В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри
В Крыму закрывают стоянку и экологические тропы, находящиеся в Ялтинском горно-лесном заповедники. Об этом сообщили в дирекции особо-охраняемых природных...
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму закрывают стоянку и экологические тропы, находящиеся в Ялтинском горно-лесном заповедники. Об этом сообщили в дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".Речь идет о маршрутах "К Зубцам Ай-Петри" и "Плато Ай-Петри". Стоянка на самой равнине также временно недоступна. Меры вводят с 10 декабря и до особо распоряжения.Ранее сообщалось о закрытии для посещения государственного природного заповедника "Казантипский".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На юге Крыма появится новый государственный заповедникЯлтинский заповедник в Крыму открыли для туристовВ Крыму назвали способ спасти заповедную степь
В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри

В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри из-за ухудшения погоды

19:22 09.12.2025
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Сложный пешеходный маршрут открывают на Ай-Петри
Сложный пешеходный маршрут открывают на Ай-Петри
© ФГБУ "Заповедный Крым"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму закрывают стоянку и экологические тропы, находящиеся в Ялтинском горно-лесном заповедники. Об этом сообщили в дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".

"Маршруты и стоянка закрываются в связи с ухудшением погодных условий на плато Ай-Петри в зимний период", – объяснили в дирекции.

Речь идет о маршрутах "К Зубцам Ай-Петри" и "Плато Ай-Петри". Стоянка на самой равнине также временно недоступна. Меры вводят с 10 декабря и до особо распоряжения.
Ранее сообщалось о закрытии для посещения государственного природного заповедника "Казантипский".
