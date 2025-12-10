https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-shpiona-prigovorili-k-15-godam-kolonii-1151550600.html
В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену, сообщают в прокуратуре республики.По данным ведомства, мужчина являлся гражданином Украины и был против проведения спецоперации. В мае 2023 года он работал охранником и сделал запись камер наружного наблюдения, где отслеживались передвижения личного состава и военной техники ВС России. Собранные материалы он отправил электронной почтой в главное управление разведки Украины.После, в сентябре того же года, подсудимый получил российское гражданство и снова передал сведения вражеской разведке. В этот раз данные о расположении российских военных и техники он узнал у знакомого и отметил локацию на скриншоте карты.ФСБ пресекла преступную деятельность. Запорожский областной суд приговорил шпиона к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением на 1 год.Ранее сообщалось, что суд Запорожской области приговорил к 16 годам колонии жителя Каменско-Днепровского района, который передал Службе безопасности Украины координаты места дислокации войск Росгвардии в Энергодаре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену, сообщают в прокуратуре республики.
По данным ведомства, мужчина являлся гражданином Украины и был против проведения спецоперации. В мае 2023 года он работал охранником и сделал запись камер наружного наблюдения, где отслеживались передвижения личного состава и военной техники ВС России. Собранные материалы он отправил электронной почтой в главное управление разведки Украины.
После, в сентябре того же года, подсудимый получил российское гражданство и снова передал сведения вражеской разведке. В этот раз данные о расположении российских военных и техники он узнал у знакомого и отметил локацию на скриншоте карты.
"Кроме того, в период с сентября 2023 года по февраль 2024 года он, используя банковское приложение, осуществил 10 переводов денежных средств на общую сумму более 6,4 тыс. рублей на счета, используемые украинскими спецслужбами", – добавили в прокуратуре.
ФСБ пресекла преступную деятельность. Запорожский областной суд приговорил шпиона к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением на 1 год.
Ранее сообщалось
, что суд Запорожской области приговорил к 16 годам колонии жителя Каменско-Днепровского района, который передал Службе безопасности Украины координаты места дислокации войск Росгвардии в Энергодаре.
