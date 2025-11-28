https://crimea.ria.ru/20251128/korruptsionnyy-skandal-na-ukraine-mozhet-oslozhnit-peregovory--kreml-1151269523.html

Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – Кремль

Процесс переговоров Киева с Вашингтоном об урегулировании конфликта может осложнить вспыхнувший на Украине коррупционный скандал. Об этом заявил пресс-секретарь

2025-11-28T15:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Процесс переговоров Киева с Вашингтоном об урегулировании конфликта может осложнить вспыхнувший на Украине коррупционный скандал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля также отметил, что уже сейчас эта ситуация "шатает во все стороны" политическую систему внутри Украины."На Украине разрастается коррупционный скандал, который сейчас шатает во все стороны политическую систему этой страны. Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные. Но какие именно, не думаю, что сейчас кто-то сможет спрогнозировать", – сообщил пресс-секретарь президента РФ журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Утром в пятницу стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет.Коррупционный скандал на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – ПутинВ Верховной раде призвали арестовать Зеленского В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в Киеве

