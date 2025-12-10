Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/novosti-svo-vsu-stremitelno-teryayut--tekhniku-i-voennykh-1151548175.html
Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных
Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных
За сутки боев потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1250 военнослужащих и десятки единиц боевой техники иностранного производства. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T13:15
2025-12-10T13:15
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133846663_19:17:1230:698_1920x0_80_0_0_2e54c6a931ad2422678e9c5cfe37bae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. За сутки боев потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1250 военнослужащих и десятки единиц боевой техники иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Так, подразделения группировки войск "Север" нанесли удары по формированиям десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в Сумской области. Также поражены подразделения, бригады и штурмовые полки ВСУ на Харьковском направлении.Потери противника составили до 230 военнослужащих, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две радиолокационные станции RADA производства Израиля, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Войска группировки "Запад" поразили живую силу и технику противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, значительное количество боевой техники, в том числе, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль BATT UМG производства США, 12 пикапов и шесть складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированных бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили более 130 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 производства США, 20 автомобилей, пять складов материальных средств и склад горючего.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в ДНР. Противник потерял до 420 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике в Запорожской области.Потери противника – 220 человек, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и гаубица М777.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в Херсонской области. Уничтожены более 40 военнослужащих.Кроме того, нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutub
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133846663_28:0:1114:814_1920x0_80_0_0_7c98ce16795c00089af29c15b481cf72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных

Минобороны: за сутки потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1250 человек

13:15 10.12.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. За сутки боев потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1250 военнослужащих и десятки единиц боевой техники иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Так, подразделения группировки войск "Север" нанесли удары по формированиям десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в Сумской области. Также поражены подразделения, бригады и штурмовые полки ВСУ на Харьковском направлении.
Потери противника составили до 230 военнослужащих, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две радиолокационные станции RADA производства Израиля, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Войска группировки "Запад" поразили живую силу и технику противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, значительное количество боевой техники, в том числе, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль BATT UМG производства США, 12 пикапов и шесть складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированных бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили более 130 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 производства США, 20 автомобилей, пять складов материальных средств и склад горючего.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в ДНР. Противник потерял до 420 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике в Запорожской области.
Потери противника – 220 человек, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и гаубица М777.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в Херсонской области. Уничтожены более 40 военнослужащих.
Кроме того, нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutub
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин
14:18В степном Крыму газифицировали еще три села
13:58Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных
13:48В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
13:39Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомого
13:27Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме
13:15Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных
13:06В Крыму выпадет первый снег
12:53В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Украине и Зеленскому
12:47В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
12:33ВСУ снова пытались атаковать Крым
12:29Армия России нанесла удары по украинским военным объектам
12:20Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь
12:14Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО
11:59Жителю Херсонщины дали 19 лет за экстремистские рисунки на памятниках
11:52В Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостров
11:32Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов
11:19На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей
10:59Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск
10:42В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч
Лента новостейМолния