"Меня оскорбили": уволенный Зеленским Ермак заявил об уходе на фронт

Андрей Ермак, накануне уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского, заявил о намерении отправиться на передовую. Об этом сообщает издание The New York... РИА Новости Крым, 29.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Андрей Ермак, накануне уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского, заявил о намерении отправиться на передовую. Об этом сообщает издание The New York Post.Бывший глава офиса Зеленского не уточнил, когда и в каком в качестве он отправляется на передовую. Но заявил, что его возмущает "обрушившаяся на него грязь", и "вызывает отвращение отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду".28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял.Андрей Ермак – юрист, кинопродюсер. Работал помощником народного депутата Украины Эльбруса Тадеева в V, VI, VII созывах Верховной рады Украины. В мае 2019 года Владимир Зеленский после занятия президентского поста назначил Ермака своим помощником по направлению внешней политики. В феврале 2020 года Ермак стал руководителем офиса президента Украины.Коррупционный скандал на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто инициировал обыски у ЕрмакаКоррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльВ Верховной раде призвали арестовать Зеленского

