Жителю Херсонщины дали 19 лет за экстремистские рисунки на памятниках

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Жителя Херсонской области приговорили к 19 годам лишения свободы за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.Ранее в отношении подсудимого уже был вынесен приговор по уголовному делу о хулиганстве, вандализме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Чаплынский межрайонный суд с учетом мнения государственного обвинителя, а также ранее вынесенного приговора, приговорил виновного к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину вынесли приговор за призывы к убийству русскихКрымчанин ответит за экстремизм в сети по национальному признакуВ России вводят штрафы за неисполнение решения по экстремизму

