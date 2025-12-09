https://crimea.ria.ru/20251209/vinnyy-gid-rossii-2025-rekordnoe-chislo-vin-i-novye-strogie-standarty-1151530465.html

"Винный гид России" 2025: рекордное число вин и новые строгие стандарты

2025-12-09T20:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. "Винный гид России" подвел итоги 2025 года. Команда оценила рекордные 782 вина со 120 виноделен всей страны. Об этом в пресс-центре РИА Новости рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.Он напомнил, что проект развивается уже восемь лет и стал системным инструментом для оценки состояния винодельческой отрасли страны.Он сообщил, что в 2025 году в проекте участвовало 120 виноделен, что стало абсолютным максимумом. Рост числа производителей, по его словам, отражает развитие отрасли и повышение интереса к национальным стандартам качества.Стандарты стали строжеВ этом году "Винный гид России" повысил проходной балл: теперь для попадания в гид вино должно набрать не менее 81 балла, тогда как ранее планка составляла 78. По словам Протасова, ужесточение требований стало логичным шагом."Мы каждый год с отраслью обсуждаем, что качество вина растет. И под это должны расти стандарты", – пояснил он.Все вина для оценивания закупаются в розничной продаже аккредитованными специалистами Роскачества, что полностью исключает влияние производителей на выбор образцов.Государство и отрасль – единая командаПервый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова отметила значимость проекта для всей винодельческой экосистемы. Она подчеркнула, что "Винный гид России" стал ресурсом не только для профессионалов, но и для любителей вина, туристов и широкой аудитории. Итоги 2025 года, по ее словам, подтверждают, что отечественные виноделы успешно прошли "экзамен самой изыскательной дегустационной комиссии – потребителей".Как отметили спикеры пресс-конференции, проект ведется "всем миром": Роскачество реализует его по инициативе Минсельхоза и Минпромторга при поддержке Ассоциации виноградарей и виноделов России, а информационным партнером выступает медиагруппа РИА Новости.Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Жанна Беловол отметила, что проект стал ориентиром для отрасли и платформой для развития традиций российского виноделия.Инструмент, который меняет рынок"Винный гид России" охватывает не только дегустацию вин: эксперты посещают регионы, винодельни, ведут диалог с производителями и отраслевыми союзами.Такой подход позволяет формировать объективную картину состояния отрасли и создавать единые ориентиры для производителей.По словам участников пресс-конференции, рост числа виноделен, повышение уровня качества и вовлеченность потребителей подтверждают, что "Винный гид России" стал драйвером развития отрасли и важным инструментом повышения доверия к российскому вину."Винный гид России" – национальный исследовательский проект, созданный для объективной оценки состояния отечественной винодельческой отрасли. Он включает масштабную дегустационную программу, аудит винодельческих регионов и предприятий, а также постоянный диалог между государством, производителями и экспертами. Вино для исследования закупается в розничных магазинах, как это делает обычный потребитель, что обеспечивает независимость и прозрачность результатов.Проект реализуется Роскачеством по инициативе Минсельхоза и Минпромторга при участии Россельхозбанка и поддержке отраслевых ассоциаций. "Винный гид" стал инструментом, который помогает не только оценивать качество вина, но и отслеживать развитие виноградарства, выявлять тенденции, поддерживать производителей и формировать культуру потребления российского вина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградниковНа Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю краяКак закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль

