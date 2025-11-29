Рейтинг@Mail.ru
"Меня оскорбили": уволенный Зеленским Ермак заявил об уходе на фронт - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251129/menya-oskorbili-uvolennyy-zelenskim-ermak-zayavil-ob-ukhode-na-front-1151281222.html
"Меня оскорбили": уволенный Зеленским Ермак заявил об уходе на фронт
"Меня оскорбили": уволенный Зеленским Ермак заявил об уходе на фронт - РИА Новости Крым, 29.11.2025
"Меня оскорбили": уволенный Зеленским Ермак заявил об уходе на фронт
Андрей Ермак, накануне уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского, заявил о намерении отправиться на передовую. Об этом сообщает издание The New York... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T09:51
2025-11-29T09:51
андрей ермак
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
владимир зеленский
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136632305_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_a50143f67bf756e1251e3cd1f0ff69e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Андрей Ермак, накануне уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского, заявил о намерении отправиться на передовую. Об этом сообщает издание The New York Post.Бывший глава офиса Зеленского не уточнил, когда и в каком в качестве он отправляется на передовую. Но заявил, что его возмущает "обрушившаяся на него грязь", и "вызывает отвращение отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду".28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял.Андрей Ермак – юрист, кинопродюсер. Работал помощником народного депутата Украины Эльбруса Тадеева в V, VI, VII созывах Верховной рады Украины. В мае 2019 года Владимир Зеленский после занятия президентского поста назначил Ермака своим помощником по направлению внешней политики. В феврале 2020 года Ермак стал руководителем офиса президента Украины.Коррупционный скандал на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто инициировал обыски у ЕрмакаКоррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльВ Верховной раде призвали арестовать Зеленского
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136632305_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_d6cfbc4d7d1b8c277cf88f917b5fea88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей ермак, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , владимир зеленский, политика, новости
"Меня оскорбили": уволенный Зеленским Ермак заявил об уходе на фронт

Экс-глава офиса Зеленского Ермак заявил о намерении отправиться на фронт

09:51 29.11.2025
 
© t.me/ermaka2022Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
© t.me/ermaka2022
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Андрей Ермак, накануне уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского, заявил о намерении отправиться на передовую. Об этом сообщает издание The New York Post.
"Я ухожу на фронт и готов к любым репрессиям… Меня оскорбили, и мое достоинство не защитили… Я не хочу создавать проблем Зеленскому, я иду на фронт", - приводит газета его слова.
Бывший глава офиса Зеленского не уточнил, когда и в каком в качестве он отправляется на передовую. Но заявил, что его возмущает "обрушившаяся на него грязь", и "вызывает отвращение отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду".
28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял.
Андрей Ермак – юрист, кинопродюсер. Работал помощником народного депутата Украины Эльбруса Тадеева в V, VI, VII созывах Верховной рады Украины. В мае 2019 года Владимир Зеленский после занятия президентского поста назначил Ермака своим помощником по направлению внешней политики. В феврале 2020 года Ермак стал руководителем офиса президента Украины.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кто инициировал обыски у Ермака
Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – Кремль
В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
 
Андрей ЕрмакУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Владимир ЗеленскийПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:26Шторм с ливнями и сильным ветром надвигается на Крым
11:16Задержание за взятку главы Сакского района Крыма – подробности дела
11:11В США назвали вероятную сумму присвоенной Киевом иностранной помощи
10:54На Украине Емельян Пугачев попал в "имперский" список
10:07Взрывы в Киеве: часть города осталась без света
09:53Теракт на газопроводе предотвращен в Подмосковье
09:51"Меня оскорбили": уволенный Зеленским Ермак заявил об уходе на фронт
09:41В Ялте движение на одной из улиц станет односторонним
09:25Трехдневный траур по погибшим в жутком пожаре объявлен в Гонконге 0:58
09:03Реконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат воду
08:41Ё-моё: важны ли точки в жизни и в документах
08:24В Севастополе закрыли рейд
08:09Атака ВСУ на Таганрог: поврежден многоквартирный дом и общежитие
07:53Пожар на Афипском НПЗ - что известно
07:34Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов
07:09Новый шахматный клуб появится в Алуште
00:01Последний теплый день осени: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 29 ноября
23:23В России ввели новые льготы для рожденных с помощью ЭКО
23:03Не сдавшие экзамен школьники смогут бесплатно обучиться профессии - закон
Лента новостейМолния