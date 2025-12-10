Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/ploschad-pozhara-v-tts-v-ulan-ude-vyrosla-do-tysyachi-kvadratov-1151543240.html
Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов
Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов
Площадь пожара в бурятском торговом центре "Баянгол" выросла до тысячи квадратных метров, сообщают в местном главке МЧС. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T11:32
2025-12-10T11:32
бурятия
улан-удэ
новости
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Площадь пожара в бурятском торговом центре "Баянгол" выросла до тысячи квадратных метров, сообщают в местном главке МЧС.По данным министерства, возгорание произошло на втором этаже. Тушение осложняет сильное задымление. Для разведки было принято решение задействовать беспилотную авиационную систему.Ранее сообщалось, что из здания ТЦ самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пятеро обратились за помощью с признаками отравления угарным газом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160Детская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в КерчиНа Кубани из горящего дома эвакуировали 20 человек – пострадали дети
бурятия
улан-удэ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd5fe1324f49e4278e5a432e75f503ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бурятия, улан-удэ, новости, происшествия, пожар
Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов

Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ достигла тысячи квадратов – МЧС запускает дроны для тушения

11:32 10.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Площадь пожара в бурятском торговом центре "Баянгол" выросла до тысячи квадратных метров, сообщают в местном главке МЧС.
По данным министерства, возгорание произошло на втором этаже. Тушение осложняет сильное задымление. Для разведки было принято решение задействовать беспилотную авиационную систему.
"Создано 3 боевых участка, внутри работают 5 звеньев газодымозащитников", – добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что из здания ТЦ самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пятеро обратились за помощью с признаками отравления угарным газом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160
Детская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в Керчи
На Кубани из горящего дома эвакуировали 20 человек – пострадали дети
 
БурятияУлан-УдэНовостиПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин
14:18В степном Крыму газифицировали еще три села
13:58Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных
13:48В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
13:39Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомого
13:27Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме
13:15Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных
13:06В Крыму выпадет первый снег
12:53В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Украине и Зеленскому
12:47В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
12:33ВСУ снова пытались атаковать Крым
12:29Армия России нанесла удары по украинским военным объектам
12:20Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь
12:14Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО
11:59Жителю Херсонщины дали 19 лет за экстремистские рисунки на памятниках
11:52В Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостров
11:32Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов
11:19На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей
10:59Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск
10:42В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч
Лента новостейМолния