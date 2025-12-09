https://crimea.ria.ru/20251209/v-krymu-zakryvayut-ekologicheskie-tropy-i-stoyanku-na-ay-petri-1151526843.html
В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри
В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри
В Крыму закрывают стоянку и экологические тропы, находящиеся в Ялтинском горно-лесном заповедники.
2025-12-09
2025-12-09T19:22
2025-12-09T19:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму закрывают стоянку и экологические тропы, находящиеся в Ялтинском горно-лесном заповедники. Об этом сообщили в дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".Речь идет о маршрутах "К Зубцам Ай-Петри" и "Плато Ай-Петри". Стоянка на самой равнине также временно недоступна. Меры вводят с 10 декабря и до особо распоряжения.Ранее сообщалось о закрытии для посещения государственного природного заповедника "Казантипский".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На юге Крыма появится новый государственный заповедникЯлтинский заповедник в Крыму открыли для туристовВ Крыму назвали способ спасти заповедную степь
В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри
В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри из-за ухудшения погоды