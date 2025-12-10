В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
12:47 10.12.2025 (обновлено: 13:10 10.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, который запрещает в 2026 году принимать иностранных граждан, работающих по патенту, на работу в 84 сферах деятельности.
"Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности в соответствии с Перечнем отдельных видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на привлечение в 2026 году хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему Указу", – говорится в документе.
Запрет распространяется на широкий список сфер. Среди них, в частности, растениеводство и животноводство, лесозаготовки, добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, розничная торговля, а также сфера транспорта, включая сухопутные, водные и воздушные перевозки. В перечень также входят такие направления, как деятельность в области информационных технологий, финансовые услуги, услуги по обеспечению безопасности, образование и здравоохранение.
Указ устанавливает, что организации и предприятия должны привести число иностранных работников в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2026 года.
Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы.
Глава РК Сергей Аксенов указал, что Госдума приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. В их числе преступления, связанные с угрозой безопасности страны, такие, например, как госизмена или терроризм. Нормы данного закона не распространяются на жителей Крыма, Севастополя и новых регионов России. По словам Аксенова, для властей республики это была принципиальная позиция.
В июле перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов, расширили на 48 позиций. В список вошли лесоводство, добыча угля, нефти и природного газа, производство одежды и компьютеров, а также ремонт и монтаж машин и оборудования.
