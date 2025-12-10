Рейтинг@Mail.ru
В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-politseyskim-naznachili-ezhemesyachnye-vyplaty-1151549062.html
В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал два указа, устанавливающие ежемесячные денежные выплаты для сотрудников органов внутренних дел на 2026 год. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T13:48
2025-12-10T13:48
сергей аксенов
новости крыма
крым
мвд по республике крым
соцвыплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал два указа, устанавливающие ежемесячные денежные выплаты для сотрудников органов внутренних дел на 2026 год.Первый указ касается сотрудников патрульно-постовой службы и участковых, работающих в территориальных органах МВД России на районном уровне. Согласно документу, сотрудникам патрульно-постовой службы установлена ежемесячная выплата в размере 10 000 рублей, участковым уполномоченным полиции и старшим участковым уполномоченным – 5 000.Во втором указе установлена ежемесячная выплата в размере 10 000 рублей для сотрудников органов внутренних дел на транспорте – тех, кто служит в подразделениях патрульно-постовой службы и в специализированном подразделении по охране общественного порядка на объектах транспортной инфраструктуры, дислоцированных в Крыму.В среду глава Крыма Сергей Аксенов подписал еще один указ, который запрещает в 2026 году привлекать иностранных граждан, работающих по патенту, к 84 сферам деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширены меры поддержки участников СВО и их семейКак в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 годуВ Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9b99d5efcfa0224f3ce66e12b5c5b844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, новости крыма, крым, мвд по республике крым, соцвыплаты
В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты

В Крыму в 2026 году полицейские будут получать ежемесячные дополнительные выплаты – указ

13:48 10.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБилеты Банка России номиналом 5000 рублей.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал два указа, устанавливающие ежемесячные денежные выплаты для сотрудников органов внутренних дел на 2026 год.
Первый указ касается сотрудников патрульно-постовой службы и участковых, работающих в территориальных органах МВД России на районном уровне. Согласно документу, сотрудникам патрульно-постовой службы установлена ежемесячная выплата в размере 10 000 рублей, участковым уполномоченным полиции и старшим участковым уполномоченным – 5 000.
Во втором указе установлена ежемесячная выплата в размере 10 000 рублей для сотрудников органов внутренних дел на транспорте – тех, кто служит в подразделениях патрульно-постовой службы и в специализированном подразделении по охране общественного порядка на объектах транспортной инфраструктуры, дислоцированных в Крыму.

"Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2026 года и действует до 31 декабря 2026 года", – сказано в документах.

В среду глава Крыма Сергей Аксенов подписал еще один указ, который запрещает в 2026 году привлекать иностранных граждан, работающих по патенту, к 84 сферам деятельности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Расширены меры поддержки участников СВО и их семей
Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году
В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку
 
Сергей АксеновНовости КрымаКрымМВД по Республике КрымСоцвыплаты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин
14:18В степном Крыму газифицировали еще три села
13:58Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных
13:48В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
13:39Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомого
13:27Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме
13:15Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных
13:06В Крыму выпадет первый снег
12:53В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Украине и Зеленскому
12:47В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
12:33ВСУ снова пытались атаковать Крым
12:29Армия России нанесла удары по украинским военным объектам
12:20Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь
12:14Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО
11:59Жителю Херсонщины дали 19 лет за экстремистские рисунки на памятниках
11:52В Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостров
11:32Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов
11:19На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей
10:59Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск
10:42В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч
Лента новостейМолния