Рейтинг@Mail.ru
С целью диверсий: агенты Киева шпионили на границе РФ и Литвы - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/s-tselyu-diversiy-agenty-kieva-shpionili-na-granitse-rf-i-litvy-1151541221.html
С целью диверсий: агенты Киева шпионили на границе РФ и Литвы
С целью диверсий: агенты Киева шпионили на границе РФ и Литвы - РИА Новости Крым, 10.12.2025
С целью диверсий: агенты Киева шпионили на границе РФ и Литвы
Два агента украинский военной разведки собирали сведения на российско-литовской границе для диверсионной атаки на территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T10:35
2025-12-10T10:35
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
главное управление разведки украины (гур)
новости
приговор
диверсия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151541107_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b2e339717b4c1d9962f26ac858fce13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Два агента украинский военной разведки собирали сведения на российско-литовской границе для диверсионной атаки на территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.По данным силовиков, один из фигурантов – 27 летний военнослужащий главного управления разведки Минобороны Украины – поручил второму, 43-летнему агенту иностранной разведки "Боцману", проводить опросы жителей литовского приграничья и вести с помощью квадрокоптера аэрокосмический сбор сведений о системе охраны участка государственной границы РФ с Литовской Республикой.Оба фигуранта – граждане Украины, по решению Калининградского областного суда за шпионаж и незаконное пересечение границы приговорены к 16 и 15 годам колонии строгого режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии упал беспилотник из ЛитвыПольша и страны Балтии косвенно спровоцировали СВО – МеркельВ Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержание украинских агентов, которые собирали разведднанные на литовской границе
Сотрудники ФСБ поймали украинских агентов, которые собирали разведднанные на литовской границе. Они готовили пути для заброса диверсионных группы и совершения резонансных преступлений, а также пути отхода для диверсантов. Кушниренко и Мацюцю взяли сотрудники ФСБ при незаконном пересечении границы, они получили 15 и 16 лет колонии строго режима.
2025-12-10T10:35
true
PT1M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151541107_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cd251f49ba06cd6560822b1a484b6b7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, главное управление разведки украины (гур), новости, приговор, диверсия, безопасность, видео
С целью диверсий: агенты Киева шпионили на границе РФ и Литвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Два агента украинский военной разведки собирали сведения на российско-литовской границе для диверсионной атаки на территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
2025-12-10T10:35
true
PT1M38S
С целью диверсий: агенты Киева шпионили на границе РФ и Литвы

Два агента ГУР собирали сведения на российско-литовской границе для диверсионной атаки

10:35 10.12.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Два агента украинский военной разведки собирали сведения на российско-литовской границе для диверсионной атаки на территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным силовиков, один из фигурантов – 27 летний военнослужащий главного управления разведки Минобороны Украины – поручил второму, 43-летнему агенту иностранной разведки "Боцману", проводить опросы жителей литовского приграничья и вести с помощью квадрокоптера аэрокосмический сбор сведений о системе охраны участка государственной границы РФ с Литовской Республикой.
Это делалось для незаконной заброски диверсионно-разведывательных формирований на территорию России, переправки средств террора и последующего вывода своих пособников в Литву после совершения ими резонансных преступлений, обозначили в ведомстве.
Оба фигуранта – граждане Украины, по решению Калининградского областного суда за шпионаж и незаконное пересечение границы приговорены к 16 и 15 годам колонии строгого режима.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Белоруссии упал беспилотник из Литвы
Польша и страны Балтии косвенно спровоцировали СВО – Меркель
В Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)УкраинаГлавное управление разведки Украины (ГУР)НовостиПриговорДиверсияБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов
11:19На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей
10:59Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск
10:42В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч
10:35С целью диверсий: агенты Киева шпионили на границе РФ и Литвы 1:38
10:30Главнокомандующему Военно-Морским Флотом РФ присвоено звание адмирала
10:19Мэр Феодосии пригрозил разорвать контракты с пользователями пляжей
10:00В США внесен законопроект о выходе из НАТО: что это значит
09:52Госдума приняла закон о продлении антикризисных полномочий правительства
09:46Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Москвой и другими регионами
09:35Вторжение холодной Арктики - на Крым надвигаются морозы
09:28Пять человек пострадали при пожаре в ТЦ в Улан-Удэ
09:06Крымский мост сейчас - обстановка на утро среды
08:42Беспилотники ВСУ атакуют Москву
08:25Часть Южного берега Крыма обесточена
08:11В Крыму растут объемы промышленного производства
07:52В Ялте врач психдиспансера травмировала инвалида: Бастрыкин ждет доклад
07:40Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино
07:22ВСУ ночью атаковали четыре региона страны
07:11Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал доклад
Лента новостейМолния