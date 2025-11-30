https://crimea.ria.ru/20251130/v-krymu-povysit-finansovuyu-gramotnost-naseleniya-pomogut-studenty-1151173708.html

В Крыму повысить финансовую грамотность населения помогут студенты

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Повысить финансовую грамотность населения в Крыму, чтобы противостоять мошенникам и эффективно пользоваться своими деньгами, помогут студенты вузов из числа участников обучающих программ и конкурса "Знатоки финансового рынка". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат ГД, глава комитета по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.Ранее Анатолий Аксаков и министр финансов Крыма Ирина Кивико вручили награды победителям конкурса "Знатоки финансового рынка" 2025, который впервые прошел в республике.По словам собеседника, участниками проекта, который включал также образовательные программы, стали сотни студентов разных вузов Крыма.Аксаков считает, что молодые крымчане, погрузившись в основу финансовых знаний и пройдя конкурс, готовы участвовать в программах, связанных с обучением населения республики финансовой грамотности."Ребята готовы внедрять эти знания людям, чтобы они, во-первых, более эффективно, грамотно размещали свои деньги, а во-вторых боролись с преступными элементами, то есть не раздавали свои деньги преступникам", – рассказал спикер.Парламентарий отметил, что во время общения с молодежью он получал от студентов много вопросов о том, какие вклады делать выгоднее и где, под какие программы размещать деньги и как правильно вкладывать их в ценные бумаги."Были интересные вопросы. Я даже удивился: вроде это было туристическое направление, гуманитарное одного из вузов, а они с таким большим интересом спрашивали и про цифровые финансовые активы, и про цифровой рубль, и про все новое, что приходит в финансовую сферу. То есть ребята в Крыму продвинутые. Надо только системно наладить обучение и работу по продвижению знаний", – выразил мнение эксперт.Организаторами конкурса "Знатоки финансового рынка" выступили: Ассоциация банков России, Министерство финансов Республики Крым при поддержке комитета Госдумы по финансовому рынку и комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике.Ранее министр финансов Крыма Ирина сообщала, что Крым существенно обогнал другие регионы РФ по показателям уровня финансовой грамотности населения. При этом разработанные в регионе практики повышения финансовой грамотности уже третий год подряд входят в Каталог лучших практик субъектов Российской ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учителя из Крыма получили призы за создание финансовых уроковКак накопить деньги - совет от специалистовВклад или накопительный счет: особенности и преимущества

