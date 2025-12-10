Рейтинг@Mail.ru
В степном Крыму газифицировали еще три села - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В степном Крыму газифицировали еще три села
В степном Крыму газифицировали еще три села - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В степном Крыму газифицировали еще три села
Еще три населенных пункта газифицировали в Крыму. Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов среднего и низкого давления в среду произвели в селах... РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Еще три населенных пункта газифицировали в Крыму. Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов среднего и низкого давления в среду произвели в селах Серово, Косточковка и Акимовка."Строительство сетей газоснабжения в Акимовке составляет 21,6 км для газификации 537 потребителей", – сообщили журналистам в минтопэнерго Крыма.По данным министерства, речь идет о частном секторе, многоквартирном доме и пяти социальных объектах. Работы начали в октябре 2024 года за счет предприятия "Крымгазсети", они обошлись в 203,5 млн рублей.Еще в два населенных пункта газ пришел в рамках двух последних очередей строительства общей сети газоснабжения Ивановка – Тамбовка – Заречье – Серово – Косточковка.На Косточковку за счет внебюджетных 96,5 миллионов протянули более 9,6 км газопровода для 209 потребителей, на Серово, где голубым топливом теперь будут обеспечены 95 потребителей, – 3,4 километра, за 45 млн из бюджета республики. Газовод для Косточковки начали строить осенью 2024 года, на Серова – в октябре 2025-го.Сейчас с людьми заключают договоры на техприсоединение – уже подано 253 заявки, из них 191 по программе догазификации. Всего же в Нижнегорский район входит 58 населенных пунктов, 20 из которых, включая три указанных села, газифицированы.Уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
В степном Крыму газифицировали еще три села

В Нижнегорском районе Крыма газифицированы еще три населенных пункта

14:18 10.12.2025
 
© Минтопэнерго КрымаГазификация Крыма
Газификация Крыма
© Минтопэнерго Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Еще три населенных пункта газифицировали в Крыму. Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов среднего и низкого давления в среду произвели в селах Серово, Косточковка и Акимовка.
"Строительство сетей газоснабжения в Акимовке составляет 21,6 км для газификации 537 потребителей", – сообщили журналистам в минтопэнерго Крыма.
По данным министерства, речь идет о частном секторе, многоквартирном доме и пяти социальных объектах. Работы начали в октябре 2024 года за счет предприятия "Крымгазсети", они обошлись в 203,5 млн рублей.
Еще в два населенных пункта газ пришел в рамках двух последних очередей строительства общей сети газоснабжения Ивановка – Тамбовка – Заречье – Серово – Косточковка.
На Косточковку за счет внебюджетных 96,5 миллионов протянули более 9,6 км газопровода для 209 потребителей, на Серово, где голубым топливом теперь будут обеспечены 95 потребителей, – 3,4 километра, за 45 млн из бюджета республики. Газовод для Косточковки начали строить осенью 2024 года, на Серова – в октябре 2025-го.
"К этому времени специалисты уложили уличные сети газораспределения низкого давления, а также выполнили работы по монтажу газопроводов – вводов до границ земельных участков для газификации домов без привлечения средств населения", – уточнили в профильном ведомстве.
Сейчас с людьми заключают договоры на техприсоединение – уже подано 253 заявки, из них 191 по программе догазификации. Всего же в Нижнегорский район входит 58 населенных пунктов, 20 из которых, включая три указанных села, газифицированы.
Уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
