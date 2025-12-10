Рейтинг@Mail.ru
Главная елка России в Кремле - ТТХ новогоднего дерева в инфографике - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Главная елка России в Кремле - ТТХ новогоднего дерева в инфографике
Главная елка России в Кремле - ТТХ новогоднего дерева в инфографике - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Главная елка России в Кремле - ТТХ новогоднего дерева в инфографике
Главная новогодняя елка России прибывает в Кремль из Рузы в Кремль в среду, за рулем автопоезда, перевозящего елку - Дед Мороз, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T17:58
2025-12-10T18:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Главная новогодняя елка России прибывает в Кремль из Рузы в Кремль в среду, за рулем автопоезда, перевозящего елку - Дед Мороз, пишет РИА Новости.Громадное дерево везут со скоростью не больше 50 км\ч, бережно и осторожно. Через Спасские ворота Кремля елку провезут поздно вечером в среду, после этого ее установят на Соборной площади и украсят. По данным Управления делами президента РФ, с окончанием новогодних праздников история главной елки страны не закончится. Ее отправят на переработку. В прошлые года из древесины делали клюшки, скворечники, кормушки для птиц и другую сувенирную продукцию. Семена из ее шишек будут посажены по всей стране.C 2007 года главную новогоднюю елку страны привозят в Кремль только из Подмосковья. В течение лета и осени этого года комиссией тщательно были осмотрены 24 подходящих под параметры дерева. Так, главная новогодняя елка страны в этом году была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области.Какой будет главная российская елка - в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новый год 2026, новый год, россия, москва, общество
Главная елка России в Кремле - ТТХ новогоднего дерева в инфографике

Главная елка России в Кремле - ТТХ новогоднего дерева в инфографике РИА Новости Крым

17:58 10.12.2025 (обновлено: 18:07 10.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Главная новогодняя елка России прибывает в Кремль из Рузы в Кремль в среду, за рулем автопоезда, перевозящего елку - Дед Мороз, пишет РИА Новости.
Громадное дерево везут со скоростью не больше 50 км\ч, бережно и осторожно. Через Спасские ворота Кремля елку провезут поздно вечером в среду, после этого ее установят на Соборной площади и украсят.
По данным Управления делами президента РФ, с окончанием новогодних праздников история главной елки страны не закончится. Ее отправят на переработку. В прошлые года из древесины делали клюшки, скворечники, кормушки для птиц и другую сувенирную продукцию. Семена из ее шишек будут посажены по всей стране.
C 2007 года главную новогоднюю елку страны привозят в Кремль только из Подмосковья. В течение лета и осени этого года комиссией тщательно были осмотрены 24 подходящих под параметры дерева. Так, главная новогодняя елка страны в этом году была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области.
Какой будет главная российская елка - в инфографике РИА Новости Крым.
Главная елка России в Кремле - ТТХ новогоднего дерева Главная елка России в Кремле - ТТХ новогоднего дерева
