https://crimea.ria.ru/20251209/byudzhet-kryma-perevypolnen-na-15-milliarda-kuda-poydut-dengi-1151525757.html

Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги

Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги

Бюджет Крыма на 2025 год перевыполнен на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на проекты по благоустройству, строительству и модернизацию ЖКХ во... РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T16:25

2025-12-09T16:25

2025-12-09T16:38

крым

сергей аксенов

бюджет крыма

бюджет

экономика

экономика крыма

новости крыма

благоустройство

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/02/1138530955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3619c73e59f7557aae3e17a2b559c82.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Бюджет Крыма на 2025 год перевыполнен на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на проекты по благоустройству, строительству и модернизацию ЖКХ во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что средства потратят на проекты, которые отбирались по обращениям граждан."В приоритете ремонт и строительство объектов инфраструктуры, электро- и водоснабжение, ремонт придомовых территорий, монтаж уличного освещения", - написал Аксенов в Telegram.В частности, в сельской местности планируется установить 14 модульных домов культуры в вместимостью 80-100 мест. Еще 186 млн рублей выделят на восстановление во всех городах и селах сетей освещения общей протяженностью более 580 километров, уточнил глава Крыма.В Евпатории благоустроят парк Мойнаки. Для этого в дополнение к средствам гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды из республиканского бюджета будет выделено 70 млн рублей, добавил Аксенов.Как сообщалось ранее, парламент Крыма принял законопроект о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов Бюджет Крыма на 2026 год принятВ Севастополе утвердили бюджет на 2026 год

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, бюджет крыма, бюджет, экономика, экономика крыма, новости крыма, благоустройство, городская среда