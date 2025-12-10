https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-politseyskim-naznachili-ezhemesyachnye-vyplaty-1151549062.html

В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты

В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал два указа, устанавливающие ежемесячные денежные выплаты для сотрудников органов внутренних дел на 2026 год. РИА Новости Крым, 10.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал два указа, устанавливающие ежемесячные денежные выплаты для сотрудников органов внутренних дел на 2026 год.Первый указ касается сотрудников патрульно-постовой службы и участковых, работающих в территориальных органах МВД России на районном уровне. Согласно документу, сотрудникам патрульно-постовой службы установлена ежемесячная выплата в размере 10 000 рублей, участковым уполномоченным полиции и старшим участковым уполномоченным – 5 000.Во втором указе установлена ежемесячная выплата в размере 10 000 рублей для сотрудников органов внутренних дел на транспорте – тех, кто служит в подразделениях патрульно-постовой службы и в специализированном подразделении по охране общественного порядка на объектах транспортной инфраструктуры, дислоцированных в Крыму.В среду глава Крыма Сергей Аксенов подписал еще один указ, который запрещает в 2026 году привлекать иностранных граждан, работающих по патенту, к 84 сферам деятельности.

