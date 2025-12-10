https://crimea.ria.ru/20251210/glavnaya-elka-rossii-v-kremle---ttkh-novogodnego-dereva-v-infografike-1151557086.html

Главная елка России в Кремле - ТТХ новогоднего дерева в инфографике

Главная елка России в Кремле - ТТХ новогоднего дерева в инфографике

Главная новогодняя елка России прибывает в Кремль из Рузы в Кремль в среду, за рулем автопоезда, перевозящего елку - Дед Мороз, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Главная новогодняя елка России прибывает в Кремль из Рузы в Кремль в среду, за рулем автопоезда, перевозящего елку - Дед Мороз, пишет РИА Новости.Громадное дерево везут со скоростью не больше 50 км\ч, бережно и осторожно. Через Спасские ворота Кремля елку провезут поздно вечером в среду, после этого ее установят на Соборной площади и украсят. По данным Управления делами президента РФ, с окончанием новогодних праздников история главной елки страны не закончится. Ее отправят на переработку. В прошлые года из древесины делали клюшки, скворечники, кормушки для птиц и другую сувенирную продукцию. Семена из ее шишек будут посажены по всей стране.C 2007 года главную новогоднюю елку страны привозят в Кремль только из Подмосковья. В течение лета и осени этого года комиссией тщательно были осмотрены 24 подходящих под параметры дерева. Так, главная новогодняя елка страны в этом году была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области.Какой будет главная российская елка - в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

