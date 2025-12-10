https://crimea.ria.ru/20251210/pyat-chelovek-postradali-pri-pozhare-v-tts-v-ulan-ude-1151539473.html
Пять человек пострадали при пожаре в ТЦ в Улан-Удэ
В Улан Удэ загорелся торговый центр на улице Терешковой, сообщают в главке МЧС России по Республике Бурятия. РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Улан Удэ загорелся торговый центр на улице Терешковой, сообщают в главке МЧС России по Республике Бурятия. По данным министерства, предварительно из здания самостоятельно удалось эвакуироваться 50 посетителям. Пять человек обратились за медпомощью с признаками отравления угарным газом. Всего для тушения задействованы 39 человек и 14 единиц техники.Ранее сообщалось о пожаре в педагогическом колледже в Новосибирске, из здания эвакуированы 670 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160Детская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в КерчиНа Кубани из горящего дома эвакуировали 20 человек – пострадали дети
улан-удэ
09:28 10.12.2025