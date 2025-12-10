https://crimea.ria.ru/20251210/v-stepnom-krymu-gazifitsirovali-esche-tri-sela-1151541445.html

В степном Крыму газифицировали еще три села

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Еще три населенных пункта газифицировали в Крыму. Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов среднего и низкого давления в среду произвели в селах Серово, Косточковка и Акимовка."Строительство сетей газоснабжения в Акимовке составляет 21,6 км для газификации 537 потребителей", – сообщили журналистам в минтопэнерго Крыма.По данным министерства, речь идет о частном секторе, многоквартирном доме и пяти социальных объектах. Работы начали в октябре 2024 года за счет предприятия "Крымгазсети", они обошлись в 203,5 млн рублей.Еще в два населенных пункта газ пришел в рамках двух последних очередей строительства общей сети газоснабжения Ивановка – Тамбовка – Заречье – Серово – Косточковка.На Косточковку за счет внебюджетных 96,5 миллионов протянули более 9,6 км газопровода для 209 потребителей, на Серово, где голубым топливом теперь будут обеспечены 95 потребителей, – 3,4 километра, за 45 млн из бюджета республики. Газовод для Косточковки начали строить осенью 2024 года, на Серова – в октябре 2025-го.Сейчас с людьми заключают договоры на техприсоединение – уже подано 253 заявки, из них 191 по программе догазификации. Всего же в Нижнегорский район входит 58 населенных пунктов, 20 из которых, включая три указанных села, газифицированы.Уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым опережает план по газификацииПрограмма социальной газификации расширена на СНТКогда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села – власти

