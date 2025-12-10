Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-migrantam-zapretili-esche-84-roda-deyatelnosti-1151547379.html
В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, который запрещает в 2026 году принимать иностранных граждан, работающих по патенту, на работу в 84 сферах... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T12:47
2025-12-10T13:10
сергей аксенов
новости крыма
крым
миграционная политика
трудовые мигранты
мигранты
нелегальные мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/08/1125277201_0:0:3263:1835_1920x0_80_0_0_b14b2e19dcebcfc21f0ca0463531cd6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, который запрещает в 2026 году принимать иностранных граждан, работающих по патенту, на работу в 84 сферах деятельности.Запрет распространяется на широкий список сфер. Среди них, в частности, растениеводство и животноводство, лесозаготовки, добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, розничная торговля, а также сфера транспорта, включая сухопутные, водные и воздушные перевозки. В перечень также входят такие направления, как деятельность в области информационных технологий, финансовые услуги, услуги по обеспечению безопасности, образование и здравоохранение.Указ устанавливает, что организации и предприятия должны привести число иностранных работников в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2026 года.Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы.Глава РК Сергей Аксенов указал, что Госдума приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. В их числе преступления, связанные с угрозой безопасности страны, такие, например, как госизмена или терроризм. Нормы данного закона не распространяются на жителей Крыма, Севастополя и новых регионов России. По словам Аксенова, для властей республики это была принципиальная позиция.В июле перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов, расширили на 48 позиций. В список вошли лесоводство, добыча угля, нефти и природного газа, производство одежды и компьютеров, а также ремонт и монтаж машин и оборудования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России за незнание языка отменили 7 тысяч трудовых патентов мигрантовСроки аккредитации Роспатента сократили до 13 рабочих днейЦелевой набор и цифровой контроль: новое в концепции о мигрантах в России
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/08/1125277201_532:0:3263:2048_1920x0_80_0_0_b7e50e9c49fd8cd9795bb7e81c701f64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, новости крыма, крым, миграционная политика, трудовые мигранты, мигранты, нелегальные мигранты
В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности

В Крыму запретили брать на работу мигрантов в 84 сферах деятельности

12:47 10.12.2025 (обновлено: 13:10 10.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКартотека
Картотека - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, который запрещает в 2026 году принимать иностранных граждан, работающих по патенту, на работу в 84 сферах деятельности.
"Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности в соответствии с Перечнем отдельных видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на привлечение в 2026 году хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему Указу", – говорится в документе.
Запрет распространяется на широкий список сфер. Среди них, в частности, растениеводство и животноводство, лесозаготовки, добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, розничная торговля, а также сфера транспорта, включая сухопутные, водные и воздушные перевозки. В перечень также входят такие направления, как деятельность в области информационных технологий, финансовые услуги, услуги по обеспечению безопасности, образование и здравоохранение.
Указ устанавливает, что организации и предприятия должны привести число иностранных работников в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2026 года.
Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы.
Глава РК Сергей Аксенов указал, что Госдума приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. В их числе преступления, связанные с угрозой безопасности страны, такие, например, как госизмена или терроризм. Нормы данного закона не распространяются на жителей Крыма, Севастополя и новых регионов России. По словам Аксенова, для властей республики это была принципиальная позиция.
В июле перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов, расширили на 48 позиций. В список вошли лесоводство, добыча угля, нефти и природного газа, производство одежды и компьютеров, а также ремонт и монтаж машин и оборудования.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России за незнание языка отменили 7 тысяч трудовых патентов мигрантов
Сроки аккредитации Роспатента сократили до 13 рабочих дней
Целевой набор и цифровой контроль: новое в концепции о мигрантах в России
 
Сергей АксеновНовости КрымаКрымМиграционная политикаТрудовые мигрантыМигрантыНелегальные мигранты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин
14:18В степном Крыму газифицировали еще три села
13:58Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных
13:48В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
13:39Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомого
13:27Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме
13:15Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных
13:06В Крыму выпадет первый снег
12:53В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Украине и Зеленскому
12:47В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
12:33ВСУ снова пытались атаковать Крым
12:29Армия России нанесла удары по украинским военным объектам
12:20Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь
12:14Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО
11:59Жителю Херсонщины дали 19 лет за экстремистские рисунки на памятниках
11:52В Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостров
11:32Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов
11:19На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей
10:59Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск
10:42В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч
Лента новостейМолния