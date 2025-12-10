https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-politseyskim-naznachili-ezhemesyachnye-vyplaty-1151549062.html
В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал два указа, устанавливающие ежемесячные денежные выплаты для сотрудников органов внутренних дел на 2026 год.
2025-12-10
2025-12-10T13:48
2025-12-10T13:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал два указа, устанавливающие ежемесячные денежные выплаты для сотрудников органов внутренних дел на 2026 год.Первый указ касается сотрудников патрульно-постовой службы и участковых, работающих в территориальных органах МВД России на районном уровне. Согласно документу, сотрудникам патрульно-постовой службы установлена ежемесячная выплата в размере 10 000 рублей, участковым уполномоченным полиции и старшим участковым уполномоченным – 5 000.Во втором указе установлена ежемесячная выплата в размере 10 000 рублей для сотрудников органов внутренних дел на транспорте – тех, кто служит в подразделениях патрульно-постовой службы и в специализированном подразделении по охране общественного порядка на объектах транспортной инфраструктуры, дислоцированных в Крыму.В среду глава Крыма Сергей Аксенов подписал еще один указ, который запрещает в 2026 году привлекать иностранных граждан, работающих по патенту, к 84 сферам деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширены меры поддержки участников СВО и их семейКак в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 годуВ Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку
В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
