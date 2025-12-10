https://crimea.ria.ru/20251210/ploschad-pozhara-v-tts-v-ulan-ude-vyrosla-do-tysyachi-kvadratov-1151543240.html
Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов
Площадь пожара в бурятском торговом центре "Баянгол" выросла до тысячи квадратных метров, сообщают в местном главке МЧС. РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Площадь пожара в бурятском торговом центре "Баянгол" выросла до тысячи квадратных метров, сообщают в местном главке МЧС.По данным министерства, возгорание произошло на втором этаже. Тушение осложняет сильное задымление. Для разведки было принято решение задействовать беспилотную авиационную систему.Ранее сообщалось, что из здания ТЦ самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пятеро обратились за помощью с признаками отравления угарным газом.
