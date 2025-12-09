Расширены меры поддержки участников СВО и их семей
В Госдуме приняли четыре закона о поддержке участников СВО
13:48 09.12.2025 (обновлено: 13:51 09.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла четыре закона, которые расширяют меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
"Среди новых мер – бесплатный проезд военнослужащего и двух его близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно; продление льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября; предоставление регионам полномочий устанавливать дополнительные меры жилищного обеспечения семей военнослужащих, погибших в период прохождения службы; преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями бойцов СВО, имеющих статус детей-сирот и выполнявших задачи по отражению вторжения на территорию Российской Федерации", – проинформировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Кроме того, военнослужащие имеют право на получение жилья или субсидии вне очереди. Это те военные, которые воспитывают детей-инвалидов старше 18 лет и решившие продолжить службу по контракту после определённых ранений и травм.
"Начиная с 2022 года принято 152 федеральных закона о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей", – добавил Володин.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили давать регионам право вводить дополнительные меры поддержки для обеспечения жильем семей погибших участников СВО.
Также, в Херсонской области расширены меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, всего введено 11 новых льгот.
