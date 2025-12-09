https://crimea.ria.ru/20251209/vodonapornaya-bashnya-i-novye-dorogi-poyavyatsya-v-kirovskom-rayone-kryma-1151530270.html

Водонапорная башня и новые дороги появятся в Кировском районе Крыма

В Кировском районе Крыма в этом году установят водонапорную башню для бесперебойного водоснабжения жителей, построят новые дороги и приступят к ремонту... РИА Новости Крым, 09.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма в этом году установят водонапорную башню для бесперебойного водоснабжения жителей, построят новые дороги и приступят к ремонту центральной районной больницы и школы-гимназии. Такие поручения дал глава Крыма Сергей Аксенов по итогу рабочего выезда в район.Одним из приоритетов для властей поставлен ремонт дорог. Кроме того, после жалоб местных жителей на нарушение логистики и разрушение покрытия улиц грузовиками, которые взят щебень из карьера, Аксенов поручил собственникам карьера отремонтировать и восстановить дороги за свой счет.Еще одним важным вопросом для жителей является водоснабжение в селе Новопокровка. Там уже проложены 18 километров сетей и до конца года подключат водонапорную башню. Для местной школы глава республики поручил закупить компьютерное оборудование и отремонтировать кровлю пристроек.В пгт Кировское Аксенов поставил задачу подготовиться к ремонту школы-гимназии №2. Первоочередные задачи: ремонт кровли, вентиляции и канализации, гидроизоляции фундамента и приобретение необходимой техники. И уточнил, что в случае, если бюджетных средств не хватит для полного спектра работ, вопросы будут решать поэтапно.В Крыму в ближайшие три года планируется строительство девяти школ и десяти детских садов, а также реконструкция 11 дошкольных учреждений и капремонт семи техникумов и интернатов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньгиКак идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в КрымуПочти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году

