубель подчеркнула, что в Крыму продолжают действовать федеральные программы, в рамках которых постоянно происходит оснащение и переоснащение медицинских учреждений в городах и селах."Мы уже двенадцатый год в России, и то, что в самом начале приобретали, в 2014-м, в 2015-м годах, оно уже устарело и его необходимо менять. И это тоже сегодня происходит", – заметила она.По ее словам, сельские медицинские организации не обделены вниманием федерального центра, особенно когда речь идет о необходимости развития конкретных направлений в медицине.При этом в крупных городах в Крыму сегодня уже есть практически полный объем оборудования, необходимый для оказания качественной и доступной медицинской помощи благодаря федеральной поддержке, заверила Рубель.Помимо этого, точечно оснащаются медучреждения для каких-то конкретных целей, на что выделяются средства из республиканского бюджета и резервного фонда правительства, сказала она.Есть с чем сравниватьВ свете вышесказанного сравнивать уровень медицины в городе и "на селе" в Крыму сегодня уже некорректно, считает Рубель, хотя отличия в работе больниц действительно имеются."Но если мы говорим о разрыве, то следует говорить не "город – село", а конкретные лечебные учреждения", – заметила она.Есть районные больницы, как например, в Сакском районе, которые по своему состоянию и доступным профилям медицинской помощи с успехом посостязаются с городскими, привела она пример.Все есть для успехаВ целом же, подводя итоги года, Рубель называет 2025-й "прорывным с точки зрения открытия новых видов помощи и развития новых направлений в здравоохранении Крыма".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в КрымуВ Севастополе завершается строительство еще одной поликлиникиДевять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма
https://crimea.ria.ru/20251016/krymskie-neyrokhirurgi-proveli-dve-unikalnye-operatsii-1150221967.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/08/1125754603_100:0:967:650_1920x0_80_0_0_73d36214f2497e6056badbdfd60b930f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина, общество, анна рубель, государственный совет рк (госсовет), новости крыма
Названо главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году

2025 год стал для Крыма итоговым в работе по улучшению здравоохранения в селах - власти

21:13 09.12.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваНовое оборудование в больницах Крыма
Новое оборудование в больницах Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. 2025-й год стал завершающим в работе по совершенствованию здравоохранения в сельской местности Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель.

Новая медицина в селах

По ее словам, успехи системы здравоохранения Крыма в 2025 году можно сравнить с достижениями в сфере образования в республике в 2024-м.
"В прошлом году мы говорили о том, что закончили модернизацию всей системы образования. То есть, все самые проблемные точки по ремонту и строительству школ и детских садов были пройдены. И вот в этом году в здравоохранении и на федеральном уровне, и на нашем, республиканском, мы практически завершили модернизацию первичного звена сельского здравоохранения", – сказала Рубель.
Сегодня в сельской местности Крыма заменены на новые или отремонтированы практически все ФАПы и лаборатории, отметила она.
"И только за 2025 год мы завершили 70 объектов рамках национального проекта. Поэтому можно сказать, что этот год стал завершающей точкой по улучшению именно сельского здравоохранения, что, на мой взгляд, значительно повысило его доступность – она практически шаговая", – уточнила Рубель.
Следующим этапом работы станет модернизация поликлиник и стационаров, добавила она.
"Потому что если в Симферополе мы видим новые и красивые здания, то, к сожалению, не во всех районных больницах сегодня настолько красиво все выглядит. Мы будем заниматься зданиями и сооружениями, которые находятся в крупных городах и поселках городского типа и тоже требуют внимания", – сказала глава профильного комитета Госсовета.

Как оснащаются больницы

Рубель подчеркнула, что в Крыму продолжают действовать федеральные программы, в рамках которых постоянно происходит оснащение и переоснащение медицинских учреждений в городах и селах.
"Мы уже двенадцатый год в России, и то, что в самом начале приобретали, в 2014-м, в 2015-м годах, оно уже устарело и его необходимо менять. И это тоже сегодня происходит", – заметила она.
По ее словам, сельские медицинские организации не обделены вниманием федерального центра, особенно когда речь идет о необходимости развития конкретных направлений в медицине.
"Например, медицинская реабилитация – федералы дают средства на приобретение узкопрофильного оборудования, и там, где открыты отделения реабилитации – это Керчь, Феодосия, Симферополь и так далее – вот в эти учреждения и поступают средства, и есть возможность приобрести уникальные аппараты", – рассказала она.
При этом в крупных городах в Крыму сегодня уже есть практически полный объем оборудования, необходимый для оказания качественной и доступной медицинской помощи благодаря федеральной поддержке, заверила Рубель.
Помимо этого, точечно оснащаются медучреждения для каких-то конкретных целей, на что выделяются средства из республиканского бюджета и резервного фонда правительства, сказала она.

Есть с чем сравнивать

В свете вышесказанного сравнивать уровень медицины в городе и "на селе" в Крыму сегодня уже некорректно, считает Рубель, хотя отличия в работе больниц действительно имеются.
"Но если мы говорим о разрыве, то следует говорить не "город – село", а конкретные лечебные учреждения", – заметила она.
Есть районные больницы, как например, в Сакском районе, которые по своему состоянию и доступным профилям медицинской помощи с успехом посостязаются с городскими, привела она пример.

Все есть для успеха

В целом же, подводя итоги года, Рубель называет 2025-й "прорывным с точки зрения открытия новых видов помощи и развития новых направлений в здравоохранении Крыма".
"Это если говорить исключительно об оказании медицинской помощи. И хочется верить, что в 2026 году мы не только станем лучшим регионом по показателям в рейтинге с другими регионами России, но и передовиками с точки зрения удовлетворенности пациентов нашими медицинскими учреждениями. А у нас все для этого есть", – подытожила она.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в Крыму
В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники
Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма
Крымские нейрохирурги провели две уникальные для региона операции
16 октября, 11:10
Крымские нейрохирурги провели две уникальные операции
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМедицинаОбществоАнна РубельГосударственный совет РК (Госсовет)Новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:13В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий
22:04В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову
21:51Каждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины
21:30Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ
21:13Названо главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году
20:59В Крыму цементный завод бьет производственные рекорды
20:40В России появятся детские сим-карты со встроенным родительским контролем
20:29"Винный гид России" 2025: рекордное число вин и новые строгие стандарты
20:15ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно
20:02Из Севастополя в Таджикистан передали останки воина Красной армии
19:45Зеленский сделал заявление о выборах на Украине
19:22В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри
19:00Водонапорная башня и новые дороги появятся в Кировском районе Крыма
18:51Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО
18:44Крым вошел в число лидеров "Винного гида России"
18:36Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
18:29Прием в школы детей русскоязычных соотечественников упростят – Путин
18:16"Электронный нос" впервые оценил российские вина
18:03Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин
17:55В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи
Лента новостейМолния