https://crimea.ria.ru/20251210/novosti-svo-vsu-stremitelno-teryayut--tekhniku-i-voennykh-1151548175.html

Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных

Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных

За сутки боев потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1250 военнослужащих и десятки единиц боевой техники иностранного производства. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T13:15

2025-12-10T13:15

2025-12-10T13:15

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133846663_19:17:1230:698_1920x0_80_0_0_2e54c6a931ad2422678e9c5cfe37bae7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. За сутки боев потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1250 военнослужащих и десятки единиц боевой техники иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Так, подразделения группировки войск "Север" нанесли удары по формированиям десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в Сумской области. Также поражены подразделения, бригады и штурмовые полки ВСУ на Харьковском направлении.Потери противника составили до 230 военнослужащих, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две радиолокационные станции RADA производства Израиля, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Войска группировки "Запад" поразили живую силу и технику противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, значительное количество боевой техники, в том числе, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль BATT UМG производства США, 12 пикапов и шесть складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированных бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили более 130 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 производства США, 20 автомобилей, пять складов материальных средств и склад горючего.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в ДНР. Противник потерял до 420 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике в Запорожской области.Потери противника – 220 человек, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и гаубица М777.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в Херсонской области. Уничтожены более 40 военнослужащих.Кроме того, нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutub

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии