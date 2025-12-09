https://crimea.ria.ru/20251209/rasshireny-mery-podderzhki-uchastnikov-svo-i-ikh-semey-1151518915.html

Расширены меры поддержки участников СВО и их семей

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла четыре закона, которые расширяют меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.Кроме того, военнослужащие имеют право на получение жилья или субсидии вне очереди. Это те военные, которые воспитывают детей-инвалидов старше 18 лет и решившие продолжить службу по контракту после определённых ранений и травм."Начиная с 2022 года принято 152 федеральных закона о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей", – добавил Володин.Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили давать регионам право вводить дополнительные меры поддержки для обеспечения жильем семей погибших участников СВО.Также, в Херсонской области расширены меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, всего введено 11 новых льгот.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВОРодственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечениеНаравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплаты

