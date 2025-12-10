https://crimea.ria.ru/20251210/ploschad-pozhara-v-tts-v-ulan-ude-vyrosla-do-tysyachi-kvadratov-1151543240.html

Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов

Площадь пожара в бурятском торговом центре "Баянгол" выросла до тысячи квадратных метров, сообщают в местном главке МЧС.

2025-12-10T11:32

2025-12-10T11:32

2025-12-10T11:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Площадь пожара в бурятском торговом центре "Баянгол" выросла до тысячи квадратных метров, сообщают в местном главке МЧС.По данным министерства, возгорание произошло на втором этаже. Тушение осложняет сильное задымление. Для разведки было принято решение задействовать беспилотную авиационную систему.Ранее сообщалось, что из здания ТЦ самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пятеро обратились за помощью с признаками отравления угарным газом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160Детская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в КерчиНа Кубани из горящего дома эвакуировали 20 человек – пострадали дети

