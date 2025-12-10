https://crimea.ria.ru/20251210/zhitelyu-khersonschiny-dali-19-let-za-ekstremistskie-risunki-na-pamyatnikakh-1151544589.html
Жителю Херсонщины дали 19 лет за экстремистские рисунки на памятниках
2025-12-10T11:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Жителя Херсонской области приговорили к 19 годам лишения свободы за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.Ранее в отношении подсудимого уже был вынесен приговор по уголовному делу о хулиганстве, вандализме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Чаплынский межрайонный суд с учетом мнения государственного обвинителя, а также ранее вынесенного приговора, приговорил виновного к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.
