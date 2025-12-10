https://crimea.ria.ru/20251210/na-ukraine-ukrali-sotni-millionov-na-remonte-dorog--nabu-1151550823.html
На Украине украли сотни миллионов на ремонте дорог – НАБУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыли материалы по делу бывшего председателя Днепропетровской областной администрации и его сообщников о многомилионном хищении при ремонте дорог. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.По данным следствия, подозреваемые подделали документы, чтобы быстрее получить деньги и избежать сложных проектных процедур. Текущий или капитальный ремонт дорог они заменили на эксплуатационное обслуживание, которое в 2022 году было в приоритете.Часть этих денег вывели на счета других компаний, подконтрольных чиновнику и его заместителю, уточняется в сообщении.Коррупционные скандалы на Украине следуют один за другим. Ранее разоблачена преступная группа, которую возглавляла депутат Верховной рады. 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В тот же день глава киевского режима заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую он принял.По мнению военного и политического эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльВ Верховной раде призвали арестовать ЗеленскогоЗеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний
15:09 10.12.2025 (обновлено: 15:13 10.12.2025)