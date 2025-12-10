https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-migrantam-zapretili-esche-84-roda-deyatelnosti-1151547379.html

В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, который запрещает в 2026 году принимать иностранных граждан, работающих по патенту, на работу в 84 сферах деятельности.Запрет распространяется на широкий список сфер. Среди них, в частности, растениеводство и животноводство, лесозаготовки, добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, розничная торговля, а также сфера транспорта, включая сухопутные, водные и воздушные перевозки. В перечень также входят такие направления, как деятельность в области информационных технологий, финансовые услуги, услуги по обеспечению безопасности, образование и здравоохранение.Указ устанавливает, что организации и предприятия должны привести число иностранных работников в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2026 года.Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы.Глава РК Сергей Аксенов указал, что Госдума приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. В их числе преступления, связанные с угрозой безопасности страны, такие, например, как госизмена или терроризм. Нормы данного закона не распространяются на жителей Крыма, Севастополя и новых регионов России. По словам Аксенова, для властей республики это была принципиальная позиция.В июле перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов, расширили на 48 позиций. В список вошли лесоводство, добыча угля, нефти и природного газа, производство одежды и компьютеров, а также ремонт и монтаж машин и оборудования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России за незнание языка отменили 7 тысяч трудовых патентов мигрантовСроки аккредитации Роспатента сократили до 13 рабочих днейЦелевой набор и цифровой контроль: новое в концепции о мигрантах в России

