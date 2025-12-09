https://crimea.ria.ru/20251209/nazvano-glavnoe-dostizhenie-v-zdravookhranenii-kryma-v-2025-godu-1151532800.html

Названо главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. 2025-й год стал завершающим в работе по совершенствованию здравоохранения в сельской местности Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель.Новая медицина в селахПо ее словам, успехи системы здравоохранения Крыма в 2025 году можно сравнить с достижениями в сфере образования в республике в 2024-м.Сегодня в сельской местности Крыма заменены на новые или отремонтированы практически все ФАПы и лаборатории, отметила она."И только за 2025 год мы завершили 70 объектов рамках национального проекта. Поэтому можно сказать, что этот год стал завершающей точкой по улучшению именно сельского здравоохранения, что, на мой взгляд, значительно повысило его доступность – она практически шаговая", – уточнила Рубель.Следующим этапом работы станет модернизация поликлиник и стационаров, добавила она.Как оснащаются больницыРубель подчеркнула, что в Крыму продолжают действовать федеральные программы, в рамках которых постоянно происходит оснащение и переоснащение медицинских учреждений в городах и селах."Мы уже двенадцатый год в России, и то, что в самом начале приобретали, в 2014-м, в 2015-м годах, оно уже устарело и его необходимо менять. И это тоже сегодня происходит", – заметила она.По ее словам, сельские медицинские организации не обделены вниманием федерального центра, особенно когда речь идет о необходимости развития конкретных направлений в медицине.При этом в крупных городах в Крыму сегодня уже есть практически полный объем оборудования, необходимый для оказания качественной и доступной медицинской помощи благодаря федеральной поддержке, заверила Рубель.Помимо этого, точечно оснащаются медучреждения для каких-то конкретных целей, на что выделяются средства из республиканского бюджета и резервного фонда правительства, сказала она.Есть с чем сравниватьВ свете вышесказанного сравнивать уровень медицины в городе и "на селе" в Крыму сегодня уже некорректно, считает Рубель, хотя отличия в работе больниц действительно имеются."Но если мы говорим о разрыве, то следует говорить не "город – село", а конкретные лечебные учреждения", – заметила она.Есть районные больницы, как например, в Сакском районе, которые по своему состоянию и доступным профилям медицинской помощи с успехом посостязаются с городскими, привела она пример.Все есть для успехаВ целом же, подводя итоги года, Рубель называет 2025-й "прорывным с точки зрения открытия новых видов помощи и развития новых направлений в здравоохранении Крыма".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в КрымуВ Севастополе завершается строительство еще одной поликлиникиДевять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма

