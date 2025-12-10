https://crimea.ria.ru/20251210/s-tselyu-diversiy-agenty-kieva-shpionili-na-granitse-rf-i-litvy-1151541221.html

С целью диверсий: агенты Киева шпионили на границе РФ и Литвы

С целью диверсий: агенты Киева шпионили на границе РФ и Литвы - РИА Новости Крым, 10.12.2025

С целью диверсий: агенты Киева шпионили на границе РФ и Литвы

Два агента украинский военной разведки собирали сведения на российско-литовской границе для диверсионной атаки на территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 10.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Два агента украинский военной разведки собирали сведения на российско-литовской границе для диверсионной атаки на территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.По данным силовиков, один из фигурантов – 27 летний военнослужащий главного управления разведки Минобороны Украины – поручил второму, 43-летнему агенту иностранной разведки "Боцману", проводить опросы жителей литовского приграничья и вести с помощью квадрокоптера аэрокосмический сбор сведений о системе охраны участка государственной границы РФ с Литовской Республикой.Оба фигуранта – граждане Украины, по решению Калининградского областного суда за шпионаж и незаконное пересечение границы приговорены к 16 и 15 годам колонии строгого режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии упал беспилотник из ЛитвыПольша и страны Балтии косвенно спровоцировали СВО – МеркельВ Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны

Задержание украинских агентов, которые собирали разведднанные на литовской границе Сотрудники ФСБ поймали украинских агентов, которые собирали разведднанные на литовской границе. Они готовили пути для заброса диверсионных группы и совершения резонансных преступлений, а также пути отхода для диверсантов. Кушниренко и Мацюцю взяли сотрудники ФСБ при незаконном пересечении границы, они получили 15 и 16 лет колонии строго режима.

