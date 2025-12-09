Рейтинг@Mail.ru
Водонапорная башня и новые дороги появятся в Кировском районе Крыма - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/vodonapornaya-bashnya-i-novye-dorogi-poyavyatsya-v-kirovskom-rayone-kryma-1151530270.html
Водонапорная башня и новые дороги появятся в Кировском районе Крыма
Водонапорная башня и новые дороги появятся в Кировском районе Крыма - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Водонапорная башня и новые дороги появятся в Кировском районе Крыма
В Кировском районе Крыма в этом году установят водонапорную башню для бесперебойного водоснабжения жителей, построят новые дороги и приступят к ремонту... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T19:00
2025-12-09T19:00
крым
кировский район крыма
сергей аксенов
благоустройство
ремонт дорог
новости крыма
жкх
водоснабжение
здравоохранение в крыму и севастополе
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0f/1119801190_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_522f3cf5f389370cb0e2368d973e4787.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма в этом году установят водонапорную башню для бесперебойного водоснабжения жителей, построят новые дороги и приступят к ремонту центральной районной больницы и школы-гимназии. Такие поручения дал глава Крыма Сергей Аксенов по итогу рабочего выезда в район.Одним из приоритетов для властей поставлен ремонт дорог. Кроме того, после жалоб местных жителей на нарушение логистики и разрушение покрытия улиц грузовиками, которые взят щебень из карьера, Аксенов поручил собственникам карьера отремонтировать и восстановить дороги за свой счет.Еще одним важным вопросом для жителей является водоснабжение в селе Новопокровка. Там уже проложены 18 километров сетей и до конца года подключат водонапорную башню. Для местной школы глава республики поручил закупить компьютерное оборудование и отремонтировать кровлю пристроек.В пгт Кировское Аксенов поставил задачу подготовиться к ремонту школы-гимназии №2. Первоочередные задачи: ремонт кровли, вентиляции и канализации, гидроизоляции фундамента и приобретение необходимой техники. И уточнил, что в случае, если бюджетных средств не хватит для полного спектра работ, вопросы будут решать поэтапно.В Крыму в ближайшие три года планируется строительство девяти школ и десяти детских садов, а также реконструкция 11 дошкольных учреждений и капремонт семи техникумов и интернатов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньгиКак идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в КрымуПочти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году
крым
кировский район крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0f/1119801190_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_3ae39e5ba7009bc79e5bc42a28d6833d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, кировский район крыма, сергей аксенов, благоустройство, ремонт дорог, новости крыма, жкх, водоснабжение, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе, школа, больница
Водонапорная башня и новые дороги появятся в Кировском районе Крыма

В Кировском районе Крыма отремонтируют больницу и гимназию – Аксенов

19:00 09.12.2025
 
© РИА Новости КрымРемонтные работы
Ремонтные работы
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма в этом году установят водонапорную башню для бесперебойного водоснабжения жителей, построят новые дороги и приступят к ремонту центральной районной больницы и школы-гимназии. Такие поручения дал глава Крыма Сергей Аксенов по итогу рабочего выезда в район.
Одним из приоритетов для властей поставлен ремонт дорог.
"Поручил минтрансу Республики Крым просчитать ремонт автомобильного разворотного кольца на железнодорожную станцию. Будут проработаны варианты организации движения и ремонта автомобильного моста, находящегося в аварийном состоянии, а также дороги от села Кринички до выхода на трассу "Таврида" – Старый Крым", - написал он в Telegram.
Кроме того, после жалоб местных жителей на нарушение логистики и разрушение покрытия улиц грузовиками, которые взят щебень из карьера, Аксенов поручил собственникам карьера отремонтировать и восстановить дороги за свой счет.
Еще одним важным вопросом для жителей является водоснабжение в селе Новопокровка. Там уже проложены 18 километров сетей и до конца года подключат водонапорную башню.
Для местной школы глава республики поручил закупить компьютерное оборудование и отремонтировать кровлю пристроек.
В пгт Кировское Аксенов поставил задачу подготовиться к ремонту школы-гимназии №2. Первоочередные задачи: ремонт кровли, вентиляции и канализации, гидроизоляции фундамента и приобретение необходимой техники.

"Поручил определить объем средств, необходимый для ремонта кровли инфекционного отделения Кировской ЦРБ, а также приобрести аппаратуру для рентгена и УЗИ", – рассказал Аксенов.

И уточнил, что в случае, если бюджетных средств не хватит для полного спектра работ, вопросы будут решать поэтапно.
В Крыму в ближайшие три года планируется строительство девяти школ и десяти детских садов, а также реконструкция 11 дошкольных учреждений и капремонт семи техникумов и интернатов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги
Как идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в Крыму
Почти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году
 
КрымКировский район КрымаСергей АксеновБлагоустройствоРемонт дорогНовости КрымаЖКХВодоснабжениеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбразование в Крыму и СевастополеШколаБольница
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:29"Винный гид России" 2025: рекордное число вин и новые строгие стандарты
20:15ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно
20:02Из Севастополя в Таджикистан передали останки воина Красной армии
19:45Зеленский сделал заявление о выборах на Украине
19:22В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри
19:00Водонапорная башня и новые дороги появятся в Кировском районе Крыма
18:51Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО
18:44Крым вошел в число лидеров "Винного гида России"
18:36Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
18:29Прием в школы детей русскоязычных соотечественников упростят – Путин
18:16"Электронный нос" впервые оценил российские вина
18:03Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин
17:55В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи
17:44Новости Чувашии: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА
17:34В РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – Путин
17:22Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области
17:14Три беспилотника сбили на подлете к Москве
16:49Обстановка вокруг Белоруссии сложнее, чем в 1941 году - Генштаб страны
16:42Росприроднадзор взыскал 5,7 млн за ущерб Черному морю после гибели судна
16:30Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу
Лента новостейМолния