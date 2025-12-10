Рейтинг@Mail.ru
Жителю Херсонщины дали 19 лет за экстремистские рисунки на памятниках - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/zhitelyu-khersonschiny-dali-19-let-za-ekstremistskie-risunki-na-pamyatnikakh-1151544589.html
Жителю Херсонщины дали 19 лет за экстремистские рисунки на памятниках
Жителю Херсонщины дали 19 лет за экстремистские рисунки на памятниках - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Жителю Херсонщины дали 19 лет за экстремистские рисунки на памятниках
Жителя Херсонской области приговорили к 19 годам лишения свободы за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T11:59
2025-12-10T11:59
херсонская область
экстремизм
приговор
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
закон и право
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Жителя Херсонской области приговорили к 19 годам лишения свободы за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.Ранее в отношении подсудимого уже был вынесен приговор по уголовному делу о хулиганстве, вандализме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Чаплынский межрайонный суд с учетом мнения государственного обвинителя, а также ранее вынесенного приговора, приговорил виновного к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину вынесли приговор за призывы к убийству русскихКрымчанин ответит за экстремизм в сети по национальному признакуВ России вводят штрафы за неисполнение решения по экстремизму
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_66ec923c978a502ba89acf6155842513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, экстремизм, приговор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право, новости
Жителю Херсонщины дали 19 лет за экстремистские рисунки на памятниках

Жителю Херсонской области дали 19 лет за экстремистские рисунки и надписи на памятниках

11:59 10.12.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Жителя Херсонской области приговорили к 19 годам лишения свободы за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
"Согласно материалам дела, фигурант наносил на памятники и иные социально-культурные сооружения различные надписи и рисунки, в которых содержались призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку", - говорится в сообщении.
Ранее в отношении подсудимого уже был вынесен приговор по уголовному делу о хулиганстве, вандализме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Чаплынский межрайонный суд с учетом мнения государственного обвинителя, а также ранее вынесенного приговора, приговорил виновного к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанину вынесли приговор за призывы к убийству русских
Крымчанин ответит за экстремизм в сети по национальному признаку
В России вводят штрафы за неисполнение решения по экстремизму
 
Херсонская областьЭкстремизмПриговорФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Закон и правоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин
14:18В степном Крыму газифицировали еще три села
13:58Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных
13:48В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
13:39Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомого
13:27Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме
13:15Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных
13:06В Крыму выпадет первый снег
12:53В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Украине и Зеленскому
12:47В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
12:33ВСУ снова пытались атаковать Крым
12:29Армия России нанесла удары по украинским военным объектам
12:20Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь
12:14Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО
11:59Жителю Херсонщины дали 19 лет за экстремистские рисунки на памятниках
11:52В Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостров
11:32Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов
11:19На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей
10:59Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск
10:42В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч
Лента новостейМолния