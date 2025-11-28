Рейтинг@Mail.ru
Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – Кремль - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – Кремль
Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – Кремль - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – Кремль
Процесс переговоров Киева с Вашингтоном об урегулировании конфликта может осложнить вспыхнувший на Украине коррупционный скандал. Об этом заявил пресс-секретарь РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T15:40
2025-11-28T15:40
россия
дмитрий песков
украина
коррупция
политика
внешняя политика
новости
сша
переговоры
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Процесс переговоров Киева с Вашингтоном об урегулировании конфликта может осложнить вспыхнувший на Украине коррупционный скандал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля также отметил, что уже сейчас эта ситуация "шатает во все стороны" политическую систему внутри Украины."На Украине разрастается коррупционный скандал, который сейчас шатает во все стороны политическую систему этой страны. Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные. Но какие именно, не думаю, что сейчас кто-то сможет спрогнозировать", – сообщил пресс-секретарь президента РФ журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Утром в пятницу стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет.Коррупционный скандал на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
россия
украина
сша
россия, дмитрий песков, украина, коррупция, политика, внешняя политика, новости, сша, переговоры
Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – Кремль

Коррупционный скандал на Украине может осложнить мирные переговоры Киева и США – Песков

15:40 28.11.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Процесс переговоров Киева с Вашингтоном об урегулировании конфликта может осложнить вспыхнувший на Украине коррупционный скандал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там происходит коррупционный скандал, причем грандиозный. Сейчас трудно что-то спрогнозировать, но, действительно, этот скандал, он может осложнить этот процесс (переговоров Киева с США – ред.)", – рассказал Песков в эфире Первого канала.
Представитель Кремля также отметил, что уже сейчас эта ситуация "шатает во все стороны" политическую систему внутри Украины.
"На Украине разрастается коррупционный скандал, который сейчас шатает во все стороны политическую систему этой страны. Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные. Но какие именно, не думаю, что сейчас кто-то сможет спрогнозировать", – сообщил пресс-секретарь президента РФ журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Утром в пятницу стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
РоссияДмитрий ПесковУкраинаКоррупцияПолитикаВнешняя политикаНовостиСШАПереговоры
 
