Рейтинг@Mail.ru
Пять человек пострадали при пожаре в ТЦ в Улан-Удэ - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/pyat-chelovek-postradali-pri-pozhare-v-tts-v-ulan-ude-1151539473.html
Пять человек пострадали при пожаре в ТЦ в Улан-Удэ
Пять человек пострадали при пожаре в ТЦ в Улан-Удэ - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Пять человек пострадали при пожаре в ТЦ в Улан-Удэ
В Улан Удэ загорелся торговый центр на улице Терешковой, сообщают в главке МЧС России по Республике Бурятия. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T09:28
2025-12-10T09:32
пожар
улан-удэ
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151539106_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_3da55d5d69b3541c3e2c14f7c7ac28d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Улан Удэ загорелся торговый центр на улице Терешковой, сообщают в главке МЧС России по Республике Бурятия. По данным министерства, предварительно из здания самостоятельно удалось эвакуироваться 50 посетителям. Пять человек обратились за медпомощью с признаками отравления угарным газом. Всего для тушения задействованы 39 человек и 14 единиц техники.Ранее сообщалось о пожаре в педагогическом колледже в Новосибирске, из здания эвакуированы 670 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160Детская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в КерчиНа Кубани из горящего дома эвакуировали 20 человек – пострадали дети
улан-удэ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151539106_0:21:960:741_1920x0_80_0_0_036629afdd229c1a80759f6456b273b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, улан-удэ, происшествия, новости
Пять человек пострадали при пожаре в ТЦ в Улан-Удэ

Пять человек отравились угарным газом при пожаре в торговом центре в Улан Удэ

09:28 10.12.2025 (обновлено: 09:32 10.12.2025)
 
© МЧС Республики БурятияПожар в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ
Пожар в торговом центре Баянгол в Улан-Удэ
© МЧС Республики Бурятия
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Улан Удэ загорелся торговый центр на улице Терешковой, сообщают в главке МЧС России по Республике Бурятия.
По данным министерства, предварительно из здания самостоятельно удалось эвакуироваться 50 посетителям. Пять человек обратились за медпомощью с признаками отравления угарным газом.
"Пожарными подразделениями проводится проверка помещений, для тушения пожара положена магистральная линия, угрозы соседним строениям нет", – рассказали в ведомстве.
Всего для тушения задействованы 39 человек и 14 единиц техники.
Ранее сообщалось о пожаре в педагогическом колледже в Новосибирске, из здания эвакуированы 670 человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160
Детская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в Керчи
На Кубани из горящего дома эвакуировали 20 человек – пострадали дети
 
ПожарУлан-УдэПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов
11:19На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей
10:59Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск
10:42В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч
10:35С целью диверсий: агенты Киева шпионили на границе РФ и Литвы 1:38
10:30Главнокомандующему Военно-Морским Флотом РФ присвоено звание адмирала
10:19Мэр Феодосии пригрозил разорвать контракты с пользователями пляжей
10:00В США внесен законопроект о выходе из НАТО: что это значит
09:52Госдума приняла закон о продлении антикризисных полномочий правительства
09:46Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Москвой и другими регионами
09:35Вторжение холодной Арктики - на Крым надвигаются морозы
09:28Пять человек пострадали при пожаре в ТЦ в Улан-Удэ
09:06Крымский мост сейчас - обстановка на утро среды
08:42Беспилотники ВСУ атакуют Москву
08:25Часть Южного берега Крыма обесточена
08:11В Крыму растут объемы промышленного производства
07:52В Ялте врач психдиспансера травмировала инвалида: Бастрыкин ждет доклад
07:40Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино
07:22ВСУ ночью атаковали четыре региона страны
07:11Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал доклад
Лента новостейМолния