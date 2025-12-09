Рейтинг@Mail.ru
Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги
Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги
Бюджет Крыма на 2025 год перевыполнен на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на проекты по благоустройству, строительству и модернизацию ЖКХ во... РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Бюджет Крыма на 2025 год перевыполнен на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на проекты по благоустройству, строительству и модернизацию ЖКХ во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что средства потратят на проекты, которые отбирались по обращениям граждан."В приоритете ремонт и строительство объектов инфраструктуры, электро- и водоснабжение, ремонт придомовых территорий, монтаж уличного освещения", - написал Аксенов в Telegram.В частности, в сельской местности планируется установить 14 модульных домов культуры в вместимостью 80-100 мест. Еще 186 млн рублей выделят на восстановление во всех городах и селах сетей освещения общей протяженностью более 580 километров, уточнил глава Крыма.В Евпатории благоустроят парк Мойнаки. Для этого в дополнение к средствам гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды из республиканского бюджета будет выделено 70 млн рублей, добавил Аксенов.Как сообщалось ранее, парламент Крыма принял законопроект о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов Бюджет Крыма на 2026 год принятВ Севастополе утвердили бюджет на 2026 год
Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги

Бюджет Крыма 2025 года перевыполнен на 1,5 млрд – деньги потратят на строительство и ЖКХ

16:25 09.12.2025 (обновлено: 16:38 09.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Бюджет Крыма на 2025 год перевыполнен на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на проекты по благоустройству, строительству и модернизацию ЖКХ во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил, что средства потратят на проекты, которые отбирались по обращениям граждан.
"В приоритете ремонт и строительство объектов инфраструктуры, электро- и водоснабжение, ремонт придомовых территорий, монтаж уличного освещения", - написал Аксенов в Telegram.
В частности, в сельской местности планируется установить 14 модульных домов культуры в вместимостью 80-100 мест. Еще 186 млн рублей выделят на восстановление во всех городах и селах сетей освещения общей протяженностью более 580 километров, уточнил глава Крыма.
В Евпатории благоустроят парк Мойнаки. Для этого в дополнение к средствам гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды из республиканского бюджета будет выделено 70 млн рублей, добавил Аксенов.
"Продолжится работа по благоустройству придомовых территорий. Выделение 740 млн рублей позволит восстановить порядка 160 таких объектов, в том числе заменить асфальтное покрытие, бордюры, установить освещение, скамейки, урны", - добавил глава республики.
Как сообщалось ранее, парламент Крыма принял законопроект о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
